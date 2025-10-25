Capitala Ucrainei, Kiev, a fost, sâmbătă, ținta unui atac rusesc cu rachete balistice. Cel puțin o persoană a murit și alte 10 au fost rănite, fiind raportate şi mai multe incendii, potrivit autorităţilor locale ucrainene, scrie Kyiv Independent.

„Explozii în capitală. Oraşul este sub atac balistic. Vă rugăm să mergeţi la adăposturi”, a scris primarul capitalei, Vitali Kliciko, pe Telegram, relatează AFP, potrivit Agerpres. „Incendii mari au izbucnit şi în districtele Desnianski şi Darniţki, dar nu au lovit nicio locuinţă", a precizat el.

Kliciko a declarat că pompierii au fost trimiși în districtele Desnianski şi Darniţki. În aceste zone au fost raportate incendii la clădiri neutilizate, iar o grădiniță a fost afectată.

„Apărarea aeriană este activă în capitală. Inamicul atacă oraşul cu rachete", a declarat, la rândul său, şeful administraţiei militare a oraşului Kiev, Timur Tkacenko. El a afirmat că mai multe incendii au izbucnit „în mai multe zone de pe malul stâng al orașului”. Conform acestuia, atacul a ucis o persoană și a rănit cel puțin 10.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Acesta a descris scene cu geamuri sparte, maşini avariate şi un crater în curtea unei clădiri rezidenţiale din districtul Dniprovski.

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, Rusia a lansat rachete balistice din nord-est, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană au fost active deasupra capitalei. În toate regiunile Ucrainei au fost emise alerte de raid aerian din cauza riscului unor rachete suplimentare.

Forțele Aeriene ucrainene au mai precizat că Rusia a lansat în total nouă rachete balistice Iskander-M din regiunile Rostov și Kursk, precum și 62 de drone Shahed de atac și de tip decoy. Sistemele de apărare antiaeriană au interceptat 50 de drone și patru rachete, însă 12 drone și cinci rachete au lovit patru locații din capitală.

Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko Deschide galeria foto

Atacul vine la doar câteva zile după cel mai recent bombardament major asupra orașelor ucrainene, în noaptea de 22 octombrie, când rachete și drone au lovit infrastructura energetică, ucigând șase persoane și rănind cel puțin 44. În urma atacului de vineri noaptea, două persoane au murit și 29 au fost rănite în Kiev.

În ultimele săptămâni, Rusia a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice, în contextul pregătirilor pentru un iarnă grea. Primarul Klitschko a avertizat pe 23 octombrie că Kievul se pregătește pentru ceea ce ar putea fi cea mai dificilă iarnă de la începutul invaziei ruse la scară largă.

Editor : C.S.