Live TV

Criză majoră în Iran: peste 500 de oameni au murit în urma protestelor. Teheranul amenință direct Statele Unite

Data publicării:
proteste in iran
Foto: Profimedia
Din articol
Autoritățile intensifică represiunea Israelul, în alertă Teheranul denunță „huligani și teroriști”

Peste 500 de persoane au murit în urma protestelor din Iran, a anunțat, duminică, un grup pentru drepturile omului, în timp ce Teheranul a avertizat că va ataca baze militare americane dacă președintele SUA, Donald Trump, își va pune în aplicare amenințările de a interveni în sprijinul protestatarilor, relatează Reuters

Regimul de la Teheran se confruntă cu cele mai ample manifestații din 2022 încoace, iar Donald Trump a amenințat în repetate rânduri cu o intervenție, în cazul în care forțele iraniene vor recurge la violență împotriva demonstranților.

Potrivit celor mai recente date furnizate de HRANA, o organizație pentru drepturile omului cu sediul în SUA, care citează activiști din interiorul și din afara Iranului, au fost confirmate 490 de decese în rândul protestatarilor și 48 în rândul forțelor de securitate. De asemenea, peste 10.600 de persoane au fost arestate în cele două săptămâni de proteste.

Autoritățile iraniene nu au publicat un bilanț oficial, iar agenția Reuters precizează că nu a putut verifica independent aceste cifre.

Potrivit Wall Street Journal, Donald Trump urmează să fie informat marți de consilierii săi cu privire la mai multe opțiuni în relația cu Iranul, inclusiv lovituri militare, atacuri cibernetice secrete, extinderea sancțiunilor și sprijin online pentru surse anti-guvernamentale.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a avertizat Washingtonul să nu comită „o greșeală de calcul”.

„Să fie clar: în cazul unui atac asupra Iranului, teritoriile ocupate (Israelul), precum și toate bazele și navele americane vor deveni ținte legitime”, a declarat Qalibaf, fost comandant al Gărzilor Revoluționare.

Citește și: ANALIZĂ De ce strategia americană în Venezuela nu va funcționa și în Iran. Riscul unui efect de bumerang în cazul unei intervenții în forță

Autoritățile intensifică represiunea

Protestele au început pe 28 decembrie, pe fondul creșterii accelerate a prețurilor, dar s-au transformat rapid într-o contestare directă a regimului clerical aflat la putere din 1979. Autoritățile iraniene acuză Statele Unite și Israelul că se află în spatele tulburărilor.

Fluxul de informații din Iran este limitat, după ce autoritățile au instituit o întrerupere a internetului începând de joi.

Imagini distribuite pe rețelele sociale arată mulțimi mari de oameni mărșăluind noaptea pe străzile Teheranului, scandând și aplaudând. În alte înregistrări din orașul Mashhad, din nord-estul țării, se pot vedea incendii pe străzi, fum dens, protestatari mascați și explozii în fundal. 

Televiziunea de stat iraniană a difuzat duminică imagini cu zeci de saci mortuari la Institutul de Medicină Legală din Teheran, susținând că victimele ar fi rezultatul unor evenimente provocate de „teroriști înarmați”.

Israelul, în alertă

Surse israeliene au declarat că Israelul se află în stare de alertă maximă, în contextul unei posibile intervenții americane. Un oficial militar israelian a precizat că protestele sunt o chestiune internă a Iranului, dar armata israeliană monitorizează situația și este pregătită să reacționeze „cu forță, dacă va fi necesar”.

Israelul și Iranul s-au confruntat într-un conflict de 12 zile în luna iunie a anului trecut, conflict la care Statele Unite s-au alăturat temporar, atacând instalații nucleare iraniene. Iranul a ripostat lansând rachete asupra Israelului și asupra unei baze americane din Qatar.

Citește și: VIDEO&FOTO Prințul moștenitor al Iranului, către protestatari: „Nu abandonați străzile! Președintele Trump a spus că este gata să vă ajute”

Teheranul denunță „huligani și teroriști”

Autoritățile iraniene au etichetat protestatarii drept „huligani” și „teroriști”. Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat, într-un interviu televizat, că SUA și Israelul se află în spatele destabilizării și că „teroriști” au fost aduși în țară pentru a incendia moschei, a ataca bănci și clădiri publice.

„Fac apel la familii să nu permită copiilor lor să se alăture huliganilor și teroriștilor care decapitează oameni și ucid”, a spus Pezeshkian, adăugând că guvernul este dispus să asculte nemulțumirile populației și să rezolve problemele economice.

