Video Panică în Poiana Brașov: un urs a intrat într-un hotel. „La 112 i s-a spus că nu este o urgență”

Data publicării:
sursa foto: Facebook/ Brasov Stiri

Un urs a intrat, vineri, 22 mai, într-un hotel din stațiunea Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și al turiștilor. Angajații unității de cazare susțin că ar sunat la 112, însă operatorii ar fi refuzat intervenția spunând că „nu este o urgență”. Personalul a fost redirecționat către Poliția Locală.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum ursul urcă scările hotelului și forțează o ușă. Personalul unității de cazare susține că operatorii poliției ar fi refuzat intervenția de urgență. Astfel, angajații au fost nevoiți să stea de pază pe timpul nopții pentru a proteja turiștii.

„A sunat colegul la 112 și i s-a spus că un urs în hotel nu este o urgență și să nu mai sune la ei. Și că trebuie anunțată Poliția din Poiana Brașov. Noi am stat de pază în noaptea aia și s-a sunat continuu la 112. Staff-ul a renunțat la un moment dat, dezamăgit, că toate eforturile noastre au fost în zadar, deși era o echipă în Poiană”, au relatat angajații, potrivit Brașov Știri.

Un alt caz a fost raportat și sâmbătă, 23 mai, în preajma unui alt hotel din stațiune. Angajații unității de cazare susțin că prezența urșilor a devenit o obișnuință periculoasă.

„Deja e de speriat. Dacă lăsăm ușa deschisă, intră în casă. Nu mai vorbesc să vină turiștii, căci le este frică. Turiștii care mai veneau acum îmi spun că nu mai riscă să vină cu copii la Poiana Brașov de frica urșilor. Chiar nu știm ce e de făcut. E deja de alertă maximă”, au transmis aceștia.

Prezența urșilor în apropierea zonelor locuite devine tot mai frecventă. De exemplu, în comuna Apahida din județul Cluj, un urs a fost surprins săptămâna trecută de camerele de supraveghere în zona unei stații de autobuz din apropierea unei școli. În acel moment, două persoane se aflau acolo.

Pe 13 mai, un exemplar de urs brun a fost capturat în incinta Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” din municipiul Câmpina, într-o cuşcă autorizată special amplasată pentru prinderea animalului sălbatic, a cărui prezenţă a fost semnalată anterior în mod repetat în zonă, potrivit Poliţiei Române.

Editor : A.P.

