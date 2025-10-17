O femeie care locuiește în zona în care a avut loc explozia la un bloc din Sectorul 5 al Capitalei a povestit, pentru Digi24, cum a auzit o bubuitură foarte puternică, „au început să tremure perdelele”, iar patul s-a mișcat din loc. Prima oară a crezut că este vorba despre un cutremur.

„Deci stăteam în pat și s-a auzit o bubuitură foarte, foarte puternică, extraordinar de puternică și, în momentul acela, au început perdelele să se miște și patul mi s-a mutat efectiv mai în față. Prima dată am crezut că e cutremur, dar apoi mi-am dat seama că a apărut peste tot că s-a întâmplat acea explozie. Deși eu stau pe strada Bârnova, lângă Dumbrava Nouă, deci totuși e un pic aproape de Bolintineanu, dar mi s-a mișcat blocul destul de bine. S-a mișcat bine, bine blocul”, a explicat femeia, vineri la Digi24.

O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Primele imagini arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţ. Din primele informații, cel puțin două persoane au murit, iar 11 au fost rănite.

