Live TV

Ambasadorul SUA la Alianța Nord-Atlantică, mesaj ferm după incidentul cu drona: „Vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO”

Data actualizării: Data publicării:
matthew whitaker
Matthew Whitaker. Foto: Profimedia Images

Ambasadorul SUA la Alianța Nord-Atlantică Matthew Whitaker a condamnat incidentul cu dronă din România, produs în timpul unui atac rusesc desfăşurat în cursul nopţii asupra Ucrainei vecine. „Vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO”, a adăugat oficialul american.

„Suntem alături de România, aliat NATO, şi condamnăm această incursiune nesăbuită pe teritoriul său”, a scris Whitaker, vineri pe platforma X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Gândurile noastre sunt alături de răniţii din Galaţi. Vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO”, a mai spus el.

Citește și: Nicușor Dan a vorbit cu Mark Rutte: România nu va accepta ca Rusia să amenințe securitatea cetățenilor săi. Ce i-a transmis șeful NATO

O dronă folosită în atacuri asupra unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbuşit în judeţul Galaţi. Incidentul a provocat un incendiu pe acoperişul unui bloc de locuinţe şi două persoane au fost rănite ușor.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sgtgbsrgtbrs
1
Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galaţi: 2 răniți. Ședință de urgență...
Nicusor Dan
2
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să...
BUCURESTI - CAMERA DEPUTATILOR - VOT RIDICARE IMUNITATE - 14 OCT
3
„PSD sună prin PNL și USR”. Un deputat liberal spune că social-democrații caută susținere...
om cu umbrela in ploaie
4
Meteorologii au emis noi avertizări de ploi și vânt puternic. HARTA zonelor afectate de...
drapel nato langa ale aliatilor
5
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
Digi Sport
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor, după incidentul din Galați: De ce nu a fost oprită drona la timp? Autorităţile trebuie să explice ce nu a funcţionat
Nicușor Dan și Mark Rutte,
Nicușor Dan a vorbit cu Mark Rutte: România nu va accepta ca Rusia să amenințe securitatea cetățenilor săi. Ce i-a transmis șeful NATO
ilie bolojan
Bolojan vrea să sancționeze diplomații ruși la București după incidentul cu drona din Galați
dominic fritz face declaratii
Dominic Fritz, apel la întărirea securității după incidentul cu drona din Galați: Apărarea Ucrainei este apărarea noastră”
Politisti si anchetatori la blocul lovit de drona in Galati, 29 mai 2026.
Parchetul a deschis dosar penal după explozia dronei rusești la Galați. Ce infracțiuni cercetează procurorii
Recomandările redacţiei
Andrii Sybiha
Prima reacție a Ucrainei după incidentul cu drona rusească prăbușită...
Pompieri si forte de ordine intervin dupa ce un bloc de locuinte din Galati a fost lovit de o drona, 29 mai 2026
MApN explică de ce nu a doborât drona care a lovit un bloc de 10...
propaganda - rusia tv
Cum prezintă propaganda rusă cazul dronei care a lovit blocul din...
Ședință CSAT
Nicuşor Dan a convocat CSAT, după incidentul cu drona din Galați...
Ultimele știri
Casa Albă stârnește un val de critici și ironii cu un omagiu pentru gorila Harambe, la 10 ani de la moarte: „Un adevărat patriot”
Cine plătește pagubele provocate de o dronă? Incidentul de la Galați ridică semne de întrebare privind polițele de asigurare
Premierul Ungariei exprimă solidaritatea cu România. „Unitatea Europei și a NATO este mai importantă ca niciodată”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Imagini rare cu Romina Gingașu și Piero Ferrari. Ce se ascunde în spatele uneia dintre cele mai comentate...
Cancan
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie...
Fanatik.ro
Foștii fotbaliști ai Stelei au comentat gestul lui Ogăraru și Oprița, care nu au salutat Peluza Nord FCSB...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Dinamo – FCSB, surprize mari în primul 11 al celor două echipe. Juri Cisotti, vârf! Exclusiv
Adevărul
Descoperirea care spulberă legenda fântânii cu apă vie din Castelul Corvinilor. Ce au scos muncitorii de la...
Playtech
Ce este drona Geran-2 și de ce este dificil de interceptat? Acţionează diferit, explicaţiile MApN: de ce nu a...
Digi FM
Lucian Mîndruță, mesaj pentru Nicușor Dan: „Trebuia să fii pe bloc, în Galați, cu bucăți din dronă în mână...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anunț oficial al SUA, în privința dronelor: "Să se aştepte la acţiuni rapide, dacă încalcă spaţiul aerian...
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, după locul 3 la Eurovision 2026: ce nu s-a văzut la TV în timpul show-ului României
Film Now
Pus pe lista neagră la Hollywood pentru că nu a vrut să-și sărute colegele actrițe în filme: “Am pierdut...
Adevarul
Liderul spiritual urmărit de milioane de oameni explică de ce societatea modernă este tot mai anxioasă
Newsweek
Schimbare la acordarea biletelor CFR și la transportul gratuit la pensie. Ce apare nou pe talonul de pensii?
Digi FM
Cine sunt răniții din incidentul cu dronă din Galați: "Starea doamnei e bună, e îngrijorată pentru copil"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vizitele la muzeu îți pot schimba sănătatea. Ce au descoperit cercetătorii despre efectul artei asupra...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, emoțiile unor părinți fericiți. Ce motiv de mândrie le-a dat Carys...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”