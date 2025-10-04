Live TV

Oficial BNR: Oamenii vor fi nemulţumiţi nu pentru că au strâns cureaua, ci pentru că nu toată lumea participă la strângerea curelei

Data publicării:
eugen radulescu la o sedinta
Eugen Rădulescu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, consideră că va fi o perioadă confuză în continuare şi o perioadă în care oamenii vor fi nemulţumiţi nu pentru că au strâns cureaua, ci pentru că sentimentul este că nu toată lumea ar participa la strângerea curelei. Rădulescu a precizat că din a doua parte a anului viitor lucrurile ar putea să se amelioreze.

Eugen Rădulescu a fost întrebat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, ce ne aşteaptă în perioada următoare.

„Va fi o perioadă confuză în continuare şi va fi o perioadă în care oamenii vor fi foarte nemulţumiţi nu neapărat din cauză că au strâns cureaua, ci pentru că sentimentul pe care îl au foarte mulţi oameni şi deocamdată pe bună dreptate este că nu se vede că toată lumea ar participa la strângerea curelei. Că unii o strâng mai mult decât alţii şi nenorocirea este că cei care nu o strâng sunt tocmai cei care sunt hiper-privilegiaţi. Ori asta e foarte, foarte greu de tolerat. Mai cu seamă oamenii care sunt într-o situaţie financiară mai modestă ei sunt cei care... întotdeauna cei mai săraci sunt cei care simt mai tare asemenea evenimente, creşterea inflaţiei, veniturile care se plafonează”, a afirmat Eugen Rădulescu, potrivit News.ro.

El a comentat afirmaţia preşedintelui Nicuşor Dan potrivit căreia din 2027 românii vor începe să o ducă mai bine. 

„Cred că în mod normal în a doua parte a anului 2026 lucrurile ar putea să se amelioreze. Nu neapărat să ajungem la o situaţie foarte bună, dar lucrurile se pot ameliora începând din a doua jumătate a anului viitor.  Pentru că, să ştiţi, aşa cum problemele pe care le-am avut până acum au avut drept sursă esenţială deficitul bugetar, în momentul în care acesta se atenuează, avem şi câştigurile, pentru că nu mai avem deficitul bugetar, dobânzile vor presa mai puţin pentru că nu o să mai fie cerere la fel de mare de credit din partea statului”, a explicat consilierul preşedintelui BNR.

