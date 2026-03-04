Spania contrazice Casa Albă și neagă că ar fi acceptat cooperarea cu armata SUA, după declarațiile lui Karoline Leavitt

Deși purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a susținut miercuri că Spania a acceptat să coopereze cu armata americană, informația a fost infirmată de ministrul spaniol al Afacerilor Externe, Jose Manuel Albares. Șeful diplomației spaniole a dat asigurări că Madridul nu va coopera militar cu Washingtonul. Tensiunile SUA - Spania au izbucnit după ce președintele Donald Trump a amenințat că întrerupe relațiile comerciale cu Madridul din cauza poziției sale împotriva atacurilor americane și israeliene asupra Iranului.

ACTUALIZARE 21.40: La câteva minute după declaraţia făcută de Karoline Leavitt, care a afirmat că „Spania a acceptat să coopereze militar în ultimele ore”, Spania a contrazis această afirmaţie. Ministrul spaniol al afacerilor externe, Jose Manuel Albares, asigură că Madridul nu va coopera militar cu Statele Unite, scrie AFP, conform News.ro.

În cadrul unei intervenții la postul de radio Cadena SER, Albares a negat afirmațiile făcute de Casa Albă, subliniind: „Poziția guvernului spaniol cu privire la războiul din Orientul Mijlociu și bombardamentele din Iran, în ceea ce privește utilizarea bazelor noastre, nu s-a schimbat cu nimic”, relatează Al Jazeera.

Știrea inițială: „Cred că au auzit ieri mesajul președintelui în mod clar și răspicat. Din câte am înțeles, în ultimele ore au acceptat să coopereze cu armata americană”, a declarat Leavitt într-o conferință de presă, relatează Reuters și BBC.

Liderul american a propus impunerea unui embargo comercial asupra Madridului pentru refuzul acestuia de a permite avioanelor americane să utilizeze bazele navale și aeriene operate în comun în sudul Spaniei pentru ofensiva împotriva Teheranului. Spania a denunțat bombardamentele americane și israeliene asupra Iranului ca fiind imprudente și ilegale.

Spania „nu va fi vasală” unei alte țări, a declarat miercuri Maria Jesus Montero. Într-un discurs televizat anterior, prim-ministrul Pedro Sanchez a reiterat poziția anti-război a Spaniei, avertizând că conflictul riscă să declanșeze un dezastru global major.

Amintim că secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a reiterat miercuri amenințarea președintelui Donald Trump de a opri comerțul cu Spania, argumentând că Madridul „a pus în pericol viețile americanilor” prin interzicerea utilizării de către Washington a bazelor militare operate în comun în Spania pentru a ataca Iranul.

