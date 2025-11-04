Cum se calculează pensia minimă. Cine primește puncte de stabilitate și în ce condiții se folosesc

Pensia minimă garantată, în valoare de 1.281 de lei în anul 2025, este acordată persoanelor care au realizat cel puțin 15 ani de cotizare la sistemul public de pensii. Calculul pensiei ține cont de mai mulți factori printre care venitul lunar asigurat, punctajul obținut și valoarea punctului de referință. Totodată, punctele de stabilitate, introduse prin Legea nr. 360/2023, oferă bonusuri suplimentare persoanelor care au lucrat peste stagiul de cotizare contributiv. Astfel, anii de activitate care depășesc pragul de 25 de ani sunt recompensați cu sume în plus la pensie.

Constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asigurații datorează și/sau plătesc contribuții de asigurări sociale în sistemul public de pensii din România, precum și în alte țări, în condițiile stabilite prin instrumente juridice internaționale la care România este parte.

Cum se calculează cuantumul pensiei

La determinarea cuantumului pensiei se au în vedere următoarele: punctajul lunar, punctajul anual, numărul de puncte de stabilitate, numărul total de puncte - realizate de asigurat pe parcursul întregii perioade de activitate.

Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea numărului total de puncte realizat de asigurat, pe parcursul întregii perioade de activitate, cu valoarea punctului de referinţă, stabilită prin lege.

Punctajul lunar se calculează prin raportarea câştigului salarial brut/venitului lunar asigurat la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă.

Punctaj lunar = Câştig salarial brut lunar: Câştig salarial mediu brut lunar;

Punctajul anual se determină prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv. Punctaj anual = (Punctaj lunar 1 + Punctaj lunar 2 + … + Punctaj lunar 12) împărțit la 12.

Punctajul mediu anual se determină prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare.

Punctaj mediu anual = (Punctaj anual 1 + Punctaj anual 2 + ... + Punctaj anual N) împărțit la număr ani stagiu complet.

Cum se calculează punctajul lunar

Începând cu data de 1 septembrie 2024, punctajul lunar se calculeaza prin raportarea venitului brut lunar realizat sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat din anul respectiv.

Pentru anul 2025, câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 8.620 lei . (Acest indicator este stabilit prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025 )

Punctajul anual al fiecărui asigurat se obține prin media punctajelor lunare realizate într-un an. Mai exact, se adună punctele din fiecare lună și se împarte suma la 12. Numărul total de puncte se calculează apoi prin adunarea punctajelor anuale obținute de-a lungul vieții cu eventualele puncte de stabilitate. Aceste puncte suplimentare recompensează persoanele care au lucrat mai mult decât stagiul complet de cotizare.

Valoarea punctului de referință

Începând cu data de 1 septembrie 2024, conform prevederilor Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, la determinarea cuantumului pensiei este utilizat un nou indicator, respectiv valoarea punctului de referință.

Valoarea punctului de referinţă a fost determinată prin raportarea valorii punctului de pensie de 2.032 lei, valabil la data de 31 august 2024, la nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzute de legislaţiile anterioare în materie de pensii, respectiv 25 de ani.

Începând cu anul 2025, procentul de majorare rezultat din aplicarea prevederilor nu poate fi mai mare decât procentul de creștere al veniturilor din contribuțiile de asigurări sociale la buget sau rata medie anuală a inflației din ultimii 2 ani, indicatori definitivi, cunoscuți în ultimii 2 ani anteriori, comunicați de Institutul Național de Statistică, situație în care se acordă procentul cel mai avantajos.

Punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului brut lunar realizat sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv.

În 2025, valoarea punctului de referinţă este de 81 de lei.

Pensia minima garantată în 2025

Începând cu 1 ianuarie 2024, indemnizația socială pentru pensionari, cunoscută și drept pensia minimă garantată, are o valoare de 1.281 de lei, sumă care rămâne valabilă și în anul 2025. (Acest sprijin financiar se acordă numai persoanelor care au realizat stagiul minim de cotizare contributiv, de 15 ani, respectiv persoanelor care au plătit contribuțiile către sistemul public de pensii pentru perioada minimă prevăzută de lege.)

De exemplu, dacă un pensionar a lucrat 16 ani și, în urma calculelor pe baza veniturilor obținute, pensia rezultată este de 900 de lei, statul îi va acorda un supliment, astfel încât venitul lunar să ajungă la 1.281 de lei. În același mod, o persoană cu 20 de ani de vechime în muncă și o pensie calculată de 1.100 de lei va primi diferența necesară pentru a ajunge la nivelul pensiei minime garantate.

