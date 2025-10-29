Live TV

Doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București vor fi audiați de procurori, după moartea suspectă a unui pacient

Data publicării:
pacient intr-un pat de spital
Foto: GettyImages

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București fac miercuri, 29 octombrie, percheziții la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”. Doi medici vor fi audiați într-un dosar în care anchetatorii cercetează moartea suspectă a unui pacient.

„Activitățile efectuate vizează lămurirea circumstanțelor în care a survenit decesul unui pacient internat în Unitatea Funcțională de Arși din cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” în data de 31.08.2025, existând indicii că pacientul nu a beneficiat de îngrijirile medicale corespunzătoare specifice”, potrivit unui comunicat transmis de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Anchetatorii au subliniat că, după perchezițiile de la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, două cadre medicale vor fi audiate.

Vom reveni cu detalii. 

