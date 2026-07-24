Prefectul județului Buzău, Leonard Dimian, a declarat vineri, în direct la Digi24, că drona doborâtă de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a căzut într-o zonă agricolă nelocuită, între localitățile Padina și Pogoanele. Potrivit acestuia, până în prezent nu există informații privind victime sau pagube materiale.

Prefectul a precizat că se va deplasa spre locul incidentului pentru a evalua situația împreună cu autoritățile.

„În acest moment mă pregătesc să mă deplasez spre zonă. Din informațiile pe care le am de la ISU, drona a fost doborâtă deasupra județului Buzău și, din fericire, resturile au căzut undeva între zona Padina și Pogoanele. Din fericire spun pentru că este o zonă agricolă, este o zonă nelocuită”, a declarat prefectul.

Întrebat dacă zona în care au căzut resturile este complet nelocuită, acesta a răspuns afirmativ. „În totalitate”, a precizat Leonard Dimian.

Prefectul a afirmat că populația a fost avertizată prin sistemul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și că autoritățile verifică dacă incidentul a produs pagube.

„Au fost avertizați pe linie de IGSU - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Acum ne deplasăm în zonă pentru a constata eventualele pagube, dacă acestea au fost produse, dar din informațiile pe care le am nu au fost pagube nici de ordin material, nici de alt ordin”, a declarat acesta.

El a mai declarat, întrebat despre intervenția echipelor din teren și delimitarea perimetrului în care au căzut resturile dronei, că aceste aspecte urmează să fie stabilite după sosirea autorităților la fața locului.

„N-aș putea să vă spun cu exactitate, pentru că acum suntem în drum spre zona respectivă să identificăm raza unde au căzut aceste resturi de dronă”, a spus prefectul județului Buzău.

Leonard Dimian a mai precizat că zona în care s-a produs incidentul „este agricolă, între Padina și Pogoanele, unde oamenii cultivă diverse culturi, în special grâu, porumb, rapiță. Deci este o zonă strict agricolă, nu altceva”.

Acesta a mai afirmat că nu are informații privind existența unor persoane în zona unde au căzut resturile de drone: „Nu cred că au fost oameni pe câmp, pentru că dacă ar fi fost și s-ar fi întâmplat ceva, aș fi aflat în secunda doi”.

Vineri, la nivelul judeţului Buzău, a fost emis un mesaj RO-ALERT privind un posibil zbor al unei drone în zona de câmpie.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, anterior, că o dronă din spaţiul aerian naţional a fost doborâtă de un pilot român de pe un avion F-16.

„Am avut o dronă în spaţiul aerian, ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11:00, de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită, ăsta e şi motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Acum sunt echipele instituţiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident”, a spus preşedintele.

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Editor : C.S.