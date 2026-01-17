Live TV

Video Pedeapsă pentru manipulare psihologică asupra unui minor. Psihiatru: E nevoie de consiliere pentru a facilita conexiunea părinte-copil

Cum au reușit autoritățile din Conneticut să găsească un copil care a fost dat dispărut în urmă cu 25 de ani
În premieră în România, o mamă a fost sancționată pentru că timp de 6 ani și jumătate i-a refuzat fostului soț dreptul de a-și vedea copilul. Femeia s-a ales cu un ordin de protecţie pentru violenţă psihologică asupra unui minor. Cu alte cuvinte, nu se mai poate apropia de propriul copil. Medicul psihiatru Gabriel Diaconu a atras atenția că acum psihologii și asistenții sociali sunt cei care trebuie să garanteze sănătatea mintală a minorului.

„Avem o hotărâre judecătoarească care spune negru pe alb în ceea ce privește acest minor nu mai face diferența între mamă și tată. În lipsa unor detalii din dosar nu putem specula ce s-a întâmpla în acești ani. Am câteva griji, asistarea socială și psihologică a unui copil care a fost „spălat pe creier”, înrăit împotriva unui părinte, învățat să privească ostil părintele care a fost alienat. E nevoie de consiliere sistematică și de mijloace specifice pentru a putea refacilita conexiunea părinte-copil. Nu e suficient să îndepărtezi mama de copil. Mi-e teamă și mă îngrijorează posibilitatea ca după ce a fost îndepărtat acum un părinte prin decizie, este deja îndepărtat al doilea părinte, știm despre copii ca au nevoie de cerc de siguranță. Acum, greul îl vor duce asistenții sociali și psihologii care trebuie să rămână garanți ai sănătății mintale”, a explicat medicul la Digi24.

Gabriel Diaconu susține că autoritățile au aplicat legea referitoare la sănătatea mintală a copilului, care prevede inclsuiv sancțiunea penală.

„Persoana de care vorbit nu a fost decăzută din drepturi. Prin această decizie instanța reconfirmă câteva principii afirmate pe hârtie în România privind dreptul superior la sanatate mintală a copilului. Avem o lege în acest sens, această lege a fost modificată, deja sunt mulți ani de când prevede inclusiv sancțiunea penală pentru cine abuzează emoțional minorul”

Un copil a fost ținut departe de tatăl său timp de 6 ani și jumătate, deși existau mai multe hotărâri judecătorești care constatau abuzul psihologic și alienare parentală la care a fost supus copilul. Acum, într-o decizie considerată fără precedent, o instanță a emis un ordin de protecție exclusiv pentru violență psihologică și socială care obligă mama să păstreze distanța față de propriul copil și să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere. Măsura a fost extinsă și asupra familiei materne, care ar fi contribuit la alienarea parentala.

În urma deciziei, copilul a ajuns alături de tată. Instanța a motivat emiterea primului ordin de protecție pentru alienare parentală prin recunoașterea acesteia ca formă gravă de violență psihologică și abuz emoțional asupra copilului, fără a necesita urme fizice vizibile.

