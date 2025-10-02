Accident grav pe DN13 între trei mașini. O persoană a murit și o alta a fost rănită. Traficul e oprit între Brașov și Rupea

O persoană a murit şi o alta a fost rănită într-un accident în care au fost implicate trei maşini și care a avut loc astăzi dimineață, în localitatea Feldioara. Traficul este oprit între Braşov şi Rupea.

„Traficul este oprit temporar pe DN 13 Braşov – Rupea, în afara localităţii Feldioara, judeţul Braşov, din cauza unui accident în care au fost implicate trei autovehicule”, informează Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

În urma coliziunii, o persoană a fost declarată decedată şi o alta a fost rănită, fiind transportată la spital.

Pe durata cercetărilor la faţa locului, circulaţia se desfăşoară deviat, printr-o parcare din apropiere. Este estimată reluarea circulaţiei pe DN 13 după ora 10:30.

