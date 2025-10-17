Live TV

Video Mărturia unei femei despre explozia la blocul din Rahova: „Am auzit o bubuitură foarte puternică. Mi s-a mișcat bine blocul”

Data actualizării: Data publicării:
explozie sector 5 (1)
Foto: Meteoplus Facebook

O femeie care locuiește în zona în care a avut loc explozia la un bloc din Sectorul 5 al Capitalei a povestit, pentru Digi24, cum a auzit o bubuitură foarte puternică, „au început să tremure perdelele”, iar patul s-a mișcat din loc. Prima oară a crezut că este vorba despre un cutremur.

„Deci stăteam în pat și s-a auzit o bubuitură foarte, foarte puternică, extraordinar de puternică și, în momentul acela, au început perdelele să se miște și patul mi s-a mutat efectiv mai în față. Prima dată am crezut că e cutremur, dar apoi mi-am dat seama că a apărut peste tot că s-a întâmplat acea explozie. Deși eu stau pe strada Bârnova, lângă Dumbrava Nouă, deci totuși e un pic aproape de Bolintineanu, dar mi s-a mișcat blocul destul de bine. S-a mișcat bine, bine blocul”, a explicat femeia, vineri la Digi24.

O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Primele imagini arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţ. Din primele informații, cel puțin două persoane au murit, iar 11 au fost rănite.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bani-lei-1536x866
1
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
explozie puternica bloc in bucuresti, pereti cazuti de la etaj
2
Explozie puternică într-un bloc din Rahova, în București. ISU: Trei morți și 13 răniți...
atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
3
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
studenti
4
O studentă din Constanța a câștigat procesul împotriva universității care a obligat-o să...
accident bucuresti berceni trecerea de pietoni
5
Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul...
Milionarul român care a vrut să fugă din țară prin metoda "tubului de oxigen"
Digi Sport
Milionarul român care a vrut să fugă din țară prin metoda "tubului de oxigen"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
explozie sector 5 bis
Celulă de criză la Ministerul Sănătății după explozia din Rahova...
gbhzgdbhzdg
Liceu afectat de explozia violentă la un bloc din Capitală. Elevi și...
Donald Trump și Vladimir Putin
Uniunea Europeană va primi o lovitură dureroasă prin întâlnirea...
explozie rahova
Care este starea victimelor exploziei din Rahova. Au fost...
Ultimele știri
O bombă a explodat sub mașina unui renumit jurnalist de investigație din Italia. Locuința sa a fost, de asemenea, avariată
Corupție la Spitalul Militar Central: Alți 18 angajați sunt urmăriți penal de DNA, pe lângă șefa Florentina Ioniță. Acuzațiile oficiale
Specialiști în domeniu: Sănătatea mintală, o prioritate strategică națională, nu o anexă a altor politici publice în sănătate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Nord Stream 1 27 septembrie
Polonia susține că presupușii sabotorii ai Nord Stream nu ar trebui să fie urmăriți penal. Care sunt motivele
fum-explozie-kabul
Cinci oameni au murit și 35 au fost răniți în explozii la Kabul: „Am început să primim ambulanţe pline cu răniţi”
masina a politiei italiene pe care scrie carabinieri
Trei poliţişti au murit și 13 au fost răniţi în urma unei explozii în Italia. Două persoane, frate și soră, au fost reținute
Screenshot 2025-10-11 213821
„Situația este mai devastatoare decât am crezut”: niciun supraviețuitor găsit după explozia unei fabrici de explozibili din Tennessee
Explozie la o fabrică de explozibili militari din SUA. Foto- captură video
Morți și răniți în urma unei explozii puternice produse la o fabrică de explozibili militari din Tennessee
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii își asumă riscuri majore ce pot schimba totul, când ciocnirea dintre Soare și Jupiter aduce o...
Cancan
BREAKING | Explozie la un bloc din Sectorul 5 al Capitalei! S-a activat planul roșu de intervenție
Fanatik.ro
Răzvan Marin a fost botezat de Răzvan Lucescu! Dezvaluire bombă în scandalul mijlocaşului cu Mircea Lucescu...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
„Sunt resturi de oameni aruncate pe străzi!” Declarații de coșmar ale martorilor exploziei din București...
Adevărul
Ce trebuie să evite România în lupta împotriva corupției. Expert: „Nu toate abordările sunt acceptabile...
Playtech
VIDEO Primele secunde după explozia din Rahova. Imagini dramatice surprinse imediat după deflagrație
Digi FM
Explozie în Capitală. Primele declarații ale unor martori: „Am auzit o bubuitură groaznică!” Mirosul de gaz...
Digi Sport
A plecat de acasă cu o bancnotă, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuți oameni de pe planetă
Pro FM
CRBL, despre relația ruptă cu fiica lui, după divorțul de mama ei: "Nu îmi dă voie să o cunosc. Are...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști...
Newsweek
Schimbare importantă la pensia de urmaș. Ce se întâmplă cu copiii din afara căsătoriei?
Digi FM
Țara preferată a românilor ia în considerare extinderea zilei de lucru la 13 ore. Oamenii, revoltați: „Un...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Keith Urban, copleșit de rușine după despărțirea de Nicole Kidman. De ce evită aparițiile publice: „Lucrurile...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu