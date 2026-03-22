Video Avioanele SUA din România au efectuate a doua misiune de realimentare spre Orientul Mijlociu

Boeing KC-135 Stratotanker. Foto: Profimedia

Avioanele trimise de Forțele Aeriene Americane în România au efectuat a doua misiune spre Orientul Mijlociu, în noaptea dintre 21 și 22 martie. De asemenea, cel de-al șaselea avion pentru misiuni de realimentare aeriană a ajuns în Capitală, potrivit Boarding Pass.

„Forțele Aeriene Americane au trimis la București al șaselea avion Boeing KC-135 Stratotanker, folosit pentru misiuni de realimentare aeriană. Avionul a zburat spre capitala României de la o bază aeriană din apropierea orașului Meridian (Mississippi, SUA) și a aterizat la București în dimineața zilei de duminică, 22 martie 2026.

De asemenea, trei avioane Boeing KC-135 Stratotanker ale Forțelor Aeriene Americane au efectuat în noaptea dintre 21 și 22 martie 2026 misiuni de realimentare aeriană în estul Mării Mediteraneene. La fel ca misiunile de vineri, și acestea au avut o durată de circa șase ore”, precizează Boarding Pass, într- postare pe Facebook.

Primele misiuni de realimentare au avut loc în noaptea dintre 19 și 20 martie. Avioanele au decolat joi seara de la București, au realimentat în aer avioane militare la sud de Cipru, iar ulterior au revenit la București, potrivit Boarding Pass.

Primele trei avioane cisternă ale Statelor Unite ale României au aterizat în România, la Baza 90, pe 15 martie. Aeronavele sunt folosite pentru realimentarea avioanelor de luptă precum F15, F22 sau F35.

Statele Unite ale Americii au cerut României dislocarea unor avioane și a unor militari la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța, în contextul războiului cu Iranul. 

Camera Deputaților și Senatul au aprobat, în plenul reunit, cererea SUA privind dislocarea unor forțe și echipamente militare pe teritoriul României.  În urma ședinței CSAT, președintele Nicușor Dan a precizat că este vorba de avioane de realimentare în aer și echipamente de comunicații satelitare, cu caracter defensiv. 

