Ce s-a întâmplat cu bărbatul bătut crunt de doi tineri în Brașov

Un alt destin pentru bărbatul bătut cumplit de doi tineri din Braşov. Omul a ajuns într-un centru de îngrijiri din Bihor, alături de alte sute de persoane care şi-au găsit acolo adăpost. Acum, medicul care a strâns bani din donații pentru Dumitru Neculai vrea să îi ridice o casă tot în Bihor, unde să fie primiti și alţi oameni care au nevoie de ajutor.

Dumitru Niculai se odihneşte la soare în curtea centrului de îngrijire din localitatea Dumbrava, judeţul Bihor. Îşi aminteşte vag de bătaia cruntă de la sfârşitul lunii martie. Ştie doar că a stat pe un pat de spital şi că a fost vizitat de mai multe persoane. Printre ele, medicul Vasi Rădulescu, cel care a adunat, din donaţii, aproape 100 de mii de lei pentru bătrân. Tot el l-a trimis în Bihor, unde beneficiază de cazare, masă şi tratament.

„Aici mi-au plăcut animăluțele și câmpul acesta verde, mie îmi place să lucrez la câmp și la animăluțe”, spune Dumitru Neculai, bărbatul agresat.

„Se simte bine, doar că uneori este confuz”, spune Ana-Maria Pater, asistentă medicală.

Dumitru Niculai şi-a găsit repede companioni. Acum joacă şah cu alţi rezidenţi ai centrului.

Povestește că are două fete și un băiat, care însă nu mai vor să audă de el. A divorțat acum mai bine de 20 de ani și de atunci a lucrat cu ziua pe unde a apucat.

„Fosta nevastă a trecut pe numele ei totul. Am făcut case, am tencuit, am turnat beton pe jos, deci de la A la Z”, spune Dumitru Neculai.

În centrul din Dumbrava, Dumitru Neculai își ocupă timpul rezolvând rebus ori stând de vorbă cu ceilalți locatari.

„Cos un nasture, îmi repar ochelarii, sunt de 2 și jumătate și îmi trebuie plus patru”, spune el.

De soarta sa și a celorlalți pacienți se ocupă Viorel Pașca, cel supranumit „îngerul oamenilor fără adăpost”. De 12 ani încoace le oferă adăpost, mâncare și îngrijiri medicale celor lăsați în voia sorții. A acceptat imediat când medicul Rădulescu l-a contactat şi l-a rugat să-l primească pe Dumitru în centru. Speră că aşa nu va mai bea, pentru că va fi supravegheat.

„M-a întrebat dacă avem locuri și am putea să-l primim aici pentru că omul nu are unde să locuiască, nu se descurcă singur și am zis că da. Ideea e că omul acesta nu poate gestiona banii sub nicio formă. Nu se poate descurca singur”, spune Viorel Pașca, proprietarul centrului de îngrijire.

Medicul Vasi Rădulescu a scris pe pagina sa de Facebook că ar vrea să construiască o casă aproape de centrul de la Dumbrava, în care să-l cazeze pe bătrân împreună cu încă unul sau doi oameni.

Între timp, cei doi tineri care l-au bătut pe Dumitru Neculai au fost trimiși în judecată pentru tentativă de omor.