Un fost diplomat american, Alan Eyre, a declarat pentru Reuters că este puțin probabil ca protestele să ducă la prăbușirea regimului, dar consideră că autoritățile vor ieși din criză mult mai slăbite.

Între timp, Donald Trump a transmis pe rețelele sociale că „Iranul privește spre libertate, poate ca niciodată până acum”, adăugând că „SUA sunt gata să ajute”.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că Israelul urmărește îndeaproape evoluțiile și și-a exprimat speranța că „națiunea persană va fi eliberată curând de jugul tiraniei”.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu.
1
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte...
Avionul apocalipsei. Foto captură video
2
„Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport...
maduro
3
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
taxe si impozite
4
Lia Olguţa Vasilescu: Nu acceptăm ca Guvernul să ia banii obţinuţi din majorarea taxelor...
theodor stolojan la digi24
5
Theodor Stolojan: „Măsurile luate până acum nu sunt reformă. Ne-am împotmolit la o...
În plin scandal, David Beckham n-a mai răbdat și a decis să acționeze! Ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte
Digi Sport
În plin scandal, David Beckham n-a mai răbdat și a decis să acționeze! Ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Miguel Diaz-Canel și Donald Trump
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu SUA „înainte să fie prea târziu”
Donald Trump
Amenințările lui Trump privind Groenlanda și alianțele din timpul Războiului Rece: „O Casa Albă care se vede ca într-un reality show”
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
De ce strategia americană în Venezuela nu va funcționa și în Iran. Riscul unui efect de bumerang în cazul unei intervenții în forță
Trump Meets Rutte of NATO in the Oval Office
Operațiunea Venezuela, ajutor sau piedică pentru o posibilă candidatură a lui Marco Rubio la președinție: „Acumulează capital intern”
Groenlanda
Diplomați cu acces la secrete NATO îl contrazic pe Trump în privința Groenlandei: „Nu e adevărat că ruşii și chinezii sunt acolo”
Recomandările redacţiei
Guvernul vine cu explicații, după reacțiile negative privind...
bani monede hartii shutterstock_592834091
Revolta unui sucevean după scumpirea impozitului. Și-a plătit taxele...
platforma de foraj lukoil
„Lovituri directe”. Ucrainenii anunță că au atacat trei platforme de...
barbat care se uita pe telefonul mobil
Telefoane de lux cumpărate din bani publici. Mai multe primării mici...
Ultimele știri
„La o răscruce de drumuri”. Premierul danez, despre amenințările lui Donald Trump: „Miza este mai mare decât se vede”
Cât de repede te îngrași și revii la greutatea inițială după ce renunți la medicamentele pentru slăbit. Concluziile unui nou studiu
Ramzan Kadîrov este în stare gravă și trecut pe dializă, susțin ucrainenii. Kremlinul caută un nou șef al Ceceniei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Momente cruciale pentru mai multe zodii. Jupiter retrograd, opoziție cu Venus, Mercur și Marte. Presiuni...
Cancan
Desafio ascunde două mari tragedii: Au murit o concurentă și un asistent de producție, în timpul filmărilor
Fanatik.ro
Doliu în fotbalul românesc! Dublul campion a murit la 84 de ani
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Rapid i-a înfuriat pe suporteri în Antalya: „Ați dus amatorismul la nivel de artă!”
Adevărul
Donald Trump ar fi cerut armatei americane un plan de invadare a Groenlandei. Generalii încearcă să-l facă să...
Playtech
Cât vor plăti în plus românii pentru renovările din apartamente şi casă: taxa de carbon scumpeşte materialele
Digi FM
Inconfundabilă, seducătoare. Sharon Stone, impresionantă la 67 de ani. A făcut furori la gala Astra Film...
Digi Sport
După divorțul cu scandal de fostul pilot de Formula 1, Cora Schumacher s-a afișat în premieră cu noul partener
Pro FM
Val de reacții după ce Rihanna a pozat provocator la doar patru luni după naștere: „Cu cât îmbătrânește, cu...
Film Now
Cel mai bun actor la gala Critics Choice Awards în 2026. L-a învins în mod notabil pe Leonardo DiCaprio
Adevarul
De la Trezoreria SUA la București. Americanul care trăiește în România cu un buget infim: „Am vândut tot ca...
Newsweek
Băsescu explică de ce pensiile nu se indexează în 2026. Creșterea de la Marea Recalculare, topită de inflație
Digi FM
Sofia Vicoveanca, internată de urgență la Spitalul Județean Suceava
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Cele mai aşteptate filme în 2026. Producții de la regizorii Steven Spielberg, Christopher Nolan şi Denis...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...