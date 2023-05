Autoritățile din Turcia au neutralizat un colet suspect în centrul capitalei Ankara, chiar în zona în care se strâng susținătorii candidaților la prezidențiale.

Valentin Stan, jurnalist Digi24: În urmă cu aproximativ 30 de minute ne pregăteam pentru o transmisiune în direct și am auzit o explozie dintr-o locație foarte apropiată de noi. Am mers în această zonă. În spatele meu a avut loc explozia, în parc. Suntem în centrul capitalei Ankara, o zonă extrem de circulată, plină cu oameni. În momentul în care am ajuns aici am văzut că se făcuse un perimetru, în continuare mai sunt benzile puse de poliție pentru a face acel perimetru și am văzut un ofițer îmbrăcat în acel echipament special al pirotehniștilor, creat special pentru a dezamorsa bombe. Am reușit să vedem un polițist aici care ridicase ce mai rămăsese dintr-un ghiozdan. Este evident că cineva a sunat la poliție și a spus că acel bagaj este un colet suspect. În momentul în care au venit pirotehniștii, și-au dat seama că există pericol pentru oamenii din zonă și au decis să detoneze bagajul respectiv. Au folosit un dispozitiv special astfel încât obiecte din bagaj să nu sară. Nu sunt persoane rănite.

Turcii votează duminică, 28 mai, în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, având de ales între actualul preşedinte Recep Tayyip Erdogan şi contracandidatul său Kemal Kilicdaroglu, un scrutin ce va decide dacă preşedintele îşi va prelungi domnia într-un al treilea deceniu.

