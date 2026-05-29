Ambasadorul SUA la Alianța Nord-Atlantică, mesaj ferm după incidentul cu drona: „Vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO”

Ambasadorul SUA la Alianța Nord-Atlantică Matthew Whitaker a condamnat incidentul cu dronă din România, produs în timpul unui atac rusesc desfăşurat în cursul nopţii asupra Ucrainei vecine. „Vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO”, a adăugat oficialul american.

„Suntem alături de România, aliat NATO, şi condamnăm această incursiune nesăbuită pe teritoriul său”, a scris Whitaker, vineri pe platforma X.

„Gândurile noastre sunt alături de răniţii din Galaţi. Vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO”, a mai spus el.

O dronă folosită în atacuri asupra unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbuşit în judeţul Galaţi. Incidentul a provocat un incendiu pe acoperişul unui bloc de locuinţe şi două persoane au fost rănite ușor.

