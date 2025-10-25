Live TV

Video&Foto „Capitala este sub atac balistic”. Kievul a fost lovit cu rachete rusești: cel puțin o persoană a murit și alte 10 au fost rănite

Data publicării:
incendiu dupa un atac rusesc in kiev
Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Capitala Ucrainei, Kiev, a fost, sâmbătă, ținta unui atac rusesc cu rachete balistice. Cel puțin o persoană a murit și alte 10 au fost rănite, fiind raportate şi mai multe incendii, potrivit autorităţilor locale ucrainene, scrie Kyiv Independent

„Explozii în capitală. Oraşul este sub atac balistic. Vă rugăm să mergeţi la adăposturi”, a scris primarul capitalei, Vitali Kliciko, pe Telegram, relatează AFP, potrivit Agerpres. „Incendii mari au izbucnit şi în districtele Desnianski şi Darniţki, dar nu au lovit nicio locuinţă", a precizat el.

Kliciko a declarat că pompierii au fost trimiși în districtele Desnianski şi Darniţki. În aceste zone au fost raportate incendii la clădiri neutilizate, iar o grădiniță a fost afectată. 

„Apărarea aeriană este activă în capitală. Inamicul atacă oraşul cu rachete", a declarat, la rândul său, şeful administraţiei militare a oraşului Kiev, Timur Tkacenko. El a afirmat că mai multe incendii au izbucnit „în mai multe zone de pe malul stâng al orașului”. Conform acestuia, atacul a ucis o persoană și a rănit cel puțin 10.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Acesta a descris scene cu geamuri sparte, maşini avariate şi un crater în curtea unei clădiri rezidenţiale din districtul Dniprovski.

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, Rusia a lansat rachete balistice din nord-est, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană au fost active deasupra capitalei. În toate regiunile Ucrainei au fost emise alerte de raid aerian din cauza riscului unor rachete suplimentare.

Forțele Aeriene ucrainene au mai precizat că Rusia a lansat în total nouă rachete balistice Iskander-M din regiunile Rostov și Kursk, precum și 62 de drone Shahed de atac și de tip decoy. Sistemele de apărare antiaeriană au interceptat 50 de drone și patru rachete, însă 12 drone și cinci rachete au lovit patru locații din capitală.

Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Deschide galeria foto

Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko | Poza 1 din 5
Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko | Poza 2 din 5
Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko | Poza 3 din 5
Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko | Poza 4 din 5
Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko | Poza 5 din 5
Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko
,

Atacul vine la doar câteva zile după cel mai recent bombardament major asupra orașelor ucrainene, în noaptea de 22 octombrie, când rachete și drone au lovit infrastructura energetică, ucigând șase persoane și rănind cel puțin 44. În urma atacului de vineri noaptea, două persoane au murit și 29 au fost rănite în Kiev.

În ultimele săptămâni, Rusia a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice, în contextul pregătirilor pentru un iarnă grea. Primarul Klitschko a avertizat pe 23 octombrie că Kievul se pregătește pentru ceea ce ar putea fi cea mai dificilă iarnă de la începutul invaziei ruse la scară largă.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
emil ganj
1
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
masina
2
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
robert negoita
3
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz: Țevile sunt ale...
vladimir putin - octombrie 2025
4
Vladimir Putin îi spune direct lui Donald Trump că sancțiunile impuse Rusiei nu îl vor...
bile de la loto
5
REZULTATE LOTO - Joi, 23 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
Cristi Chivu a auzit ce a spus un italian și nu l-a mai lăsat să termine propoziția: ”Eu sunt român”
Digi Sport
Cristi Chivu a auzit ce a spus un italian și nu l-a mai lăsat să termine propoziția: ”Eu sunt român”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bancnote de 100 de lei
Cum este „premiată” contraperformanța la stat. Șeful CFR are un...
2025-01-10 instant-4635
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin...
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - PSD - INCHEIERE CAMPANIE ELECTORALA -
Firea anunță că nu va candida la Primăria Capitalei cu un atac la...
seismograf care inregistreaza un cutremur
Două cutremure au avut loc în România, sâmbătă dimineață
Ultimele știri
Europa ia măsuri pentru a crea o agenție comună de spionaj, pe fondul amenințărilor rusești și al incertitudinii generate de Trump
Comuna în care 200 de elevi învață în containere „provizorii” de trei ani. Cum explică primăria și constructorul întârzierea
Alertă în Lituania. Două aeroporturi au fost închise timp de mai multe ore din cauza unor „baloane” suspecte din Belarus
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
c2g9NDFhYjJhYzYxMWY0OWQ0Nzk0YTBkMWI4MzJjYTQwMGE=.thumb
Copii ucraineni, forțați de ruși să exhumeze cadavre de pe câmpul de luptă din al Doilea Război Mondial - Investigație Kyiv Independent
The Euroclear financial institution headquarters in Brussels, Belgium, Thursday 13 March 2025
De ce Belgia nu are interesul să se atingă de averile rusești. 194 de miliarde de euro, blocate la Bruxelles
Donald Trump la întâlnirea cu liderii UE și Zelenski de la Washington
Lui Donald Trump nu i-a plăcut UE înainte. Acum, Rusia ar putea să-l apropie de Europa (CNBC)
Konstantin Ernst împreună cu Vladimir Putin
Șeful pricipalului canal de stat din Rusia, despre schimbarea imaginii țării sale: „Rachete bune înseamnă bomboane bune”
An employee walks through the Petrolchemie and Kraftstoffe oil refinary in Schwedt/Oder
Germania cere SUA să excludă trei rafinării Rosneft de la sancțiunile impuse Rusiei în domeniul petrolier
Partenerii noștri
Pe Roz
Are 46 de ani, dar i se spune că arată de 30. Cum și-a schimbat viața această femeie, mama a trei copii: „Mă...
Cancan
Tragedie fără margini! Fiica unui celebru prezentator TV a murit la 19 ani
Fanatik.ro
Românul „care a mâncat carne de șobolan” a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți miliardari din lume...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Cătălina Ponor, campioana olimpică adorată de milioane de români. Ce face astăzi, la 21 de ani...
Adevărul
Nașterea dificilă a regelui Mihai I. Ce povestea Regina Maria despre noaptea de coșmar: „N-am asistat...
Playtech
Cum poţi dovedi că pensia alimentară este cheltuită doar pentru copil? Ce spun avocaţii
Digi FM
Isabel Preysler, declarații despre infidelitățile lui Julio Iglesias: „Ca să-i fac pe plac, am uitat de mine...
Digi Sport
Neverosimil! Cum l-ar porecli colegii de la FCSB pe Florin Tănase: ”Toată lumea îi zice”
Pro FM
Cum și-a petrecut vara Rocco, fiul celebrei Madonna. Imaginile postate pe internet i-au uimit pe fani: „Ești...
Film Now
Johnny Depp, din nou la Hollywood, la trei ani de la scandalul juridic cu Amber Heard. Rol principal în...
Adevarul
Alimentul nr. 1 pentru sănătatea metabolică: reduce inflamația, reglează glicemia și colesterolul. Ieftin...
Newsweek
Cum au fost păgubiți la pensie pensionarii cu grupe de muncă? Ce perioade au devenit necontributive?
Digi FM
Schimbarea orei. În doar două momente din an pot fi oprite acele orologiului Big Ben. În aproape 160 de ani...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Pasiune extremă între Kim Basinger și Alec Baldwin, în anii 90: "Gândiți-vă la cele mai murdare lucruri pe...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...