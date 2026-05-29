Sorin Grindeanu: România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare anti-dronă

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis vineri dimineață un mesaj critic la adresa actualei conduceri a Ministerului Apărării, susținând că România trebuie să accelereze procesul de dotare a Armatei cu sisteme moderne de apărare anti-dronă, în contextul incidentului petrecut în cursul dimineții la Galați.

Într-o postare publicată pe Facebook, Grindeanu a afirmat că incidentul de la Galați evidențiază vulnerabilitățile existente în capacitatea țării de a răspunde unor astfel de amenințări.

„România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare anti-dronă. Evenimentul dramatic din această dimineață de la Galați demonstrează, fără echivoc, incapacitatea țării noastre de a se apăra de astfel de atacuri punctuale”, a scris liderul social-democrat.

Acesta a lansat și un atac la adresa ministrului Apărării, Radu Miruță, căruia i-a cerut să se concentreze pe înzestrarea Armatei Române cu echipamente moderne și eficiente.

„Ministrul Apărării, Radu Miruță, trebuie să iasă din zona confortabilă a declarațiilor politice și să se ocupe cu seriozitate – chiar dacă este demis – de înzestrarea Armatei Române cu echipamente și sisteme eficiente”, a afirmat Grindeanu.

Președintele PSD a susținut că situația actuală reflectă vulnerabilitățile generate de activitatea actualilor miniștri demiși, avertizând asupra riscurilor pe care acestea le-ar putea crea pentru securitatea țării. „Tot ce se întâmplă arată vulnerabilitatea pe care actualii miniștri demiși o creează țării noastre”, a mai transmis liderul social-democrat.

