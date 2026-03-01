Live TV

Cine a fost ayatollahul Ali Khamenei, ucis de SUA și Israel. El a întruchipat un regim antioccidental de temut

Data actualizării: Data publicării:
ali khamenei
Iranienii plâng moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. Foto: Profimedia Images
Din articol
Crizele din ce în ce mai grave ale regimului lui Khamenei Khamenei, considerat slab la început Cheia puterii lui Khamenei Khamenei a suferit torturi severe în 1963, la 24 de ani

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, care a fost ucis sâmbătă în atacurile americano-israeliene, a fost un duşman declarat al Occidentului, zdrobind opoziţia internă şi sprijinind forţele aliate din întreaga regiune, în speranţa de a face ca ţara sa să fie respectată şi temută, relatează Reuters.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă că Ali Khamenei a murit în conflictul care a definit domnia sa asupra Iranului, iar un oficial israelian de rang înalt a declarat pentru Reuters că trupul său a fost găsit în urma atacurilor aeriene americane şi israeliene asupra Iranului.

Autorităţile iraniene au confirmat duminică moartea sa. De asemenea, imaginile din satelit au arătat pagube semnificative la complexul liderului din Teheran, una dintre primele ţinte ale campaniei de bombardamente.

Moartea lui Khamenei ar reprezenta o lovitură puternică pentru Republica Islamică pe care o conducea din 1989, la un deceniu după ce a ajuns în prim-planul revoluţiei teocratice care a răsturnat monarhia iraniană şi a zguduit Orientul Mijlociu.

Citește și: GALERIE FOTO „Moarte Americii!”, „Moarte Israelului!”. Mii de iranieni au ieșit în stradă la Teheran, după uciderea liderului suprem Ali Khamenei

Crizele din ce în ce mai grave ale regimului lui Khamenei

Khamenei a supravieţuit presiunilor străine în trecut, dar, chiar înainte de atacul de sâmbătă, se confrunta cu cea mai gravă criză din cei 36 de ani de guvernare, încercând să prelungească negocierile cu Statele Unite pe tema programului nuclear al Iranului.

Deja în acest an, el ordonase cea mai sângeroasă represiune de la Revoluţia Islamică din 1979, spunând că cei care protestau la nivel naţional, iniţial împotriva creşterii preţurilor, „trebuie puşi la locul lor”, iar forţele de securitate au deschis focul asupra demonstranţilor care scandau „Moarte dictatorului!”.

În iunie anul trecut, Khamenei a fost nevoit să se ascundă timp de 12 zile, în timpul atacurilor aeriene ale Israelului şi apoi ale SUA, care au ucis mai mulţi colaboratori apropiaţi şi comandanţi ai Gărzii Revoluţionare şi au distrus instalaţii nucleare şi de rachete de mare valoare.

Odată cu slăbirea Hezbollahului în Liban şi răsturnarea lui Bashar al-Assad în Siria, influenţa lui Khamenei în Orientul Mijlociu a început să se reducă, în timp ce SUA i-au cerut să renunţe la ultima pârghie strategică importantă pe care o avea - rachetele balistice.

Khamenei a refuzat orice discuţie despre renunţarea la rachete, pe care Iranul le consideră singura sa pârghie de descurajare a atacului israelian, o atitudine intransigentă ce s-ar putea să fi contribuit la declanşarea atacurilor aeriene care l-au vizat.

În timp ce armata americană concentra forţe aeriene şi navale în regiune, calculele lui Khamenei se bazau pe un caracter modelat de revoluţie, ani de tulburări şi război cu Irakul, decenii de confruntări cu SUA şi o acumulare nemiloasă de putere.

În timp ce oficialii aleşi gestionau afacerile cotidiene, nicio politică majoră – în special cea privitoare la Statele Unite – nu putea fi pusă în aplicare fără aprobarea sa explicită. Stăpânirea lui Khamenei asupra sistemului complex al guvernării clericale din Iran, combinată cu democraţia limitată, l-a asigurat că niciun alt grup nu-i putea contesta deciziile.

Khamenei, considerat slab la început

La începutul domniei sale, Khamenei era adesea considerat slab şi un succesor improbabil al fondatorului Republicii Islamice, carismaticul ayatollah Ruhollah Khomeini.

