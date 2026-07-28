Nuclearelectrica răspunde criticilor din raportul Corpului de Control: Proiectul SMR de la Doicești a fost gestionat în limitele legii

Nuclearelectrica a răspuns, marți, concluziilor din raportul Corpului de Control al prim-ministrului privind proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești și a susținut că niciuna dintre deciziile luate de conducerea companiei nu a produs un prejudiciu. Reacția a venit după ce Guvernul a publicat sinteza raportului de control, document în care sunt semnalate întârzieri în implementarea proiectului și mai multe probleme privind modul de derulare a investiției.

Într-un comunicat de presă, compania a respins concluziile raportului și a afirmat că toate deciziile privind proiectul au fost luate cu respectarea legislației și în interesul societății.

„SNN, prin organele sale de conducere şi administrare, a acţionat în limitele legii, cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator, în interesul exclusiv al societăţii, conform art. 144¹ şi art. 144² din Legea nr. 31/1990. Nicio decizie adoptată de organele SNN nu a generat un prejudiciu cuantificabil în patrimoniul societăţii – absenţă care face inaplicabilă orice formă de răspundere, conform art. 155¹ din Legea nr. 31/1990”, se arată în comunicat.

Citește și: Corpul de Control al premierului a încheiat verificările privind proiectul reactoarelor modulare de la Doicești. Concluziile raportului

Nuclearelectrica a contestat concluziile privind întârzierile din proiect

Una dintre concluziile Corpului de Control este că Nova Power & Gas nu a adus terenul de la Doicești ca aport la compania de proiect, ci l-a vândut către RoPower Nuclear după mai bine de doi ani, întârziere care, potrivit raportului, ar fi scos Nuclearelectrica de sub protecția Legii societăților.

Compania a susținut însă că durata implementării trebuie analizată în contextul complexității proiectului, unul fără precedent în România.

„Pentru un proiect de complexitatea şi specificitatea celui privind implementarea SMR-urilor – proiect unic la nivel naţional, cu implicaţii în materia securităţii nucleare, a regimului autorizărilor speciale şi a finanţării internaţionale – o astfel de durată nu constituie o deviere semnificativă faţă de estimările iniţiale, în condiţiile în care niciun document aprobat referitor la proiect nu prevede termene ferme cu caracter obligatoriu. Caracterul de noutate – cunoscut şi asumat de Statul Român încă de la demarare – şi anvergura unui astfel de proiect pot genera termene de implementare mai lungi decât cele estimate iniţial, deoarece etapa de inginerie este singura care documentează în mod obiectiv şi detaliat acest proiect”, a transmis SNN.

Potrivit companiei, la nivelul societății au fost dispuse toate măsurile organizatorice și administrative necesare pentru implementarea proiectului în condițiile estimate inițial.

„Etapele proiectului reprezentau estimări”

Nuclearelectrica a mai susținut că etapele proiectului nu au făcut obiectul aprobării Adunării Generale a Acționarilor, ci au reprezentat doar o secțiune din Strategia de Implementare a Proiectului SMR Doicești, aprobată în 2022.

Compania a amintit că documentul prevedea încă de la început posibilitatea modificării calendarului de implementare, pe măsură ce studiile avansau.

„Aceste etape au fost dezvoltate cu ajutorul echipelor NuScale şi Fluor şi reprezintă o estimare la acest moment. Pe măsură ce studiile avansează, acestea pot suferi modificări”, se arată în Strategia de Implementare citată în comunicat.

Totodată, compania a susținut că nu existau termene contractuale obligatorii care să atragă răspunderea conducerii în cazul depășirii estimărilor inițiale.

„Lipsa unor termene contractuale ferme, asumate prin acte juridice cu forţa obligatorie, înlătură riscul oricărei posibile răspunderi contractuale sau legale în sarcina SNN sau a organelor sale corporative. Considerarea perioadelor alocate etapelor Proiectului ca fiind un angajament ferm, astfel încât depăşirea termenelor estimate să se constituie într-o încălcare a unei hotărâri a AGA SNN, deşi materialul pentru AGOA SNN a fost foarte clar exprimat, nu reprezintă defel o culpă a societăţii”, a precizat compania.

Nuclearelectrica a afirmat că a transmis explicații și cu privire la dobândirea amplasamentului de către compania de proiect RoPower Nuclear, costurile estimate ale investiției și prețul transferului dreptului de proprietate asupra terenului și construcțiilor, aspecte analizate în raportul Corpului de Control.

Compania nu a detaliat însă aceste argumente în comunicatul transmis marți, precizând doar că ele au fost prezentate echipei de control în timpul verificărilor.

Ce a transmis compania despre recomandările adresate Ministerului Energiei

Nuclearelectrica a răspuns și recomandărilor formulate de Corpul de Control către Ministerul Energiei, susținând că orice măsură adoptată ulterior trebuie să țină cont de faptul că actele societății au fost aprobate în conformitate cu legislația și cu hotărârile organelor statutare.

„Orice măsură dispusă de Ministerul Energiei în calitate de acţionar majoritar/autoritate publică tutelară va trebui să ţină cont de faptul că niciun act juridic adoptat de SNN nu putea produce efecte juridice, respectiv angaja valabil societatea fără aprobarea corporativă cerută de lege. Orice decizie adoptată de către acţionari, în lipsa unei fundamentări temeinice, nu poate fi imputată SNN şi organelor sale de conducere, în condiţiile în care acestea au respectat dreptul la informare al acţionarilor şi au pus la dispoziţie toate datele şi informaţiile solicitate”, a transmis compania.

Luni seară, Guvernul a publicat sinteza raportului întocmit de Corpul de Control al prim-ministrului privind implementarea proiectului reactoarelor modulare mici de la Doicești. Documentul a identificat mai multe probleme în derularea investiției, inclusiv întârzieri în implementarea proiectului, aspecte legate de transferul amplasamentului și recomandări adresate Ministerului Energiei și Nuclearelectrica.

Citește și: Nova Power & Gas contestă concluziile Corpului de Control privind proiectul SMR de la Doicești: Nu am obținut profit din tranzacție

Editor : A.D.