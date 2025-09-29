Premierul Ilie Bolojan, a declarat, în exclusivitate la Digi24, că securitatea energetică este o prioritate a mandatului său în fruntea Guvernului, iar una dintre măsurile cruciale va fi valorificarea resurselor de gaz din Marea Neagră. În ceea ce privește costul energiei pentru români, prim-ministrul a dat asigurări că „de anul viitor, din a doua jumătate, facturile ar trebui să scadă”.

„Unul dintre lucrurile importante pe care trebuie să le facem ca țară este să ne asigurăm o securitate energetică. Aceasta este baza dezvoltării în anii următori. Este unul din pivoți importanți pe care orice guvern trebuie să lucreze și pentru mine este o prioritate în perioada următoare, alături de punerea în valoare a avantajelor noastre din punct de vedere economic, cum este susținerea procesării producției agricole și a industriei agroalimentare, cum este susținerea unei industrii care să prelucreze gazul care va fi extras din Marea Neagră suplimentar în România - și să nu procedăm și cu gazul cum procedăm cu producția agricolă, pe care o exportăm ca materie primă și apoi o importăm, ci acest gaz să fie valorificat în România”, a declarat premierul.

La electricitate, „avem câteva probleme de sistem pe care le-am neglijat în acești ani”.

„Există o realitate diferită astăzi de cea de acum 40-50 de ani, când a fost gândit sistemul nostru energetic. Noi am gândit un sistem energetic care să producă în bandă - deci aveam termocentrale sau hidrocentrale care produceau relativ constant. Acum, prin extinderea sistemelor fotovoltaice, prin eolienele care au fost montate în România, avem un mix de energie care înseamnă că, de exemplu, în orele de prânz avem o supraproducție de energie ieftină, pe care nu o putem consuma, deci pe care, practic, o pierdem. Iar în orele de seară, pentru că am închis capacități energetice, avem o cerere mare de curent scump pe care îl importăm, iar întotdeauna seara, importurile de energie sunt foarte scumpe. Iar atunci când se face un preț mediu al energiei, suntem în situația în care prețul energiei din România este ceva mai mare în anumite intervale decât celelalte țări din această parte de a Europei sau chiar din Europa de Vest”, a explicat Ilie Bolojan.

M-am dus lângă Târgu Mureș, la Iernut. Avem un proiect început din 2016 acolo și nu suntem în stare să terminăm un grup mare pe gaz. Gândiți-vă că de 10 ani suntem în această situație. E a doua oară când reziliem contractul cu firma și datorită unei incapacități administrative stai 10 ani după o centrală pe care alții o fac în 2-3 ani de zile.

Datorită faptului că am închis o parte din centrale care erau vechi, uzate, dar n-am pus nimic în loc, nu avem suficientă capacitate de producție, a adăugat premierul, oferind detalii și despre cum vor arăta facturile la energie ale românilor în perioada următoare.

Am minți să spunem că scădem facturile de pe o zi pe alta. Îți trebuie producție, trebuie să terminăm hidrocentralele. Pe diferite probleme de mediu, am lungit foarte mult finalizarea hidrocentralelor.

Ilie Bolojan a subliniat, în încheiere, că, de anul viitor, în a doua jumătate, facturile ar trebui să scadă pentru că vor intra în funcțiune unități de stocare a energiei, produsă de fotovoltaice.

