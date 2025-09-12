Live TV

Coreea de Nord execută oameni pentru distribuirea de filme și programe TV străine, potrivit unui raport al ONU

Kim Jong Un. Foto: Profimedia
Guvernul nord-coreean aplică din ce în ce mai des pedeapsa cu moartea, inclusiv pentru persoanele surprinse vizionând și distribuind filme și seriale străine, potrivit unui important raport al ONU. Țara, care rămâne în mare parte izolată de lume, supune populația la mai multă muncă forțată, restricționându-i în același timp libertățile, se mai arată în raport. Biroul ONU pentru Drepturile Omului a constatat că, în ultimul deceniu, statul nord-coreean a înăsprit controlul asupra „tuturor aspectelor vieții cetățenilor”.

„Niciun alt popor nu se află sub astfel de restricții în lumea de astăzi”, a concluzionat raportul, adăugând că supravegherea a devenit „mai omniprezentă”, în parte datorită progreselor tehnologice.

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, a declarat că, dacă această situație va continua, nord-coreenii „vor fi supuși la și mai multă suferință, represiune brutală și teamă, pe care le-au îndurat deja atât de mult timp”.

Pedeapsa cu moartea, aplicată din ce în ce mai des

Raportul, care se bazează pe peste 300 de interviuri cu persoane care au fugit din Coreea de Nord în ultimii 10 ani, a constatat că pedeapsa cu moartea este aplicată din ce în ce mai des.

Cel puțin șase noi legi au fost introduse din 2015, care permit aplicarea acestei pedepse. Una dintre infracțiunile care pot fi pedepsite acum cu moartea este vizionarea și distribuirea de conținut media străin, cum ar fi filme și seriale TV, întrucât Kim Jong Un depune eforturi pentru a limita cu succes accesul populației la informații.

Persoanele care au fugit au declarat cercetătorilor ONU că, începând din 2020, au avut loc mai multe execuții pentru distribuirea de conținut străin. Ei au descris modul în care aceste execuții sunt efectuate de plutonul de execuție în public, pentru a instaura frica în rândul populației și a o descuraja să încalce legea.

Kang Gyuri, care a fugit în 2023, a declarat pentru BBC că trei dintre prietenii ei au fost executați după ce au fost prinși cu conținut sud-coreean. Ea a asistat la procesul unui prieten de 23 de ani care a fost condamnat la moarte.

„A fost judecat împreună cu infractori condamnați pentru trafic de droguri. Aceste infracțiuni sunt tratate acum în același mod”, a spus ea, adăugând că, din 2020, oamenii au devenit mai temători.

Raportul a constatat însă că, de când Kim a renunțat la diplomația cu Occidentul și SUA în 2019, concentrându-se în schimb pe programul său de armament, condițiile de viață și drepturile omului ale populației s-au „degradat”.

Trei mese pe zi, un lux

Aproape toți cei intervievați au declarat că nu au suficientă mâncare și că trei mese pe zi sunt un „lux”. În timpul pandemiei de Covid, mulți fugari au declarat că a existat o lipsă severă de alimente și că oameni din toată țara au murit de foame.

Raportul ONU arată că „în ultimii 10 ani, guvernul a exercitat un control aproape total asupra populației, împiedicând-o să ia propriile decizii”, fie ele economice, sociale sau politice. Raportul adaugă că îmbunătățirile aduse tehnologiei de supraveghere au contribuit la realizarea acestui lucru.

Un fugar a declarat cercetătorilor că aceste măsuri represive ale guvernului aveau scopul „de a bloca ochii și urechile oamenilor”.

„Este o formă de control menită să elimine chiar și cele mai mici semne de nemulțumire sau plângere”, au spus ei, vorbind în mod anonim.

Raportul a constatat, de asemenea, că guvernul folosește mai multă muncă forțată decât acum zece ani. Persoanele provenite din familii sărace sunt recrutate în „brigăzi de șoc” pentru a îndeplini sarcini fizice solicitante, cum ar fi proiecte de construcții sau minerit.

Muncitorii speră că acest lucru le va îmbunătăți statutul social, dar munca este periculoasă, iar decesele sunt frecvente. În loc să îmbunătățească siguranța muncitorilor, guvernul glorifică decesele, etichetându-le ca sacrificii aduse lui Kim Jong Un. În ultimii ani, a recrutat chiar și mii de orfani și copii ai străzii, susține raportul.

ONU solicită ca situația să fie transmisă Curții Penale Internaționale de la Haga. Cu toate acestea, pentru ca acest lucru să se întâmple, ar trebui să fie sesizat de Consiliul de Securitate al ONU. Din 2019, doi dintre membrii permanenți ai acestuia, China și Rusia, au blocat în repetate rânduri încercările de a impune noi sancțiuni Coreei de Nord.

