„A fost iadul pe pământ”. Povestea cutremurătoare a unui supraviețuitor al hantavirusului care a ucis pasageri pe o navă de croazieră

Un supraviețuitor al hantavirusului, infecția rară asociată recent cu focarul mortal de pe nava de croazieră olandeză MV Hondius, a descris virusul drept „iadul pe pământ”, povestind că a ajuns conectat la aparate după ce a început să aibă simptome asemănătoare Covidului și dificultăți severe de respirație, scrie BBC. Mărturia bărbatului apare în contextul în care trei pasageri ai navei au murit, iar autoritățile sanitare monitorizează mai multe persoane posibil expuse la virus.

„A fost iadul pe pământ”

Lorne Warburton, originar din Canada, a declarat pentru BBC Outside Source că, în martie 2023, a început să se simtă rău și avea „simptome asemănătoare Covidului, dureri în corp, dureri de cap puternice și oboseală”.

Starea sa s-a agravat rapid.

„Eram leoarcă de transpirație și nu mai puteam respira”, a povestit el.

După ce a fost conectat la un aparat de susținere a vieții, medicii l-au diagnosticat cu hantavirus, iar bărbatul a petrecut aproximativ trei săptămâni în spital.

„Gradul de boală și suferință prin care am trecut a fost iadul pe pământ, a fost tortură să trec prin asta și apoi să reușesc să îmi revin”, a spus Warburton.

În Germania, Christian Ege a povestit că și el a avut simptome asemănătoare Covidului în mai 2019. Timp de trei zile a avut ceea ce părea o gastroenterită severă, cu vărsături și amețeli, descriind totul ca pe „o gripă ciudată”.

După un test de sânge, a fost internat în spital, unde a suferit insuficiență renală și septicemie. A ajuns câteva zile la Terapie Intensivă și a avut nevoie de un cateter pentru dializă.

Christian a spus pentru BBC că septicemia a fost partea cea mai îngrijorătoare a bolii.

„Rinichii și-au revenit normal, dar combinația dintre infecția bacteriană și cea virală în același timp a fost foarte îngrijorătoare câteva zile”, a spus el.

Lorne și Christian se numără printre supraviețuitorii hantavirusului, unele tulpini având o rată a mortalității cuprinsă între 20% și 40%.

Cei doi au decis să își spună poveștile după ce o tulpină rară de hantavirus a fost identificată la pacienți legați de focarul mortal de pe o navă de croazieră olandeză.

Trei pasageri au murit

Până acum, trei pasageri ai navei MV Hondius au murit după ce vasul a plecat din Argentina într-o traversare a Oceanului Atlantic, în urmă cu aproximativ o lună.

Operatorul croazierei a confirmat că trei persoane, inclusiv un britanic, au fost evacuate miercuri în Olanda pentru tratament.

Britanicul, identificat de mai multe publicații drept Martin Anstee, fost polițist în vârstă de 56 de ani, este în stare stabilă.

Soția sa, Nicola, a declarat pentru Daily Telegraph că au fost „câteva zile foarte dramatice” și că starea lui „a oscilat”.

Separat, Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA) a confirmat miercuri că doi britanici se autoizolează acasă după o posibilă expunere la hantavirus.

Nava MV Hondius navighează acum spre Insulele Canare din Spania, după ce a rămas ancorată timp de trei zile în apropiere de Capul Verde.

Ce este hentavirusul

Hantavirusurile, denumite după un râu din Coreea de Sud, reprezintă o familie de virusuri și nu o singură boală. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, există peste 20 de specii virale. Virusul se transmite, de regulă, prin contact cu urina sau excrementele uscate ale rozătoarelor.

Infecția apare, de obicei, prin inhalarea particulelor contaminate ridicate în aer. Virusul poate fi transmis și prin mușcătura unui rozător.

Lorne crede că s-a infectat după ce a scuturat un covor în podul casei, unde existau excremente de șoarece.

Christian, la fel ca Lorne, nu auzise niciodată de hantavirus înainte să se îmbolnăvească. Ulterior, un biolog trimis de autorități a găsit probe pozitive în grădina lui, iar fiul său descoperise cu câteva zile înainte un șoarece mort.

Recuperare lungă și fără tratament specific

În prezent nu există un vaccin disponibil pe scară largă sau un tratament antiviral specific pentru infecțiile cu hantavirus.

Tratamentul constă în îngrijire de susținere, inclusiv spitalizare și suport respirator.

După externare, Lorne a avut nevoie de un an și jumătate pentru a-și recăpăta forțele. El descrie recuperarea drept „foarte lentă”.

„Sunt pași minusculi înainte și apoi mai mulți pași înapoi”, a spus el.

Bărbatul a avut și alte probleme medicale după externare, inclusiv o afecțiune dureroasă la umăr care i-a îngreunat recuperarea fizică.

Christian spune că și-a revenit complet după aproximativ patru luni și că nu a rămas cu sechele, însă procesul de recuperare a fost mult mai dificil decât se aștepta.

„Inima mea nu mai bate sincronizat”

Deși spune că acum se simte bine, Lorne suferă de fibrilație atrială și are nevoie zilnic de medicație pentru inimă.

„Inima mea nu mai bate sincronizat corect. Este puternică, dar ritmul nu mai este normal”, a explicat el.

Canadianul spune că este recunoscător echipei medicale care l-a ajutat și că acum strânge fonduri pentru echipamente medicale și renovarea spitalelor locale.

Christian descrie experiența prin care a trecut drept una care l-a făcut mai umil.

„Au fost zile foarte grele, dar mulți oameni suferă mai mult decât mine”, a spus el.

După recuperare, acesta spune că încearcă să citească o carte pe săptămână și să se bucure mai mult de timpul pe care îl are.

Și Lorne spune că încearcă să revină la o viață normală, s-a întors la muncă și își crește copiii.

„Nu mai iei lucrurile de bune atât de mult”, a spus el.

„Apreciez până și cele mai mici detalii pe care majoritatea oamenilor nici nu le observă în viața de zi cu zi.”

„Nu am băut lichide timp de două săptămâni cât am fost la Terapie Intensivă, iar acea gură de apă rece și curată a fost cel mai bun lucru pe care l-am gustat vreodată.”

Editor : Ș.A.