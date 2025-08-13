Proiectul privind modalitățile de retragere a banilor din Pilonul II de pensii „nu este abandonat”, a spus la Digi24 premierul Ilie Bolojan. El a adăugat că legislația e necesară pentru aderarea la OCDE, dar că proiectul a fost promovat într-o manieră „neinspirată” și că e nevoie de mai multă dezbatere.

„Proiectul care a fost care a apărut pe agenda publică săptămâna trecută nu este abandonat. Foarte probabil, săptămâna viitoare va fi discutat din nou în Guvern. Este un proiect de lege pe care, dacă îl vom aproba, va fi trimis în dezbaterea parlamentară.

Dar trebuie să recunoaștem că el a născut foarte multe discuții legitime în spațiul public. Pe de o parte, pentru că a fost o manieră neinspirată de a fi promovat. ASF, prin Ministerul Muncii, fără o pregătire, fără o comunicare publică, fără o dezbatere, chiar pro și contra, și fără criticile care sunt inerente la acest tip de proiecte, l-a trimis pur și simplu în Guvern și ne-am trezit cu o zi înainte cu el publicat pe pe ordinea de zi și atunci am luat decizia să îl amânăm și să îl analizăm într-o primă citire”, a spus Bolojan.

Al doilea motiv, a continuat premierul, „este că el are un impact asupra unui important număr de români, nefiind nici explicat foarte bine, nefiind nici înțeles. S-a perceput că Guvernul confiscă banii dintr-o parte din pensii, că Guvernul nu-ți permite să-ți folosești această mică acumulare pe care o ai așa cum ai dori tu. Deci, într-adevăr, au fost atât niște dezinformări, dar și niște griji pertinente ale foarte multor români legat de acest aspect. Și atunci ceea ce am convenit în aceste zile este ca inițiatorii să facă dezbateri publice, să discute toate aceste aspecte. Înțeleg că și astăzi a fost o astfel de dezbatere la Parlament. Săptămâna viitoare va fi o nouă dezbatere organizată la Ministerul Muncii și în baza concluziilor care se vor trage, vom veni și vom susține un astfel de proiect în așa fel încât el să plece de la Guvern pentru dezbatere în Parlament”.

„Acum trebuie să discutăm deschis. Se pune întrebarea de ce nu l-am promovat de 17 ani și l-am aruncat acum. Există o explicație și aici, și anume faptul că noi ca țară, luptăm și intenționăm să intrăm în într-un club de țări. Dacă am intra în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, rating-ul nostru ca țară s-ar îmbunătăți, ceea ce, de exemplu, ar însemna o atractivitate mai mare pentru investitori, ar însemna niște costuri de dobânzi mai mici și, în general, o certificare că România este pe un drum bun economic și instituțional. Și atunci avem un termen, până la începutul lunii septembrie, ca acest proiect să fie trimis în Parlament pentru dezbatere parlamentară, întrucât există o evaluare în toamna acestui an la una din comisiile unde trebuie să obținem evaluarea și pe această domeniu al competitivității”, a spus el,

„Și atunci este evident că în aceste zile se va clarifica faptul că această pensie suplimentară este administrată nu de Guvern, ci de entități private. Guvernul nu are, nu are acces la acești bani, plățile vor fi făcute tot de fondurile de pensii private, doar că, într-adevăr, se va stabili ce cotă poți să ridici imediat când intri în pensie. Există o practică europeană și vom căuta să respectăm această practică europeană, în cât timp vei putea eșalona diferența de bani în așa fel încât să ai un venit, atât cât consideri că e speranța de viață, și alte câteva condiții care țin, de exemplu, de comisioanele pe care aceste companii de administrare a fondurilor le iau, care eu cred personal că pot fi scăzute, în așa fel încât mai mulți bani să rămână pentru a fi distribuiți la oameni și alte elemente tehnice pe care specialiștii le vor stabili.

Până săptămâna viitoare se va comunica cât mai clar pe acest domeniu, încercând să evităm această greșeală de comunicare care, pe bună dreptate, i-a deranjat pe pe mulți dintre cetățeni în Românie, care sunt preocupați de această realitate”, a explicat premierul.

„Pe de altă parte - și eu trebuie să fiu foarte corect - gândiți-vă că stabilim niște reguli pentru viitor. Mulți ani de zile, lumea politică a preferat să dea vești bune, să spună că noi știm cum să facem lucrurile fără să influențăm, să spunem, negativ un aspect sau altul. Este evident că dacă nu suntem precauți, dacă nu luăm măsuri care să asigure stabilitatea sistemelor, așa cum astăzi am intrat într-o fundătură economică datorită măsurilor bugetare luate în anii trecuți, așa putem intra într-o fundătură și în anii următori cu fondurile de pensii, dacă nu se stabilesc niște reguli foarte clare, având în vedere o realitate demografică pe care nu o putem nega. Fiecare generație care iese în pensie în anii următori este mult mai mare decât generațiile care vin să se angajeze în piața muncii. Deci va fi peste 10 ani de zile, peste 15 ani de zile, o presiune foarte mare pe plata pensiilor în România, indiferent cine va fi în guvernare. Datorită acestor realități demografice, vom ieși la pensie generații de 400.000-450.000 de oameni și vor intra în în activitate economică generații de 200.000-250.000 de oameni și nu o să fie lucrurile foarte ușoare.

Și atunci e mult mai corect să le spunem: stabilim niște reguli cu o anumită prudență, care vă respectă într-adevăr toate drepturile, banii - nu se atinge nimeni de ei, dar hai să nu mai facem ceea ce am făcut în acești ani din punct de vedere bugetar, nici în sistemul de pensii”, a mai spus Bolojan.

Editor : M.B.