Cine beneficiază de puncte de stabilitate

În situația persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare contributiv mai mare de 25 de ani, pentru stagiul de cotizare contributiv care depășește acest plafon se acordă un număr de puncte de stabilitate, astfel:

a) 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani până la 30 de ani inclusiv , 0,04167 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00139 puncte pentru fiecare zi;

, 0,04167 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00139 puncte pentru fiecare zi; b) 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani până la 35 de ani inclusiv , 0,06250 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00208 puncte pentru fiecare zi;

, 0,06250 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00208 puncte pentru fiecare zi; c) un punct pentru fiecare an realizat peste 35 de ani, 0,08333 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00278 puncte pentru fiecare zi. (Sursa: CNPP)

Cum îți poți completa stagiul de cotizare: Cum se cumpără un an de vechime pentru pensie

„Cei care doresc să-și completeze anii de cotizare pentru a obține pensia pot încheia un contract de asigurare socială facultativă cu Casa Teritorială de Pensii. Documentul prevede perioada pentru care se achită contribuția, aceasta putând varia de la o lună până la maximum 6 ani, în funcție de nevoile fiecăruia, dar nu mai târziu de momentul îndeplinirii condițiilor de pensionare.”, a explicat pentru Digi24.ro Cristiana Dumitrescu, director la Casa de Pensii a Municipiului București.

Cât plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025

„Contribuția lunară minimă se calculează prin aplicarea unui procent de 25% asupra salariului minim brut pe economie, stabilit pentru anul 2025 la 4.050 lei. Astfel, suma lunară minimă ce trebuie achitată este de 1.012,50 lei (4.050 x 25%), echivalentul a 12.150 lei (1.012,50 x 12) pentru un an de stagiu de cotizare.”, a adăugat sursa Digi24.ro

Acordarea pensiei pentru limită de vârstă cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare

„Prevederile Legii 360/2023 îi avantajează pe românii care au realizat stagiul complet de cotizare, de 35 de ani, și au acumulat încă cinci ani suplimentari, contributivi sau necontributivi (În această categorie pot fi incluse și perioadele corespunzătoare cursurilor de zi din învățământul universitar/facultatea). Persoanele care se încadrează în aceste condiții pot solicita pensionarea cu până la cinci ani înainte de vârsta standard, fără aplicarea de penalizări, beneficiind astfel de pensie la limita de vârstă.”, a declarat pentru Digi24.ro Cristiana Dumitrescu, director executiv al Casei de Pensii a Municipiului București

Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă

În sistemul public de pensii sunt considerate perioade asimilate acele perioade în care asiguratul:

a urmat cursurile de zi sau, după caz, cu frecvență ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective ori a unui ciclu de studii universitare, de formare inițială, cu condiția absolvirii acestora/acestuia cu diplomă, diplomă de licență, diplomă de master sau diploma de doctor, după caz;

Asigurații care au absolvit mai multe instituții de învățământ superior sau, după caz, mai multe cicluri de studii universitare de același nivel conform prevederilor beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii de același nivel, la alegere;

a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;

ca militar în termen sau militar cu termen redus, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat; a beneficiat în perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006 de indemnizații de asigurări sociale , acordate potrivit legii;

, acordate potrivit legii; a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă și boli profesionale;

cauzată de accident de muncă și boli profesionale; a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, respectiv 7 ani.

Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei. Stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

Stagiul de cotizare reprezintă perioada de timp constituită din stagiul de cotizare contributiv, precum și perioadele asimilate și perioadele necontributive recunoscute ca stagii de cotizare, conform legii;

reprezintă perioada de timp constituită din stagiul de cotizare contributiv, precum și perioadele asimilate și perioadele necontributive recunoscute ca stagii de cotizare, conform legii; Stagiu de cotizare contributiv reprezintă perioada de timp pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum și cea pentru care asigurații cu contract de asigurare socială au datorat și plătit contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii;

Stagiu complet de cotizare contributiv reprezintă perioada de timp prevăzută de prezenta lege în care asigurații au realizat stagiu de cotizare contributiv pentru a beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă sau, după caz, a pensiei anticipate;

Stagiu minim de cotizare contributiv reprezintă perioada minimă de timp prevăzută de prezenta lege în care asigurații au realizat stagiu de cotizare contributiv pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă;

Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, se depune, personal, de către titularului dreptului sau reprezentantul legal al acestuia, în termen de 30 de zile calendaristice de la data îndeplinirii acestor condiţii, la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază titularul/reprezentantul legal al acestuia.

