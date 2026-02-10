Nu există risc iminent de explozie a prețurilor la gaze, deși reliberalizarea pieței a fost amânată, susține Consiliul Concurenței

Decizia de amânare a reliberalizării pieței gazelor naturale a fost luată, cel mai probabil, în urma unei analize serioase, însă datele analizate de Consiliul Concurenței nu indică un risc iminent de explozie a prețurilor, a declarat marți vicepreședintele instituției, Dan Pascu, la o conferință de specialitate.

Instituția a susținut constant reliberalizarea pieței și a transmis recent Guvernului un punct de vedere în acest sens.

În prezent, nu este clar în ce formă va fi extinsă schema de plafonare, nici în ceea ce privește durata aplicării, nici nivelul prețurilor care vor rămâne reglementate.

„Noi ne-am fi aşteptat şi ne aşteptăm ca preţurile pe piaţa de gaze naturale să fie reliberalizate. Nu ştim în ce parametri va fi extinsă schema aceasta de plafonare, nici în ceea ce priveşte perioada, nici nivelul preţurilor”, a afirmat Dan Pascu.

Oficialul a adăugat că o eventuală prezență mai activă a Romgaz pe piața de furnizare, după modelul Hidroelectrica din sectorul energiei electrice, ar putea pune presiune asupra furnizorilor tradiționali și s-ar putea reflecta, într-un termen relativ scurt, în prețuri mai reduse pentru consumatori.

Analiza ofertelor nu indică scumpiri majore

Vicepreședintele Consiliului Concurenței a explicat că instituția a analizat ofertele publice ale celor mai mari furnizori de gaze pentru perioada de după 1 aprilie 2026, iar concluzia a fost că „nu s-a conturat un pericol iminent şi serios de explozie a preţurilor pe piaţa gazelor naturale”

„Din ofertele publice ale furnizorilor a reieşit că preţurile ar fi fost, în orice caz, în jurul valorii preţului care este acum reglementat pe piaţă”, a adăugat acesta.

În aceste condiții, oficialul a subliniat că, deși instituția nu avea indicii privind o creștere abruptă a prețurilor, consideră că decizia de temporizare a liberalizării a fost fundamentată pe o analiză serioasă la nivel guvernamental.

Reglementarea prețurilor, necesară în contextul crizei energetice

Dan Pascu a mai declarat că, în acest moment, nu există o strategie de comunicare clară privind o eventuală prelungire a reglementării prețurilor la gaze, în condițiile în care așteptările inițiale erau ca măsurile să fie eliminate începând cu 1 aprilie.

El a reamintit că plafonarea prețurilor, introdusă în noiembrie 2021, a fost adoptată într-un context excepțional, marcat de creșterea rapidă a costurilor la energie și de efectele crizei generate de războiul din Ucraina, măsuri similare fiind aplicate, sub diferite forme, în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene.

În același timp, oficialul a atras atenția că menținerea unei piețe reglementate pe termen lung reduce presiunea concurențială dintre furnizori, ceea ce reprezintă principalul dezavantaj al acestei intervenții.

