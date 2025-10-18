Locatarii blocului din Rahova unde a avut loc explozia de ieri s-au dus să stea pe unde a putut, la rude, la prieteni sau în cazările oferite de Primăria Capitalei. Oamenii mărturisesc că sunt în stare de șoc și se gândesc cu groază la ce urmează.

„Așteptăm să intrăm în casă să vedem pagubele care s-au produs. Noaptea trecută am dormit la sora soțului”, a spus una dintre locatarele imobilului.

Întrebată dacă au anunțat-o autoritățile cum arată locuința și dacă sunt pagube mari, ea a răspuns că nu.

„Eram în casă când s-a produs. A fost un foșnet așa și dintr-o dată o bubuitură mare. Normal că m-am speriat la așa ceva. Și când am ieșit pe balcon și m-am uitat la colțul blocului, în sus așa n-am mai văzut două etaje”, a mai spus ea.

„Vrem să ne luăm și noi niște lucruri. Sunt din blocul C 32. Nu ne-au lăsat (întrebată dacă a mai intrat de ieri, după explozie - n.r.)”, a povestit o altă femeie.

„Noaptea trecută ne-au cazat la un hotel pentru 3 zile. După aceste 3 zile, în funcție de ce se hotărăște mai sus, că așa vine cu hotărârea de sus, o să ne cazeze în altă parte”, a completat ea.

Aceasta a adăugat că așteaptă să își ia actele, haine din apartament, deoarece „aseară n-am avut nici cu ce să ne îmbrăcăm”.

Un alt locatar explică faptul că a dormit la hotel, ieri noapte și că autoritățile i-au asigurat un loc de cazare.

„Inițial 3 zile, după care vor căuta probabil alte locații pentru a ne caza. Deocamdată 3 zile la hotel”, a mai spus el.

„Trebuie să ne dea drumul să intrăm în casă, să mai luăm ce mai putem pe acolo”, a precizat un alt locatar.

Aceasta a mai spus că nu știe exact când s-ar putea întoarce acasă.

„Joi s-ar putea să ne dea drumul să intrăm”, a mai declarat el.

Trei oameni au murit şi 15 au fost răniți, ei fiind internaţi în mai multe spitale. Printre cei care au decedat este şi o femeie gravidă. Trei etaje ale unui bloc cu 8 etaje au fost afectate de o deflagraţie care s-a produs vineri dimineață, la ora 9.07.

Poliția Capitalei a anunţat că poliţiştii efectuează, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere din culpă, având ca urmare producerea unui dezastru.

