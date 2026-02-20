Live TV

epidemie de rujeolă
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a declarat, vineri, că scăderea accentuată a ratei de vaccinare din ultimii ani are drept cauză principală extinderea fenomenului de dezinformare medicală, avertizând că efectele sunt deja vizibile în statisticile privind rujeola.

Întrebat cum explică faptul că aproximativ 85% dintre cazurile de rujeolă raportate în Europa sunt înregistrate în România, în condițiile unei rate de vaccinare de aproape 50%, ministrul a răspuns: „Sunt un număr real, evident. Se întâmplă pentru că rata de vaccinare a scăzut semnificativ în ultimii ani”.

El a subliniat că principala cauză este „dezinformarea medicală la cote alarmante, pe rețelele de socializare și nu doar pe rețelele de socializare”. În acest context, Rogobete a explicat că Ministerul Sănătății a demarat o campanie națională de informare. „Încercăm să combatem de fapt dezinformarea medicală și să încurajăm oamenii să înțeleagă că aceste vaccinuri sunt vechi, se utilizează de peste 30–40 de ani, sunt testate și nu reprezintă riscurile prezentate în spațiul public”, a afirmat Rogobete.

Ministrul a atras atenția și asupra consecințelor directe ale scăderii acoperirii vaccinale: „Rata de vaccinare scăzută a adus la creșterea mortalității copiilor cu rujeolă”.

Întrebat dacă există semne de redresare, Alexandru Rogobete a precizat: „Nu am acum un număr, dar este scăzută. Nu se simte încă un trend ascendent, din păcate”.

Referindu-se la rolul medicilor de familie, Alexandru Rogobete a declarat că aceștia „au tot suportul și l-au avut dintotdeauna”.

„Medicina de familie reprezintă baza sistemului de sănătate și acolo trebuie să înceapă informarea corectă a oamenilor, pentru că ei sunt cei care intră în contact cel mai des și cel mai aproape cu pacienții”, a explicat ministrul PSD.

În opinia sa, „nu cred că lipsa suportului în medicina de familie a dus la scăderea ratei de vaccinare”, subliniind că problema este legată în principal de amploarea fenomenului dezinformării.

Alexandru Rogobete a făcut, vineri, o vizita de lucru la noua secție de ATI neonatologie din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie”.

