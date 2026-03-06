Live TV

Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol

Data actualizării: Data publicării:
Pedro Sanchez (stânga), Donald Trump (dreapta).
Pedro Sanchez (stânga), Donald Trump (dreapta). Foto: Profimedia
Din articol
„O eroare de calcul pentru Spania” Amenințări

Confruntarea dintre premierul spaniol Pedro Sanchez și președintele american Donald Trump, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, a atins apogeul și ar putea avea consecințe serioase pentru Spania, au explicat experți pentru Financial Times. Potrivit acestora, „Iranul reprezintă o eroare de calcul pentru Madrid”.

Avertizând că SUA riscă să declanșeze o spirală a războiului cu atacul său „ilegal” asupra Iranului, Sanchez i-a adresat lui Trump o mustrare aspră pe care niciun alt lider european nu ar îndrăzni să o facă.

Susținând că politicienii ar trebui să îmbunătățească viața oamenilor, Sanchez a declarat: „Este absolut inacceptabil ca acei lideri care sunt incapabili să-și îndeplinească această datorie să folosească fumul războiului pentru a-și ascunde eșecurile și, în acest proces, să umple buzunarele câtorva – singurii care câștigă când lumea încetează să mai construiască spitale pentru a începe să fabrice rachete”.

A fost genul de ironie rar auzită atât de explicit din partea unui lider al UE, subliniază FT.

În timp ce unii au încercat să apeleze la vanitatea și interesele personale ale lui Trump, fie prin vizite de stat, cadouri scumpe sau concursuri de golf,  Sanchez, care este cel mai înalt lider socialist al UE și se situează la stânga omologului său britanic Keir Starmer, este singurul care se opune președintelui american.

„O eroare de calcul pentru Spania”

În schimb, Sanchez a devenit țapul ispășitor perfect pentru mișcarea Maga a lui Trump.

După mai bine de un an de dușmănie latentă, războiul din Orientul Mijlociu a dus conflictul dintre cei doi lideri la apogeu.

Întrebarea care planează asupra liderului spaniol este dacă a mers prea departe. Nu numai că a refuzat să permită SUA să utilizeze două baze militare operate în comun în Spania pentru a ataca Iranul, dar s-a declarat împotriva atacurilor SUA-Israel, comparându-le cu invazia „nedreaptă” a Irakului din 2003.

La rândul său, Trump a amenințat că va pedepsi „teribila” Spanie pentru veto-ul asupra bazelor, întrerupând comerțul SUA cu această țară. „Nu vrem să avem nimic de-a face cu Spania”, a declarat luni președintele american, ridicând posibilitatea unui „embargo” general pentru a opri comerțul.

Analiștii se întreabă acum dacă nu cumva Sanchez va avea de suferit de pe urma furiei lui Trump.

„Iranul reprezintă o eroare de calcul pentru Spania. SUA vor găsi alte porturi sau baze de unde să-și lanseze operațiunile. Spania nu câștigă nimic din această ecuație și riscă să-și consolideze poziția de adversar politic într-un moment deosebit de sensibil”, a declarat Juan Luis Manfredi, conferențiar în politică externă la Universitatea din Castilla-La Mancha.

Sectoarele spaniole care exportă cel mai mult către SUA sunt uleiul de măsline, vinul, ceramica, echipamentele electrice și mașinile. Dar Spania are o expunere comercială directă mai mică față de SUA decât zona euro în ansamblu, potrivit Băncii Spaniei.

SUA a primit 4,6% din exporturile spaniole în 2025, mult sub media exportatorilor din zona euro.

Un punct sensibil

Dependența Spaniei de importurile de gaz din SUA însă reprezintă un punct sensibil potențial grav, a remarcat Manfredi.

Țara este unul dintre centrele europene de gaze naturale lichefiate, iar SUA au reprezentat 31% din aprovizionarea sa în ultimele 12 luni, cifra crescând la 44% în ianuarie, potrivit Enagas, operatorul național de gaze din Spania.

„Prețurile energiei ar putea, în cele din urmă, să destabilizeze actualul guvern”, a spus Manfredi.

Pentru o perioadă, diferențele ideologice dintre Trump și Sanchez au fost benefice pentru ambele părți. Opunerea față de Trump era populară în rândul bazei de stânga a lui Sanchez și chiar și în rândul spaniolilor care nu erau înclinați să-l placă pe premier după aproape opt ani la putere.

Amanda Sloat, fostă consilieră pentru Europa a fostului președinte american Joe Biden și actualmente profesoară la Universitatea IE din Spania, a declarat: „Sanchez a fost liderul european care s-a opus în mod constant și public acțiunilor lui Trump care nu i-au plăcut. Criticile sale publice sunt cu atât mai vizibile cu cât majoritatea celorlalți lideri europeni au ales să păstreze tăcerea”.

Acest lucru a atras atenția mișcării Maga, inclusiv a lui Elon Musk, care a fost unul dintre cei mai vocali critici ai lui Sanchez.

