Live TV

Exclusiv Cristian Diaconescu: Pentru Rusia, un război cu NATO e „mult mai iminent decât era în urmă cu câteva luni”

Data actualizării: Data publicării:
Trupe americane se antrenează la baza Mihail Kogălniceanu
Foto: Profimedia Images
Din articol
„Nu putem rămâne pasivi” după decizia SUA

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, a explicat luni, în emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, că pentru Rusia, un război cu NATO e „mult mai iminent decât era în urmă cu câteva luni”. În ce privește decizia Administrației Trump de a retrage o brigadă de soldați americani din România, Diaconescu spune că e important dialogul cu americanii și avertizează că „nu putem rămâne pasivi”. 

Fostul consilier prezidențial pentru apărare și siguranță națională spune că Rusia face acțiuni din ce în ce mai riscante în raport cu NATO și avertizează că, în acest moment, pentru Moscova, un război cu NATO este „mult mai iminent decât era în urmă cu câteva luni”.

„Congresul american și Administrația americană știu faptul că există o predispoziție progresivă a Federației Ruse în asumarea unui risc mai mare în relația cu NATO. Adică Rusia, mai clar, își asumă acțiuni mai riscante, dar menținute încă în limitele unei atribuiri directe, un fel de negare plauzibilă. Deci, apropierea de război și de un anume tip de agresiune în relația cu Alianța Nord-Atlantică în acest moment, este mult mai iminentă la Moscova decât era în urmă cu câteva luni. Este o chestiune cât se poate declară. Diversele declarații, fie din zona serviciilor informații, fie a zonei militare europene, sunt evidente din acest punct de vedere.

Deci, practic, Moscova, care deține o triadă nucleară operațională, vrea să semnalizeze Alianței Nord-Atlantice, democrațiilor vestice, faptul că oriunde și oricând poate interveni un anume tip de interferență. Deocamdată, această interferență se referă strict la elemente de amestec, fie pe război hibrid, în general având un singur scop - testarea solidarității. Este cât se poate de clar că prima redută din acest punct de vedere este flancul-estic, în care se află și România”, a declarat Cristian Diaconescu.

„Nu putem rămâne pasivi” după decizia SUA

Întrebat dacă există posibilitatea ca SUA să nu mai retragă brigada de militari din România, Diaconescu a răspuns: „Există varianta ca de mâine, reprezentanții României, care sigur au un anume tip de disponibilitate de dialog în ceea ce privește partenerul american, să se afle la Washington.

Pentru că în ceea ce privește flancul estic, pe de-o parte Washington-ul consideră că europenii trebuie să-și preia în propriile responsabilități, asumarea protejării securității, avem proiectul Defence 2030 și acest element de securitate trebuie discutat nu numai cu europenii, dar și cu americanii, și simplul fapt că interesele americani, inclusiv de securitate, coincid cu ale României, trebuie, în acest moment, rediscutat din punct de vedere al implementării.

Deci, cum se spune, în legătură cu politica externă și de securitate, pentru că se cam suprapun în perioada aceasta, nu declarațiile de principiu contează, ci modul în care pui în aplicare ceea ce decizi. Deci avem capacitatea și puterea de a sta împreună cu americanii la masă, disponibilitate americană există clar din această perspectivă. Nu este o desistare politică a americanilor, nu este o formă de regrupare, dar în mod evident nu putem rămâne pasivi, pentru că, dacă nu ești la masa negocierii, ești meniu. Nu-mi închipuiam ca o astfel de confirmare a acestei afirmații, ceva mai vechi, tot a unui american, să aibă o concretizare atât de rapid”.

Declarațiile acestuia vin în contextul în care congresmeni americani contestă măsura retragerii trupelor SUA din Europa.

Sâmbătă, în cadrul unui interviu acordat Kyiv Post, doi consilieri senatoriali cu experienţă, familiarizaţi cu presiunile din Congres, au descris decizia Pentagonului ca fiind o „greşeală strategică” majoră, care subminează în mod direct poziţia de descurajare a NATO într-un moment în care tensiunile cu Rusia ating apogeul.

Liderii republicani ai ambelor comisii ale forţelor armate din Congres, senatorul Roger Wicker şi reprezentantul Mike Rogers, au criticat într-o declaraţie comună decizia Pentagonului, calificând-o drept „necoordonată şi în contradicţie directă cu strategia preşedintelui”.

Și congresmanul republican Mike Turner, care conduce delegaţia SUA la Adunarea Parlamentară a NATO, s-a alăturat rapid celor care se pronunţă împotriva deciziei. Iar enatorul republican Thom Tillis a arătat caracterul brusc al deciziei.

