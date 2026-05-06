Concedieri masive la Damen Mangalia: peste 1.000 de angajați, vizați de disponibilizări după faliment

Protest al angajaților de la Șantierul Naval Mangalia. Foto: Blocul Național Sindical
Cum va avea loc concedierea colectivă Ce beneficii au angajații „Speram ca decizia să vină mai târziu, după licitaţie”

O decizie inevitabilă, în contextul falimentului şantierului naval Damen Mangalia, s-a concretizat miercuri. Lichidatorul CITR a notificat sindicatul Navalistul şi autorităţile locale că în scurt timp vor urma două runde de concedieri colective. În funcţie de vechime, cei care părăsesc compania vor beneficia de până la nouă salarii compensatorii.

Final de drum pentru cei 1.011 salariaţi ai şantierului naval Damen Mangalia. Miercuri, 6 mai, lichidatorul judiciar CITR a notificat sindicatul Navalistul, Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanţa şi Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Constanţa cu privire la faptul că „DSMa (Damen Shipyards Mangalia S.A. - n.r.) intenţionează să efectueze concedieri colective, ca urmare a intrării în procedura de faliment şi a imposibilităţii continuării activităţii la nivel optim”, precizează notificarea transmisă de CITR, scrie News.ro.

„Încetarea raporturilor de muncă se va realiza etapizat”, se mai arată în document, „având în vedere existenţa unor activităţi limitate, cu caracter temporar, necesare finalizării proiectelor aflate în derulare şi derulării operaţiunilor de lichidare”.

Cum va avea loc concedierea colectivă

Conform raportului, sunt vizaţi cei 1.011 salariaţi (12 dintre ei cu contracte individuale de muncă suspendate pentru diferite situaţii, cum ar fi creşterea copilului ).

„Având în vedere caracterul măsurii propuse, necesitatea continuării activităţilor esenţiale pentru finalizarea proiectelor aflate în derulare, complexitaea formalităţilor legale impuse de această procedură judiciară, necesitatea finalizării tuturor activităţilor privind inventarierea activelor societăţii, întocmirii documentaţiei specifice de lichidare a salariaţilor, cât şi de finalizare a tuturor procedurilor legale, se impune aplicarea măsurilor în etape succesive”, se mai arată în raportul întocmit de lichidatorul judiciar CITR, consultat de News.ro.

În prima etapă vor fi vizaţi 740 de salariaţi. Perioada de preaviz estimată este 27 mai - 24 iunie, urmând ca încetarea raporturilor de muncă să se producă din 25 iunie.

Cea de-a doua etapă vizează restul de 271 angajaţi. Perioada de preaviz este estimată să înceapă din 18 iunie până în 15 iulie, încetarea raporturilor de muncă fiind pe 16 iulie.

Ce beneficii au angajații

Conform Contractului Colectiv de Muncă, cei 1.011 angajaţi pot beneficia de următoarele compensaţii:

  • Două salarii de bază medii brute la nivel de societate pentru cei care au până la 5 ani vechime;
  • Trei salarii de bază brute pentru cei cu vechime între 5 – 10 ani;
  • 5 salarii de bază medii brute pentru cei cu vechime între 10 – 15 ani;
  • 7 salarii de bază medii brute pentru intervalul 15 – 20 de ani;
  • 9 salarii medii brute pentru cei cu peste 21 de ani vechime.

„Speram ca decizia să vină mai târziu, după licitaţie”

Deşi aşteptată, vestea concedierilor i-a surprins pe reprezentanţii angajaţilor.

„Speram să vină mai târziu, dupa finalizarea procedurii de lichidare, măcar să fi avut loc licitaţia şi să avem certitudinea că un alt investitor sau statul român va cumpăra ori prelua aceste active şi că apoi salariaţii concediaţi vor avea prioritate la angajare, la noua societate înfiinţată, ori vor fi preluaţi prin transfer de întreprindere ori transfer de business”, a declarat Laurenţiu Gobeajă, liderul Navalistul, pentru News.ro.

Acesta susţine că vor publica punctul de vedere al Sindicatului Liber Navalistul referitor la Notificarea primită după finalizarea procedurii de consultare cu salariaţii.

„Încă nu am finalizat consultarea, la acest moment sunt multe întrebări fără răspuns, ne vom reîntâlni şi mâine (joi - n.r.) dimineaţă şi vom stabili o adunare cu salariaţii. Am discutat despre asta şi azi, însă nu am reuşit să finalizăm consultările”, a mai spus Gobeajă.

Editor : Ana Petrescu

