Criză majoră în Iran: peste 500 de oameni au murit în urma protestelor. Teheranul amenință direct Statele Unite

Peste 500 de persoane au murit în urma protestelor din Iran, a anunțat, duminică, un grup pentru drepturile omului, în timp ce Teheranul a avertizat că va ataca baze militare americane dacă președintele SUA, Donald Trump, își va pune în aplicare amenințările de a interveni în sprijinul protestatarilor, relatează Reuters.

Regimul de la Teheran se confruntă cu cele mai ample manifestații din 2022 încoace, iar Donald Trump a amenințat în repetate rânduri cu o intervenție, în cazul în care forțele iraniene vor recurge la violență împotriva demonstranților.

Potrivit celor mai recente date furnizate de HRANA, o organizație pentru drepturile omului cu sediul în SUA, care citează activiști din interiorul și din afara Iranului, au fost confirmate 490 de decese în rândul protestatarilor și 48 în rândul forțelor de securitate. De asemenea, peste 10.600 de persoane au fost arestate în cele două săptămâni de proteste.

Autoritățile iraniene nu au publicat un bilanț oficial, iar agenția Reuters precizează că nu a putut verifica independent aceste cifre.

Potrivit Wall Street Journal, Donald Trump urmează să fie informat marți de consilierii săi cu privire la mai multe opțiuni în relația cu Iranul, inclusiv lovituri militare, atacuri cibernetice secrete, extinderea sancțiunilor și sprijin online pentru surse anti-guvernamentale.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a avertizat Washingtonul să nu comită „o greșeală de calcul”.

„Să fie clar: în cazul unui atac asupra Iranului, teritoriile ocupate (Israelul), precum și toate bazele și navele americane vor deveni ținte legitime”, a declarat Qalibaf, fost comandant al Gărzilor Revoluționare.

Autoritățile intensifică represiunea

Protestele au început pe 28 decembrie, pe fondul creșterii accelerate a prețurilor, dar s-au transformat rapid într-o contestare directă a regimului clerical aflat la putere din 1979. Autoritățile iraniene acuză Statele Unite și Israelul că se află în spatele tulburărilor.

Fluxul de informații din Iran este limitat, după ce autoritățile au instituit o întrerupere a internetului începând de joi.

Imagini distribuite pe rețelele sociale arată mulțimi mari de oameni mărșăluind noaptea pe străzile Teheranului, scandând și aplaudând. În alte înregistrări din orașul Mashhad, din nord-estul țării, se pot vedea incendii pe străzi, fum dens, protestatari mascați și explozii în fundal.

Televiziunea de stat iraniană a difuzat duminică imagini cu zeci de saci mortuari la Institutul de Medicină Legală din Teheran, susținând că victimele ar fi rezultatul unor evenimente provocate de „teroriști înarmați”.

Israelul, în alertă

Surse israeliene au declarat că Israelul se află în stare de alertă maximă, în contextul unei posibile intervenții americane. Un oficial militar israelian a precizat că protestele sunt o chestiune internă a Iranului, dar armata israeliană monitorizează situația și este pregătită să reacționeze „cu forță, dacă va fi necesar”.

Israelul și Iranul s-au confruntat într-un conflict de 12 zile în luna iunie a anului trecut, conflict la care Statele Unite s-au alăturat temporar, atacând instalații nucleare iraniene. Iranul a ripostat lansând rachete asupra Israelului și asupra unei baze americane din Qatar.

Teheranul denunță „huligani și teroriști”

Autoritățile iraniene au etichetat protestatarii drept „huligani” și „teroriști”. Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat, într-un interviu televizat, că SUA și Israelul se află în spatele destabilizării și că „teroriști” au fost aduși în țară pentru a incendia moschei, a ataca bănci și clădiri publice.

„Fac apel la familii să nu permită copiilor lor să se alăture huliganilor și teroriștilor care decapitează oameni și ucid”, a spus Pezeshkian, adăugând că guvernul este dispus să asculte nemulțumirile populației și să rezolve problemele economice.

Un fost diplomat american, Alan Eyre, a declarat pentru Reuters că este puțin probabil ca protestele să ducă la prăbușirea regimului, dar consideră că autoritățile vor ieși din criză mult mai slăbite.

Între timp, Donald Trump a transmis pe rețelele sociale că „Iranul privește spre libertate, poate ca niciodată până acum”, adăugând că „SUA sunt gata să ajute”.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că Israelul urmărește îndeaproape evoluțiile și și-a exprimat speranța că „națiunea persană va fi eliberată curând de jugul tiraniei”.

