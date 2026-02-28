Israelul „evaluează” podibilitatea ca liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, să fi fost ucis într-o lovitură israeliană, relatează Channel 12, citând surse israeliene. Postul afirmă că există „indicii tot mai clare” în acest sens. Nu există nicio confirmare oficială a informației.

Cu doar câteva minute înainte, televiziunea relatase că evaluarea israeliană era că Khamenei a fost „cel puțin rănit” și că aceasta nu se bazează pe imagini satelitare care ar arăta complexul prezidențial al lui Khamenei distrus, ci pe informații provenite din surse anonime, scrie Times of Israel.

Potrivit relatărilor, Khamenei ar urma să transmistă în scurt timp un discurs. Reportajul TV sugerează că, dacă acest lucru se va întâmpla, discursul ar fi fost înregistrat în avans.

Channel 12 mai transmite că loviturile de astăzi au provocat „pagube foarte semnificative” conducerii regimului iranian și comandanților săi militari. Televiziunea publică israeliană Kan afirmă că „nu există contact” cu Khamenei și că starea sa nu este cunoscută.

SUA și Israelul au lansat sâmbătă un atac împotriva Iranului, împingând Orientul Mijlociu într-o nouă confruntare militară şi diminuând şi mai mult speranţele pentru o soluţie diplomatică la disputa nucleară de lungă durată dintre Teheran şi Occident.

Atacul vine în urma avertismentelor repetate ale SUA şi Israelului că vor lovi din nou dacă Iranul va continua programele sale nucleare şi de rachete balistice.

Citește și: Ripostă iraniană asupra bazelor militare ale SUA din Orientul Mijlociu. Explozii puternice la Abu Dhabi

Editor : M.I.