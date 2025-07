Ilie Bolojan: Bugetul alocat Ministerului Dezvoltării pe componenta „Anghel Saligny” este, practic, epuizat

Ilie Bolojan a declarat că, în prezent, bugetul care a fost alocat Ministerului Dezvoltării pe componenta de Program „Anghel Saligny” este, practic, epuizat. prim-ministrul a fost întrebat, într-o conferință de presă susținută marți la Palatul Victoria, dacă anularea sau întârzierea unor contracte de investiţii pe acest program reprezintă un „gest loial” din partea statului.

„În ceea ce priveşte asigurarea fluxurilor de plăţi către cei care au prestări de servicii către stat, cei care derulează investiţii pentru autorităţile locale, dar prin programe finanţate de Guvern, aici sunt două aspecte cât să poate de clare. Ştiu toţi constructorii din România că, în momentul de faţă, bugetul care a fost alocat Ministerului Dezvoltării pe componenta de «Anghel Saligny» practic este epuizat. Deci cele 10 miliarde de lei cât reprezenta bugetul acestui program pe anul acesta sunt epuizate.

În condiţiile în care, în primele şase luni, am încasat mai puţin decât ne-am propus şi am cheltuit mult mai mult decât am estimat, pentru că am anulat prevederile ordonanţei, pentru că am continuat cu abordările normale, înseamnă că nu avem posibilitatea, indiferent cine este premier, să facem rectificări pozitive, pentru că nu mai avem spaţiu fiscal”, a explicat Ilie Bolojan, scrie Agerpres.

Prin urmare, a completat premierul, orice fel de alocare suplimentară pentru un program va trebui să fie un minus mult mai mare de pe alte programe.

„Cu cât înţelegem cu toţii că trebuie să ne controlăm cheltuielile, să nu mai risipim banii, să ne reducem toate cheltuielile care nu sunt strict urgente, cu atât Guvernul României şi autorităţile locale vor avea capacitatea să asigure o prioritizare a acestor proiecte într-o manieră care să nu creeze probleme", a subliniat Bolojan.

Premierul vrea un plan multianual, astfel încât statul să știe ce alocare poate fi făcută pe „Anghel Saligny”

În acelaşi timp, prim-ministrul a arătat că este corect ca în anii următori să existe un plan multianual, în care să se ştie pe fiecare an, pe doi, trei, patru ani de zile de acum înainte, care este alocarea pe care România o poate face pe acest program.

„Şi funcţie de aceste alocări să se stabilească pentru fiecare lucrare în parte capacitatea de a aloca banii anual. Şi atunci atât primăria, cât şi constructorul ştiu că această lucrare are capacitatea financiară să fie achitată de statul român doar în următorii, să spunem, trei ani de zile, că anul viitor va fi o sumă mai mică pentru că nu avem spaţiu fiscal, că în 2027 - 2028 va fi o sumă mai mare, iar primăria sau constructorul au mai multe posibilităţi: vor să termine mai repede - foarte bine, pot să contracteze credite, să termine lucrarea anul acesta, iar banii pe care statul garantează că îi va plăti pot fi folosiţi la ratele la băncile de unde se împrumută.

Vom căuta să creăm nişte mecanisme, eu, personal, consider că întotdeauna este bine ca atunci când ai un contract, în general, să cauţi să respecţi, indiferent că e vorba de un contract între două persoane juridice private sau între stat şi o companie”, a conchis Ilie Bolojan.

Social-democraţii lucrează la un document tehnic privind investiţiile din programul „Anghel Saligny”, a anunţat preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care a precizat că miercuri reprezentanţii Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România vor avea o discuţie pe această temă cu premierul Ilie Bolojan.

