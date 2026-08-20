Nicușor Dan condamnă Rusia după incidentul de la Neptun Deep: „Rămânem vigilenți alături de aliații din NATO”

Președintele Nicușor Dan condamnă „cu toată fermitatea” intensificarea incidentelor pe care le atribuie Federației Ruse, după ce o dronă marină încărcată cu explozibil a fost distrusă de un avion F-16 românesc în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Șeful statului i-a felicitat pe militarii români și Garda de Coastă pentru intervenția rapidă.

„Felicit Armata Română și piloții celor două avioane de vânătoare F-16 românești pentru succesul misiunii de distrugere a dronei marine aflate în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Felicit și Garda de Coastă pentru promptitudinea cu care a semnalat prezența dronei în zonă”, a transmis Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

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Șeful statului a subliniat că intervenția s-a desfășurat contra cronometru, având ca obiectiv protejarea persoanelor aflate pe platforma de extracție a gazelor și securizarea infrastructurii critice.

„O acțiune contra timp, în care prioritatea zero a fost protejarea vieții oamenilor care lucrau pe platformă și păstrarea infrastructurii critice în afara oricărui potențial pericol”, a scris Nicușor Dan.

Potrivit ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță, drona se afla la câteva sute de metri de lucrările desfășurate la Neptun Deep, iar două avioane F-16 românești au fost ridicate de la sol. Una dintre aeronave a deschis focul cu tunul de bord, lovind drona, despre care ministrul a spus că era încărcată cu explozibil.

Nicușor Dan a condamnat ferm ceea ce consideră o intensificare a incidentelor provocate de Rusia în regiune.

„Condamn cu toată fermitatea intensificarea acestor tipuri de incidente iresponsabile din partea Federației Ruse. Rămânem vigilenți alături de aliații din NATO pentru a ne apăra și a respinge astfel de provocări”, a transmis președintele.

Incidentul a avut loc în Zona Economică Exclusivă a României, la aproximativ 80 de mile marine est de Constanța. Prezența dronei a fost semnalată inițial de o navă comercială, iar ulterior o navă a Gărzii de Coastă, cu o echipă EOD a Forțelor Navale Române la bord, s-a deplasat în zonă pentru verificarea dronei.

Autoritățile române au primit, prin canalul de comunicare directă cu partea ucraineană, confirmarea că drona nu era de proveniență ucraineană.

Editor : Ana Petrescu