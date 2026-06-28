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Video&Foto Europa, sufocată de caniculă. 40 de grade Celsius în Germania, Polonia și Italia, peste 1.000 de morți în Franța

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Caniculă în Europa. Sursa: Profimedia
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Din articol
„Episodul nu s-a încheiat” Arșița se atenuează în Franța

Valul de căldură care a doborât recorduri în Europa continuă să facă victime. Franța a raportat peste 1.000 de decese suplimentare asociate temperaturilor extreme, în timp ce meteorologii avertizează că în unele regiuni din Europa temperaturile vor atinge 40 de grade Celsius. Autoritățile franceze spun că bilanțul este de așteptat să crească, cele mai multe victime fiind persoane în vârstă, anunță Reuters.

Caniculă în Europa. Sursa: Profimedia
Caniculă în Europa. Sursa: Profimedia
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Caniculă în Europa. Sursa: Profimedia | Poza 1 din 9
Caniculă în Europa. Sursa: Profimedia
Caniculă în Europa. Sursa: Profimedia | Poza 2 din 9
Caniculă în Europa. Sursa: Profimedia
Caniculă în Europa. Sursa: Profimedia | Poza 3 din 9
Caniculă în Europa. Sursa: Profimedia
Caniculă în Europa. Sursa: Profimedia | Poza 4 din 9
Caniculă în Europa. Sursa: Profimedia
Caniculă în Europa. Sursa: Profimedia | Poza 5 din 9
Caniculă în Europa. Sursa: Profimedia
Caniculă în Europa. Sursa: Profimedia | Poza 6 din 9
Caniculă în Europa. Sursa: Profimedia
Caniculă în Europa. Sursa: Profimedia | Poza 7 din 9
Caniculă în Europa. Sursa: Profimedia
Caniculă în Europa. Sursa: Profimedia | Poza 8 din 9
Caniculă în Europa. Sursa: Profimedia
Orașele europene se confruntă cu temperaturi sufocante, de până la 47 de grade Celsius. FOTO: Profimedia Images | Poza 9 din 9
Orașele europene se confruntă cu temperaturi sufocante, de până la 47 de grade Celsius. FOTO: Profimedia Images
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Oamenii de știință au afirmat că valul de căldură, care a început pe 20 iunie, a fost cel mai grav înregistrat vreodată în Europa, iar condițiile de căldură extremă au perturbat producția de energie electrică, au avariat infrastructura și au suprasolicitat sistemele de sănătate.

Valul de căldură ar fi fost „practic imposibil” fără schimbările climatice provocate de om, care au făcut ca temperaturile nocturne extrem de ridicate din această săptămână să fie de 100 de ori mai probabile decât ar fi fost în urmă cu doar două decenii, potrivit oamenilor de știință.

„Episodul nu s-a încheiat”

Se preconiza că temperaturile vor atinge sau vor depăși 40 de grade Celsius în Germania, Polonia și Italia, în timp ce în unele zone din Franța au izbucnit furtuni, provocând perturbări suplimentare în trafic și în alimentarea cu energie electrică.

În Germania, serviciile feroviare au fost reduse pe o linie principală din landul de vest Renania de Nord-Westfalia, iar circulația tramvaielor a fost suspendată în orașul Leipzig, din estul țării. Mulți oameni au rămas acasă, ezitând să iasă afară până la apusul soarelui, au relatat mass-media locale.

Căldura extremă a afectat și râurile Europei, epuizând și încălzind apele acestora și provocând probleme pentru producția de energie electrică și agricultură.

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Centrala nucleară Paks din Ungaria va trebui probabil să-și reducă din nou producția duminică, din cauza temperaturii ridicate a Dunării, pe care o folosește ca agent de răcire, a declarat guvernul.

În Italia, debitul râului Po s-a redus, permițând apei de mare să pătrundă până la 18 km în interiorul continentului și stârnind temeri pentru agricultură și zonele umede protejate din delta râului.

Se pare că zeci de persoane care căutau răcoare s-au înecat. În Italia, echipele de salvare îl căutau pe soțul ministrului Eugenia Roccella, care a dispărut sâmbătă în timp ce înota în Lacul Vico, la 70 km de capitala Roma.

Arșița se atenuează în Franța

Agenția meteorologică franceză a declarat că canicula s-a atenuat în majoritatea regiunilor țării, dar unele zone din nord-est se aflau încă sub avertizare de caniculă.

Ministrul Sănătății, Stephanie Rist, a declarat pentru ziarul „La Tribune” că efectele caniculei ar putea persista până la 10 zile după ce vremea se va calma. „Episodul nu s-a încheiat”, a declarat ea pentru postul de televiziune BFM.

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Furtunile care au lovit unele zone din Franța sâmbătă seara au adus un val de aer mai răcoros, dar au provocat întreruperi de curent pentru mii de gospodării.

La începutul zilei de duminică, 63.000 de gospodării din nordul și centrul Franței erau fără curent electric, a precizat furnizorul de energie electrică Enedis într-un comunicat.

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Editor : C.A.

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