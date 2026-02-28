Ayatollahul Ali Khamenei, mutat într-o „locație sigură” după ce Israelul a atacat Iranul. El ar fi fost una dintre principalele ținte

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, nu se află la Teheran, informează surse oficiale citate de Reuters, după ce Israelul a atacat Iranul sâmbătă dimineaţă, într-un atac care, potrivit unor surse israeliane din domeniul apărării, ar fi fost planificat de luni de zile în coordonare cu Washingtonul.

El ar fi fost transferat într-un loc sigur, în timp ce coloanele de fum observate la Teheran par să se ridice în apropierea reşedinţei liderului suprem.

Potrivit unor surse israeliene, Ali Khamenei ar fi fost una dintre principalele ținte ale atacului.

Israelul a declarat că a lansat sâmbătă un atac preventiv împotriva Iranului, împingând Orientul Mijlociu într-o nouă confruntare militară şi diminuând şi mai mult speranţele pentru o soluţie diplomatică la disputa nucleară de lungă durată dintre Teheran şi Occident.

Atacul, care a avut loc după ce Israelul şi Iranul s-au angajat într-un război aerian de 12 zile în iunie, vine în urma avertismentelor repetate ale SUA şi Israelului că vor lovi din nou dacă Iranul va continua programele sale nucleare şi de rachete balistice.

Explozii în Teheran. Foto: Profimedia Images

Un oficial israelian din domeniul apărării a declarat că operaţiunea a fost planificată de luni de zile în coordonare cu Washingtonul şi că data lansării a fost stabilită cu câteva săptămâni în urmă.

Explozia a fost auzită sâmbătă la Teheran, au raportat mass-media iraniene, iar sirenele au sunat în tot Israelul în jurul orei 08:15, ora locală, în ceea ce armata a numit o alertă preventivă pentru a pregăti publicul pentru posibilitatea unui atac cu rachete.

Editor : C.S.