Luna trecută, după ce prim-ministrul a declarat că va încerca să interzică accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, Musk a declarat pe platforma sa X: „Dirty Sanchez este un tiran și un trădător al poporului spaniol”.

Amenințări

Ultima confruntare publică a lui Sanchez cu Trump a avut loc în iunie anul trecut, când acesta a refuzat să accepte noua cerință a NATO de a cheltui 5% din PIB pentru apărare. Președintele american a acuzat Spania că încearcă să profite și a amenințat că „îi va face să plătească dublu” în tarife. Dar SUA nu au dus amenințarea la îndeplinire.

Natura integrată a lanțurilor de aprovizionare europene face dificilă aplicarea de tarife asupra mărfurilor spaniole fără a afecta și alte țări din UE. Trump dispune însă de o gamă largă de instrumente, inclusiv un embargo total, care ar putea fi mult mai dăunător pentru Spania.

Miercuri, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că Spania și-a schimbat poziția și a acceptat să „coopereze” cu armata americană. Spania a „negat categoric” această afirmație, ministrul de Externe Jose Manuel Albares declarând că poziția sa „nu s-a schimbat deloc”.

Între timp, președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat solidaritatea cu Spania într-o convorbire telefonică cu Sanchez.

Pe scena mondială, Sanchez a încercat să respingă acuzațiile că poziția sa era nerealistă. „Cred că poziția noastră nu este deloc naivă”, a spus el.

„Nu vom fi complici la ceva care este rău pentru lume și contrar valorilor și intereselor noastre, doar din teama de represalii din partea cuiva”, a conchis el.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sanchez
1
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor...
F-35I Israel
2
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
victor ponta oana toiu
3
Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre țară. Țoiu: Copilul nu e...
Foto: Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse
4
Zaharova: Iniţiativa lui Macron privind cooperarea nucleară europeană trebuie să nu...
BUCURESTI - EVENIMENT - SOLIDARIZARE CU FEMEILE DIN IRAN - 1 OCT
5
Medic iranian stabilit în România: „Mojtaba Khamenei este mai fanatic decât tatăl său”...
Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
Digi Sport
Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
iran - distrugeri
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 7. Conflictul va avea „repercusiuni imediate” asupra securității UE, avertizează Europol
rachete balistice într-un complex subteran din Iran
Cum au devenit „orașele de rachete” ale Iranului principala sa vulnerabilitate. Strategia cu care SUA au blocat atacurile iraniene
Parada militară la Teheran
Cât timp poate Iranul să continue războiul. „Teheranul va vrea să câștige timp. Se pregătesc de mult pentru asta”
Joint Forces Battle To Retake Iraqi City Of Mosul From ISIS
Cine sunt kurzii și cum ar putea deveni arma secretă a lui Trump în războiul cu Iranul: „Nu au alți prieteni decât munții”
Recomandările redacţiei
Președintele Nicușor Dan, în Polonia Foto Profimedia
Nicușor Dan, la postul de televiziune din Polonia: „SUA pot lupta în...
WEB DECLARATII NICUSOR DAN PARIS 060126_26742
Descurajarea nucleară propusă de Franța. Fost ambasador al SUA...
Israel Katz și Benjamin Netanyahu
Când a luat Israelul decizia de a-l elimina pe Ali Khamenei...
oameni la ghiseul de taxe si impozite
Orașul care reduce la minimum taxele și impozitele locale. Decizia...
Ultimele știri
WSJ: Emiratele Arabe Unite ar putea îngheţa active iraniene pentru a pedepsi Teheranul. Miză de miliarde de dolari
Un oficial de rang înalt al Pentagonului sugerează că SUA vor menține numărul trupelor americane în Polonia
Parlamentul ceh a respins ridicarea imunităţii premierului Andrej Babis, acuzat de fraudă cu fonduri europene
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec printr-o perioadă dificilă. Astrologii spun că este ultimul test înainte de abundență
Cancan
DUBLĂ tragedie în familia lui Mario Berinde. Din păcate, este vorba despre mama lui
Fanatik.ro
Ce mașină de lux conduce Kylian Mbappe. Starul lui Real Madrid și-a luat permisul la 27 de ani
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Cristi Chivu a luat toată Italia prin surprindere! Ultima oară când a făcut asta, Inter s-a prăbușit
Adevărul
Pericol de blocaj la metrou. Factura de 217 milioane de lei care pune în pericol transportul subteran
Playtech
Cât de mare este pericolul pentru România după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Când ar putea...
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Tim Curry, dus la spital în timpul filmărilor pentru „Clue”. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe platou
Adevarul
Moda acum 6000 de ani: cum se afișau elitele preistorice cu aur, pene multicolore și podoabe extravagante
Newsweek
Casa de Pensii: Dosarele de la Mica Recalculare întârziate un an. 500.000 pensionari pierd bani. Care e cauza?
Digi FM
Tatăl copiilor ei e condamnat la patru ani de închisoare, dar Cristina Cioran nu a fost deloc să-l viziteze...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Monica Bellucci și Demi Moore, val de comentarii pe internet după ultimele apariții publice: „Una...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii