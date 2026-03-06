Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol

Confruntarea dintre premierul spaniol Pedro Sanchez și președintele american Donald Trump, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, a atins apogeul și ar putea avea consecințe serioase pentru Spania, au explicat experți pentru Financial Times. Potrivit acestora, „Iranul reprezintă o eroare de calcul pentru Madrid”.

Avertizând că SUA riscă să declanșeze o spirală a războiului cu atacul său „ilegal” asupra Iranului, Sanchez i-a adresat lui Trump o mustrare aspră pe care niciun alt lider european nu ar îndrăzni să o facă.

Susținând că politicienii ar trebui să îmbunătățească viața oamenilor, Sanchez a declarat: „Este absolut inacceptabil ca acei lideri care sunt incapabili să-și îndeplinească această datorie să folosească fumul războiului pentru a-și ascunde eșecurile și, în acest proces, să umple buzunarele câtorva – singurii care câștigă când lumea încetează să mai construiască spitale pentru a începe să fabrice rachete”.

A fost genul de ironie rar auzită atât de explicit din partea unui lider al UE, subliniază FT.

În timp ce unii au încercat să apeleze la vanitatea și interesele personale ale lui Trump, fie prin vizite de stat, cadouri scumpe sau concursuri de golf, Sanchez, care este cel mai înalt lider socialist al UE și se situează la stânga omologului său britanic Keir Starmer, este singurul care se opune președintelui american.

„O eroare de calcul pentru Spania”

În schimb, Sanchez a devenit țapul ispășitor perfect pentru mișcarea Maga a lui Trump.

După mai bine de un an de dușmănie latentă, războiul din Orientul Mijlociu a dus conflictul dintre cei doi lideri la apogeu.

Întrebarea care planează asupra liderului spaniol este dacă a mers prea departe. Nu numai că a refuzat să permită SUA să utilizeze două baze militare operate în comun în Spania pentru a ataca Iranul, dar s-a declarat împotriva atacurilor SUA-Israel, comparându-le cu invazia „nedreaptă” a Irakului din 2003.

La rândul său, Trump a amenințat că va pedepsi „teribila” Spanie pentru veto-ul asupra bazelor, întrerupând comerțul SUA cu această țară. „Nu vrem să avem nimic de-a face cu Spania”, a declarat luni președintele american, ridicând posibilitatea unui „embargo” general pentru a opri comerțul.

Analiștii se întreabă acum dacă nu cumva Sanchez va avea de suferit de pe urma furiei lui Trump.

„Iranul reprezintă o eroare de calcul pentru Spania. SUA vor găsi alte porturi sau baze de unde să-și lanseze operațiunile. Spania nu câștigă nimic din această ecuație și riscă să-și consolideze poziția de adversar politic într-un moment deosebit de sensibil”, a declarat Juan Luis Manfredi, conferențiar în politică externă la Universitatea din Castilla-La Mancha.

Sectoarele spaniole care exportă cel mai mult către SUA sunt uleiul de măsline, vinul, ceramica, echipamentele electrice și mașinile. Dar Spania are o expunere comercială directă mai mică față de SUA decât zona euro în ansamblu, potrivit Băncii Spaniei.

SUA a primit 4,6% din exporturile spaniole în 2025, mult sub media exportatorilor din zona euro.

Un punct sensibil

Dependența Spaniei de importurile de gaz din SUA însă reprezintă un punct sensibil potențial grav, a remarcat Manfredi.

Țara este unul dintre centrele europene de gaze naturale lichefiate, iar SUA au reprezentat 31% din aprovizionarea sa în ultimele 12 luni, cifra crescând la 44% în ianuarie, potrivit Enagas, operatorul național de gaze din Spania.

„Prețurile energiei ar putea, în cele din urmă, să destabilizeze actualul guvern”, a spus Manfredi.

Pentru o perioadă, diferențele ideologice dintre Trump și Sanchez au fost benefice pentru ambele părți. Opunerea față de Trump era populară în rândul bazei de stânga a lui Sanchez și chiar și în rândul spaniolilor care nu erau înclinați să-l placă pe premier după aproape opt ani la putere.

Amanda Sloat, fostă consilieră pentru Europa a fostului președinte american Joe Biden și actualmente profesoară la Universitatea IE din Spania, a declarat: „Sanchez a fost liderul european care s-a opus în mod constant și public acțiunilor lui Trump care nu i-au plăcut. Criticile sale publice sunt cu atât mai vizibile cu cât majoritatea celorlalți lideri europeni au ales să păstreze tăcerea”.

Acest lucru a atras atenția mișcării Maga, inclusiv a lui Elon Musk, care a fost unul dintre cei mai vocali critici ai lui Sanchez.

Luna trecută, după ce prim-ministrul a declarat că va încerca să interzică accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, Musk a declarat pe platforma sa X: „Dirty Sanchez este un tiran și un trădător al poporului spaniol”.

Amenințări

Ultima confruntare publică a lui Sanchez cu Trump a avut loc în iunie anul trecut, când acesta a refuzat să accepte noua cerință a NATO de a cheltui 5% din PIB pentru apărare. Președintele american a acuzat Spania că încearcă să profite și a amenințat că „îi va face să plătească dublu” în tarife. Dar SUA nu au dus amenințarea la îndeplinire.

Natura integrată a lanțurilor de aprovizionare europene face dificilă aplicarea de tarife asupra mărfurilor spaniole fără a afecta și alte țări din UE. Trump dispune însă de o gamă largă de instrumente, inclusiv un embargo total, care ar putea fi mult mai dăunător pentru Spania.

Miercuri, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că Spania și-a schimbat poziția și a acceptat să „coopereze” cu armata americană. Spania a „negat categoric” această afirmație, ministrul de Externe Jose Manuel Albares declarând că poziția sa „nu s-a schimbat deloc”.

Între timp, președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat solidaritatea cu Spania într-o convorbire telefonică cu Sanchez.

Pe scena mondială, Sanchez a încercat să respingă acuzațiile că poziția sa era nerealistă. „Cred că poziția noastră nu este deloc naivă”, a spus el.

„Nu vom fi complici la ceva care este rău pentru lume și contrar valorilor și intereselor noastre, doar din teama de represalii din partea cuiva”, a conchis el.

