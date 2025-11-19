Strat nou de 15 centimetri de zăpadă pe Platoul Bucegi, depus peste cel deja existent. Salvamont: Turiștii să fie echipați de iarnă

Salvamontiştii din Prahova avertizează că în zona montană înaltă este strat zonsistent de zăpadă şi îi sfătuiesc pe turişti să urce echipaţi coresponzător. Totodată, prima ninsoare semnificativă din acest sezon a fost înregistrată în cursul nopții de marți spre miercuri în municipiul Miercurea-Ciuc și în stațiunea Harghita-Băi, unde stratul de zăpadă a ajuns și la zece centimetri. Ninsori au fost semnalate în tot județul, iar drumarii au acționat pentru curățarea soselelor.

„Strat nou de zăpadă depus în zona montană, începând cu altitudinea de 1200 m. Pe Platoul Bucegi, acesta este de aprox. 15 cm, peste cel deja existent”, a transmis, miercuri, Salvamont Prahova.

Salvamontiştii avertizează că traseele turistice montane de altitudine rămân în continuare închise.

„Sfătuim turiştii care urca cu mijloacele de transport pe cablu de pe Valea Prahovei să fie echipaţi de iarnă. Informaţi-vă în prealabil despre programul de funcţionare al acestora şi despre starea vremii”, a mai transmis sursa citată.

Meteorologii anunţă că în întreaga zonă montană se depune strat de zăpadă, în unele zone acesta depăşind 15 centimetri.

Prima ninsoare semnificativă la Miercurea-Ciuc; mobilizare pentru deszăpezire

„A sosit prima ninsoare semnificativă din acest an. La Miercurea-Ciuc s-a depus un strat de zăpadă de cinci centrimetri, iar la Harghita-Băi, opt-zece centimetri. Deszăpezirea se desfășoară în mod continuu. La Miercurea-Ciuc, în timpul nopții au lucrat patru pluguri de zăpadă, două utilaje pentru trotuare și 20 de angajați, fiind împrăștiate 25 de tone de material antiderapant pe drumuri și trotuare”, se arată într-o postare de pe Facebook a viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc, Bors Béla.



Totodată, acesta precizează că, în localitatea Harghita-Băi, care aparține administrativ de Miercurea-Ciuc, se lucrează la capacitate maximă.



„Un plug de zăpadă este în teren, iar până acum au fost împrăștiate trei tone de material antiderapant”, se mai arată în postarea de pe Facebook.

De asemenea, ninsori s-au înregistrat în tot județul, cu precădere pe drumurile din zonele montane, iar drumarii au acționat pentru curățarea carosabilului.

Purtătorul de cuvânt al Instituției Prefectului Harghita, Adrian Pănescu, a precizat, pentru AGERPRES, că, în ceea ce privește drumurile naționale, circulația se desfășoară în condiții de iarnă pe DN 13B (Praid - Bucin - Gheorgheni), DN 11B (Casin - Cozmeni) și DN 12C (Gheorgheni - Lacu Roșu), unde stratul de zăpadă frământată tratată cu sare ajunge până la trei centimetri.

