Intervenții în lanț pe munte. Peste 40 de oameni au fost salvați, 17 au ajuns la spital

41 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, de către echipele Salvamont România, iar 17 dintre acestea au fost transportate cu ambulanţele la spital, a transmis duminică, 15 martie, Salvamont România.

„În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 48 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. (...) În cazul acestor intervenţii au fost salvate 41 de persoane. Dintre acestea, 17 au fost transportate cu ambulanţele SMURD, SAJ sau Salvamont la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu maşinile aparţinătorilor”, precizează Salvamont România, pe pagina sa de Facebook.

Cele mai multe apeluri au fost înregistrate la Salvamont Sinaia, unde s-au primit 13 solicitări. Salvamont Voineasa a raportat 6 apeluri, iar echipele din Municipiul Brașov și Cluj au gestionat 5, respectiv 4 solicitări.

În plus, au fost primite 27 de apeluri pentru sfaturi și informații despre traseele turistice din zona montană.