Neavând rangul religios de ayatollah când a fost numit lider suprem, Khamenei a avut dificultăţi în a exercita puterea prin autoritatea religioasă, aşa cum prevedea sistemul teocratic.

După ce a luptat mult timp pentru a ieşi din umbra mentorului său, el a reuşit în cele din urmă să se impună prin crearea unui aparat de securitate formidabil dedicat exclusiv lui.

Khamenei a fost întotdeauna neîncrezător faţă de Occident, în special faţă de SUA, acuzându-l frecvent că încearcă să-l răstoarne.

Într-un discurs tipic, combativ, după protestele din ianuarie, el l-a învinuit pe Trump pentru tulburări, spunând: „Îl considerăm pe preşedintele SUA un criminal pentru victimele, pagubele şi calomniile pe care le-a provocat naţiunii iraniene”.

Cu toate acestea, în ciuda rigidităţii sale ideologice, el a dat dovadă de disponibilitate să se adapteze atunci când supravieţuirea Republicii Islamice a fost în joc.

Conceptul de „flexibilitate eroică”, menţionat pentru prima dată de Khamenei în 2013, a permis compromisuri tactice pentru a-şi atinge obiectivele, oglindind alegerea lui Khomeini din 1988 de a accepta un armistiţiu după opt ani de război cu Irakul.

Susţinerea prudentă a lui Khamenei faţă de acordul nuclear din 2015 al Iranului cu şase puteri mondiale a fost un alt moment de acest fel, deoarece el a calculat că ridicarea sancţiunilor era necesară pentru a stabiliza economia şi a-şi consolida puterea.

Trump a renunţat la pactul din 2015 în timpul primului său mandat, în 2018, şi a reimpus sancţiuni severe asupra Iranului. Teheranul a reacţionat încălcând treptat toate restricţiile convenite asupra programului său nuclear.

Cheia puterii lui Khamenei

În momentele de presiune crescândă, Khamenei a apelat în repetate rânduri la Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice (IRGC) şi la Basij, o forţă paramilitară formată din sute de mii de voluntari, pentru a înăbuşi disidenţa.

Ei au fost cei care au înăbuşit protestele care au izbucnit după realegerea lui Mahmoud Ahmadinejad ca preşedinte în 2009, pe fondul acuzaţiilor de fraudă electorală.

În 2022, Khamenei a fost la fel de nemilos cu arestarea, închiderea sau executarea protestatarilor înfuriaţi de moartea în detenţie a tinerei iraniene de origine kurdă Mahsa Amini.

Şi tot Gărzile şi Basij au fost cei care au înăbuşit ultima rundă de proteste din ianuarie.

Puterea sa se datorează în mare măsură şi imperiului financiar parastatal cunoscut sub numele de Setad, aflat sub controlul direct al lui Khamenei. Cu o valoare de zeci de miliarde de dolari, acesta a crescut enorm în timpul domniei sale, investind miliarde în Garda Revoluţionară.

Experţii din afara Iranului îl descriu pe Khamenei ca un ideolog secretos, care se teme de trădare - o anxietate alimentată de o tentativă de asasinat din iunie 1981, cu o bombă ascunsă într-un magnetofon, care i-a paralizat braţul drept.

Khamenei a suferit torturi severe în 1963, la 24 de ani

Potrivit biografiei sale oficiale, Khamenei însuşi a suferit torturi severe în 1963, când, la 24 de ani, a ispăşit primul dintre numeroasele mandate de închisoare pentru activităţi politice sub domnia şahului.

După revoluţie, în calitate de ministru adjunct al apărării, Khamenei s-a apropiat de Gărzi în timpul războiului cu Irakul din 1980-1988, care a făcut un milion de victime de ambele părţi.

A câştigat preşedinţia cu sprijinul lui Khomeini, dar a fost o alegere surprinzătoare ca succesor la moartea liderului suprem, neavând nici popularitatea acestuia, nici calificările sale clericale superioare.

