USR a anunţat, luni, ce va face la cele două moţiuni simple împotriva ministrului Justiţiei şi ministrului de Interne, senatorul USR Ştefan Pălărie afirmând că parlamentarii formaţiunii vor fi prezenţi, vor dezbate, dar nu vor vota, pentru că sunt străvezii ca nişte foi de ceapă şi nu au cum să susţină aceste demersuri ale Opoziţiei.

„Astăzi avem în Parlamentul României, atât în Camera Deputaţiilor, cât şi la Senat, două moţiuni simple depuse de Opoziţie, privitoare la un ministru al Justiţiei astăzi, în mandat, şi un fost ministru al Justiţiei. Pentru noi, la USR, subiectul Justiţiei este extrem de important, este cel care ne-a făcut să ieşim în stradă, să protestăm, să aducem modificări legislative şi să criticăm când amnistia şi graţierea păreau să lovească orice urmă de noimă şi de logică juridică. Tocmai de aceea vom participa la cele două moţiuni, la dezbateri, vom şi lua cuvântul, dar pentru că moţiunile, aşa cum au fost scrise, sunt străvezii ca nişte foi de ceapă, nu avem cum să le susţinem”, a declarat liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, într-o conferinţă de presă susținută luni la Parlament, scrie News.ro.

„Nu avem nici cum să votăm împotriva acestor moţiuni, motiv pentru care vom fi prezenţi, vom dezbate, dar nu vom vota pentru cele două moţiuni, întrucât problema Justiţiei este o chestiune extrem de importantă şi în aproape unanimitate din partea colegilor din grupurile parlamentare am decis acest lucru”, a mai spus Pălărie.

Moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Justiţiei Radu Marinescu va fi dezbătuă şi votată, în plenu de luni al Camerei Deputaţilor, de la ora 15.00. Ministrul Radu Marinescu este invitat şi la „Ora Guvernului”, de către USR, de la ora 16.00, pentru a da explicaţii despre situaţia din sistem.

De asemenea, în Senat, de la ora 16.00, va fi dezbătută moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului de Interne Cătălin Predoiu, intitulată „România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri”. Culpa morală şi eşecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu”.

PSD a votat moțiunea simplă la adresa ministrei USR Diana Buzoianu, de la Senat. Sorin Grindeanu a apărat marți, 16 decembrie, decizia PSD de a vota moțiunea împotriva Dianei Buzoianu. Liderul social-democraților a dat asigurări că formațiunea politică va acționa în același mod dacă un alt ministru ar priva oamenii de anumite drepturi și servicii esențiale.

Editor : Ana Petrescu