Ministrul Alexandru Nazare: Am transmis partenerilor de la Banca Mondială că lucrăm la o nouă platformă bugetară

Data publicării:
alexandru nazare face declaratii
Alexandru Nazare. Foto: Facebook

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a avut luni o întâlnire cu reprezentanţii Băncii Mondiale, cărora le-a transmis că se lucrează la o nouă platformă bugetară, pentru a asigura o planificare mai riguroasă a bugetului şi o mai bună comunicare între ministere în elaborarea bugetului pentru 2026.

„Am avut azi o discuţie consistentă cu reprezentanţii Băncii Mondiale - parte a dialogului constant pe care îl avem în cadrul parteneriatului prin care România colaborează cu această instituţie pentru consolidarea unei economii mai reziliente. Astăzi ne-am concentrat pe modul în care putem trece de la o abordare bazată pe ajustări fiscale la o strategie coerentă, axată pe creştere economică şi echitate socială. Am subliniat că actualele măsuri fiscale reprezintă corecţii necesare, menite să echilibreze finanţele ţării şi să le readucă pe o traiectorie sustenabilă. În actualul context de deficit bugetar major, avem nevoie în primul rând să reglăm problemele sistemice, pentru a putea construi baza relansării economice”, a scris Nazare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, principalele direcţii discutate au vizat: creştere şi investiţii - sunt explorate idei pentru a stimula creşterea, inclusiv prin atragerea de investiţii străine directe şi prin creşterea volumului comerţului, Ministerul Finanţelor lucrând la măsuri complementare celor din această perioadă, care să simplifice birocraţia deopotrivă pentru antreprenori şi investitori; reforme structurale, discutându-se despre eficientizarea companiilor de stat, îmbunătăţirea procesului de achiziţii publice şi continuarea investiţiilor esenţiale, care să genereze valoare adăugată în economie; întărirea capacităţii instituţionale, reprezentanţii Ministerului Finanţelor transmiţând partenerilor de la BM că se lucrează la noua platformă bugetară.

„Vom continua discuţiile cu Banca Mondială pentru a dezvolta o strategie pragmatică şi idei concrete prin care să redăm încrederea investitorilor şi să stimulăm creşterea economică”, a punctat ministrul Finanţelor. 

