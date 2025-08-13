Live TV

Data publicării:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan este invitat în această seară la Digi24. El va vorbi despre temele economice și politice actuale, iar Digi24 va transmite principalele declarații în format live text.

La „Jurnalul de seară”, începând cu ora 21:00, aflați cum răspunde premierul Bolojan condițiilor puse de PSD pentru a reveni la masa discuțiilor în Coaliție, ce se întâmplă cu restructurarea aparatului de stat, după ce românii au început deja să plătească facturi mai mari cu venituri mai mici, odată cu creșterea taxelor și care va fi situația pensiilor private.

De asemenea, Ilie Bolojan va răspunde și unor întrebări puse de telespectatorii Digi24.

Editor : Liviu Cojan