„România a fost un aliat de nădejde timp de aproape 30 de ani, investind miliarde pentru consolidarea NATO. Nu ar trebui să-i luăm prin surprindere pe aliaţii Americii”, a spus Tillis.

Reacţia coordonată a republicanilor marchează un moment rar de sfidare faţă de politica militară a administraţiei sugerând o profundă îngrijorare că reducerea trupelor va degrada influenţa şi securitatea SUA în Europa, notează Kyiv Post.

Pentagonul intenţionează să reducă forţele şi din Bulgaria, Ungaria şi Slovacia începând de luna viitoare.

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
comemorare victime colectiv
1
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce...
dominic fritz sustine un discurs
2
Fritz: Reforma pensiilor speciale poate fi deblocată. Nu putem fi șantajați la nesfârșit...
photo-collage.png - 2025-11-02T002212.642
3
Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie: 10 persoane au fost înjunghiate și sunt...
bile de la loto
4
REZULTATE LOTO - 2 noiembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria...
5
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
Tragedie! A murit, după ce i s-a făcut rău în timpul meciului: avea doar 44 de ani
Digi Sport
Tragedie! A murit, după ce i s-a făcut rău în timpul meciului: avea doar 44 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Torre dei Conti-roma-prabusire
Misiune contracronometru pentru salvarea românului prins sub...
alexandrescu simion (1)
Anca Alexandrescu candidează la Primăria Capitalei, cu susținerea...
rafinaria petrotel lukoil
Radu Miruţă, despre sancţiunile americane aplicate Lukoil: Există...
bloc rahova
Încep lucrările pentru alimentarea cu gaze a locuințelor afectate de...
Ultimele știri
PNL și USR au candidat comun la șefia Consiliului Judeţean Buzău. Cine este Mihai Răzvan Moraru
Administraţia Trump taie la jumătate ajutorul alimentar pentru 42 de milioane de americani, din cauza blocajului bugetar
Un bărbat în vârstă de 74 de ani, din Roman, s-a împușcat în cap în timpul unui live pe internet
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Explozie nucleară.
Avertismentul dur al preşedintelui Finlandei: A început o „nouă eră a armelor nucleare”
Oana Lungescu
Oana Lungescu, despre retragerea unor trupe SUA din Româna: „Securitatea României nu stă în câteva sute de soldați”
George Clooney
George Clooney: A fost o greșeală înlocuirea lui Joe Biden cu Harris. „I s-a dat o sarcină foarte dificilă”
Donald Trump
O politică externă fără precedent în era modernă a Americii. Care sunt cele trei „triburi” din spatele „doctrinei Trump”
Donald Trump Viktor Orban
Presa din Polonia comentează vizita lui Orban la Casa Albă: „Ocazia perfectă pentru profesor să-și întâlnească cel mai ambițios elev”
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum sunt afectate zodiile de Luna Plină din noiembrie 2025. Trei nativi vor fi puși la încercare
Cancan
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul...
Fanatik.ro
El este Rareș, un tânăr asistent de pe ambulanță care salvează vieți chiar și în afara urgențelor. Cazul care...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Moment unic pentru Simona Halep la Turneul Campioanelor! Sportiva e în culmea fericirii: ”E prima dată pentru...
Adevărul
De ce China și Rusia nu se tem de Statele Unite. Greșelile lui Donald Trump
Playtech
Când încep ninsorile în Bucureşti? Prognoza meteo pentru Crăciun şi Revelion 2025
Digi FM
"Ca tată, mă gândesc mereu la lumea pe care o vor moșteni copiii mei. Viitorul e în pericol". Prințul...
Digi Sport
Dat afară de Dan Șucu! Primea un salariu de 1.400.000€ pe an
Pro FM
Micro-pantaloni, top super mulat și pantofi cu tocuri înalte. Bianca Censori, o nouă apariție controversată...
Film Now
Ce se întâmplă cu procesul de 400 milioane $ intentat de Justin Baldoni contra lui Blake Lively. Adevăratul...
Adevarul
Un complex turistic de lux din România, scos la licitație la un preț minim de pornire de 10,5 milioane de...
Newsweek
Ce pensie ia un pensionar dacă a avut salariul între 2.000 lei și 6.000 lei și a muncit 35 de ani?
Digi FM
Iubita lui Leonardo DiCaprio, într-o rochie decoltată până la abdomen. Vittoria Ceretti, strălucitoare la...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Reacția lui Morgan Freeman după ce Diane Keaton a susținut că a avut cel mai bun sărut cu actorul: „Există...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”