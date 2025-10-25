Live TV

Video Un bărbat din București a mușcat un polițist de picior în timp ce era imobilizat. A fost arestat, după ce a agresat sexual două tinere

barbat cu catuse la maini
Foto: GettyImages

Un bărbat din București suspectat că a agresat sexual două tinere a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta, care a mușcat și un om al legii, le-ar fi abordat pe tinere pe Internet și se dădea drept milionar.

O tânără de 26 de ani a avut o întâlnire cu acesta la el acasă. În momentul în care a vrut să plece, aceasta a fost agresată. Mai mult, în aceeași zi, bărbatul a făcut o altă victimă.

Ambele femei au alertat autoritățile, iar oamenii legii au reușit să dea de urmă bărbatului. Totuși, atunci când au vrut să-l imobilizeze, acesta a devenit violent și l-a mușcat pe unul dintre polițiști de picior. 

Ulterior, la audieri, bărbatul a încercat să scape, susținând că este bolnav. Deși a stat o noapte în spital, medicii au constatat că nu avea nicio problemă de sănătate.

