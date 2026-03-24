Video Stenograme din ședința USR. Fritz, atacuri la PSD: „Dacă soția bagă divorț, noi îi spunem că mai continuăm? Până unde ne umilim?”

Dominic Fritz, primarul Timișoarei. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Conducerea USR a avut o ședință luni seară, concomitent cu reuniunea liderilor PNL, în care s-a discutat starea Coaliției de guvernare. Din informațiile obținute de Digi24, Dominic Fritz i-a criticat pe social-democrați pentru că flutură scenariul ieșirii de la guvernare și a îndemnat partidul să se pregătească pentru o eventuală moțiune de cenzură susținută de PSD. 

Comitetul Politic al USR s-a reunit luni seară pentru a analiza guvernarea și a adoptat o rezoluție în care precizează că partidul rămâne în continuare în Guvern, pentru stabilitate, însă acuză PSD pentru „o abordare politică axată pe interese de moment”.

Potrivit stenogramelor obținute de Digi24, Dominic Fritz le-a transmis celor prezenți să se pregătească pentru scenariul scoaterii USR de la guvernare.

„Dacă PSD merge atât de departe și dă jos guvernul, nu o fac doar ca să îl dea afară pe Bolojan! O fac că nu ne vor pe noi acolo! Noi ne pregătim astăzi pentru situația în care PSD merge mai departe și ne scoate de la guvernare. Cu votul moțiunii cu AUR ne scot de la guvernare! Asta e linia roșie! Ce altă linie roșie să fie alta decât aia ca ăștia ne-au scos de la guvernare? Dacă nu putem guverna cu ei cu bună credință...”, a spus președintele USR în ședința conducerii. 

Fritz a continuat spunând că partidul nu mai lasă nicio „ușiță” deschisă.

„Noi acum ne gândim: dacă soția bagă divorț, noi îi mai spunem că vom continua relația după? Nouă acum ne este frică că nu lăsăm nicio ușiță după? Ce ușiță să le lăsăm? Până unde ne umilim? Cu câte ușițe să ne mai umilim? Tocmai pentru că Grindeanu nu a zis nimic de moțiune de cenzură, o spunem noi. Dacă ei vor asta, să spună ei cum îl scot pe Bolojan sau altă formă. Ați spus mai mulți să nuanțăm. Dar atunci unde tragem?”, a mai spus Dominic Fritz. 

Critici la adresa PSD s-au adus și în ședința PNL de luni seară. Potrivit stenogramelor obținute de Digi24, liderii PNL au catalogat PSD drept „un partid mort”, care folosește AUR pentru a-și recupera electoratul. 

Totodată, vicepreședintele PNL Gigel Știrbu a declarat, printr-o postare pe Facebook, că PSD a amânat decizia legată de ieșirea de la guvernare nu din responsabilitate, ci dintr-un „calcul rece” legat de numirile de procurori și șefi ai serviciilor secrete. 

Conducerea PSD a decis, în urma unei ședințe care a avut loc luni dimineață, că referendumul intern privind ieșirea sau nu de la guvernare va avea loc pe 20 aprilie. Până atunci, liderii partidului vor avea discuții cu membrii din teritoriu, iar Sorin Grindeanu va merge la Bruxelles pentru a le prezenta și socialiștilor europeni strategia politică a PSD. Social-democrații anunțaseră încă din decembrie anul trecut că vor începe o consultare internă, pe fondul nemulțumirilor legate de Coaliția de guvernare. 

