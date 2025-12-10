După aur, și prețul argintului atinge un nivel record. De ce s-au scumpit metalele prețioase

Prețul argintului a atins un nivel record, urmând tendința ascendentă a aurului, pe fondul așteptărilor privind reducerea dobânzilor în SUA și al cererii tot mai mari din industria tehnologică. Investitorii se orientează spre metalele prețioase pe măsură ce piețele devin tot mai instabile, ceea ce a alimentat scumpirea lor la nivel global.

Argintul a depășit marți pragul de 60 de dolari uncia pe piața spot, unde metalul prețios este cumpărat și vândut pentru livrare imediată, pentru prima dată în istorie, scrie BBC.

Aurul, care atinsese la rândul său maxime record mai devreme în acest an, pe fondul îngrijorărilor legate de impactul tarifelor americane și de perspectivele economiei globale, a înregistrat de asemenea creșteri în această săptămână.

Investitorii tind să își mute banii către metale prețioase precum aurul și argintul atunci când ratele dobânzilor scad și dolarul american se slăbește. Banca centrală a SUA este așteptată să reducă miercuri rata principală de dobândă cu un sfert de punct procentual.

Atunci când dobânzile sunt reduse, traderii cumpără de obicei active precum argintul, deoarece beneficiile păstrării banilor în bancă sau ale investițiilor în obligațiuni pe termen scurt scad, a declarat Yeow Hee Chua de la Universitatea Tehnologică Nanyang. „Acest lucru mută în mod natural cererea către active considerate depozite de valoare, inclusiv argintul”, a spus el.

Trecerea către așa-numitele „active de refugiu” a fost, de asemenea, un motiv important pentru care aurul a atins noi maxime record în ultimele luni, depășind pentru prima dată pragul de 4.000 de dolari uncia.

Aurul a crescut cu peste 50% anul acesta, parțial datorită achizițiilor masive ale băncilor centrale. Prețurile platinei și paladiului au crescut, de asemenea, în acest an.

Cererea depășește oferta

Experții afirmă că valoarea argintului a fost împinsă în sus și de faptul că cererea puternică din partea industriei tehnologice a depășit oferta disponibilă. Acest lucru a contribuit la mai mult decât dublarea valorii argintului în acest an, metalul depășind performanța altor metale prețioase, inclusiv aurul.

„Argintul nu este doar un activ investițional, ci și o resursă fizică”, iar tot mai mulți producători au nevoie de acest material, a spus Kosmas Marinakis de la Universitatea de Management din Singapore. Metalul prețios, care conduce electricitatea mai bine decât aurul sau cuprul, este folosit pentru producerea de vehicule electrice (EV) și panouri solare.

Experții prezic că vânzările în creștere de vehicule electrice vor impulsiona și mai mult cererea pentru argint, în timp ce bateriile avansate destinate acestor mașini vor necesita cantități și mai mari din acest metal.

Prețul argintului crește și din cauza îngrijorărilor că SUA ar putea impune tarife asupra acestuia ca parte a politicilor comerciale ale președintelui Donald Trump. Temerile privind posibile tarife au dus, de asemenea, la stocarea argintului în SUA, ceea ce a provocat penurii în alte părți ale lumii.

Producătorii se grăbesc să își asigure stocurile pentru a evita întreruperi în activitate, fapt care a contribuit la creșterea prețurilor pe piețele globale, a explicat profesorul Marinakis. El a adăugat că se așteaptă ca prețul argintului să rămână ridicat în lunile următoare.

Editor : M.I.