Karim Sadjadpour, de la Fundaţia Carnegie pentru Pace Internaţională, a declarat că „accidentul istoric” a transformat un „preşedinte slab într-un lider suprem iniţial slab, apoi într-unul dintre cei mai puternici cinci iranieni din ultimii 100 de ani”.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozii în Teheran
1
SUA și Israel au atacat Iranul. Primul bilanț al victimelor indică sute de morți...
zgybh zdrgbh DG
2
Ripostă iraniană asupra bazelor militare ale SUA din Orientul Mijlociu. Explozii în...
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
3
Încă o țară respinge cererea Ungariei de a permite tranzitul petrolului rusesc prin...
A,Smartphone,Displaying,Iran's,Supreme,Leader,,Ayatollah,Ali,Khamenei,,With
4
Ayatollahul Ali Khamenei este mort. Iranul a confirmat oficial decesul liderului său...
barbat la pacanele
5
„Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război...
Donald Trump l-a sunat pe Mohammed bin Salman și i-a transmis un mesaj clar, imediat după riposta Iranului
Digi Sport
Donald Trump l-a sunat pe Mohammed bin Salman și i-a transmis un mesaj clar, imediat după riposta Iranului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pakistan Iran US Israel
Pakistan: cel puțin opt morți la Karachi, după ce manifestanți pro-iranieni au atacat Consulatul SUA
oana toiu
Oana Țoiu, după confirmarea morții ayatollahului Khamenei: România susține dreptul iranienilor de a-și alege viitorul
Screenshot 2026-03-01 at 09.49.43
Irak: protestatarii încearcă să ia cu asalt Zona Verde, unde își are sediul ambasada SUA în Bagdad
avion wizz air in zbor
Zeci de zboruri au fost anulate pe Aeroportul Otopeni, din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu. Anunțul CNAB
profimedia-1010544522
Abdolrahim Mousavi, șeful statului major al armatei Iranului, a fost ucis
Recomandările redacţiei
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
Ali Khamenei a fost ucis. Teheranul a confirmat moartea...
Iran US Israel
„Moarte Americii!”, „Moarte Israelului!”. Mii de iranieni au ieșit în...
The EU and arms: the concept of military support and defence in Europe
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât...
salvamontisti in zapada
Operațiune grea în Maramureş: trei ucraineni, recuperați de la mare...
Ultimele știri
Hackerii au spart o aplicație iraniană de rugăciuni pentru a transmite mesaje împotriva regimului: „Ajutorul a sosit”
Oficial de la Teheran, amenințare către SUA: Americanii au înjunghiat poporul iranian în inimă şi noi îi vom înjunghia în inimă
Iranul ar urma să se retragă de la Cupa Mondială din 2026 din Statele Unite ca urmare a atacurilor de pe teritoriul său
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din luna martie pentru fiecare zodie. Viața acestor nativi se schimbă complet
Cancan
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor...
Fanatik.ro
Au ratat prima de la FCSB? Mureșan: „De ce Farul e atât de supărată că a pierdut? Probabil sunt și alte...
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
Legenda celor de la Dinamo, aproape de transferul la Steaua: “Dacă acceptam, eram câștigător de Cupa...
Adevărul
Ayatollahul Ali Khamenei „a fost ucis într-un bombardament cu 30 de bombe” alături de fiica, nepoata, nora și...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dan Serafini, închisoare pe viață! Și-a susținut nevinovăția în instanță și a spus că e ”un om distrus, care...
Pro FM
Marcus Mumford, declarații rare despre soția sa, o actriță celebră: „Persoana pe care o admir cel mai mult...
Film Now
Greșeala care l-ar fi putut costa viața pe Daniel Radcliffe, făcută la filmările "Harry Potter": " Nu aveam...
Adevarul
Revoluția care a sădit ura între Iran și Israel. Cum au ajuns cele două națiuni de la cooperare la război...
Newsweek
Doi pensionari cu grupe de muncă, în instanță. Unul a primit o creștere de pensie de 50%. Celălalt, nu! De ce?
Digi FM
Obișnuia să facă bani din poze deocheate și să consume droguri, azi stă și citește Biblia: "Este un rău pur...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
O nouă lovitură pentru Brad Pitt. Fiul lui cel mare a renunțat și el la numele tatălui său. De acum se...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...