Cum a devenit regiunea chineză controversată Xinjiang un paradis turistic: „Ceea ce experimentează este o versiune cosmetizată”

Când Anna își planifica prima vizită în Xinjiang în 2015, prietenii ei erau nedumeriți. „Nu puteau înțelege de ce aș vizita un loc care pe atunci era considerat una dintre cele mai periculoase zone din China”, relatează BBC.

Una dintre prietenele ei a renunțat la călătorie și a început să o ignore pe WeChat, a spus cetățeanca chineză în vârstă de 35 de ani, care nu a dorit să-și dezvăluie numele real.

„A spus că părinții ei i-au interzis să se apropie de Xinjiang și nu a vrut să mai discute despre asta”.

Anna a plecat oricum și s-a întors în luna iunie a acestui an. Dar, spune ea, locul se schimbase: „Xinjiang era la fel de frumos pe cât îmi aminteam, dar acum sunt mult prea mulți turiști, mai ales la principalele atracții”.

Timp de ani, Xinjiang a fost subjugat de Beijing, uneori izbucnind violențe care au ținut la distanță mulți turiști chinezi. Apoi regiunea a devenit cunoscută pentru acuzațiile grave de autoritarism chinez, de la detenția a peste un milion de musulmani uiguri în așa-numitele „lagăre de reeducare” până la acuzațiile de crime împotriva umanității formulate de Organizația Națiunilor Unite.

China neagă acuzațiile, dar regiunea este în mare parte izolată de mass-media și observatorii internaționali, în timp ce uigurii aflați în exil continuă să spună povești despre rude îngrozite sau dispărute.

Și totuși, în ultimii ani, Xinjiang a devenit o destinație turistică – atât în China, cât și, din ce în ce mai mult, în afara țării. Beijingul a investit miliarde de dolari pentru a dezvolta infrastructura, pentru a ajuta la producerea de seriale TV cu acțiunea desfășurată în peisajele sale neobișnuite și, ocazional, a primit mass-media străină în tururi organizate cu atenție.

Mărturia unui turist

Aceasta a transformat regiunea controversată într-un paradis turistic, promovând nu doar frumusețea ei, ci și experiențele „etnice” locale pe care grupurile pentru drepturile omului susțin că încearcă să le șteargă.

Întinsă în nord-vestul Chinei, Xinjiang se învecinează cu opt țări. Situată de-a lungul Drumului Mătăsii, care a stimulat comerțul între Est și Vest timp de secole, unele dintre orașele sale sunt pline de istorie. De asemenea, găzduiește munți, canioane, pășuni luxuriante și lacuri cristaline.

„Priveliștea mi-a depășit cu mult așteptările”, a spus Sun Shengyao, din Singapore, care a vizitat locul în mai 2024 și l-a descris ca fiind „Noua Zeelandă, Elveția și Mongolia, toate într-un singur loc”.

Turiști surprinși în Marele Bazar din orașul Urumqi, Xinjiang. Foto: Profimedia

Spre deosebire de majoritatea regiunilor Chinei, unde populația majoritară este de etnie han, în Xinjiang locuiesc în principal musulmani care vorbesc limba turcă, uigurii fiind cel mai numeros grup etnic. Tensiunile au escaladat în anii 1990 și 2000, pe măsură ce acuzațiile uigurilor de marginalizare de către chinezii han au stârnit sentimente separatiste și atacuri mortale, ceea ce a intensificat represiunea Beijingului.

Dar sub conducerea lui Xi Jinping, Partidul Comunist Chinez a început să-și intensifice controlul mai mult ca niciodată, stârnind acuzații de asimilare forțată a uigurilor în cultura chineză han. În cadrul unei vizite efectuate în septembrie, el a salutat dezvoltarea „cutremurătoare” a regiunii și a cerut „sinizarea religiei” – transformarea credințelor pentru a reflecta cultura și societatea chineză.

Între timp, investițiile au început să curgă în regiune. Aproximativ 200 de hoteluri internaționale, precum Hilton și Marriott, funcționează deja sau urmează să se deschidă în Xinjiang.

Câți oameni au vizitat Xinjiang în 2024

Anul trecut, regiunea a primit aproximativ 300 de milioane de vizitatori, mai mult decât dublul numărului din 2018, potrivit autorităților chineze. Veniturile din turism din Xinjiang au crescut cu aproximativ 40% în această perioadă, ajungând la 360 de miliarde de yuani (51 miliarde de dolari). În prima jumătate a acestui an, aproximativ 130 de milioane de turiști au vizitat regiunea, contribuind cu aproximativ 143 de miliarde de yuani la venituri.

Deși turismul străin este în creștere, marea majoritate a vizitatorilor sunt turiști interni. Beijingul are acum un obiectiv ambițios: peste 400 de milioane de vizitatori pe an și venituri din turism de 1 trilion de yuani până în 2030.

Totuși, unii oameni încă se tem să meargă acolo. Sun Shengyao spune că i-a luat ceva timp să strângă prieteni pentru o călătorie în mai 2024, deoarece mulți dintre ei considerau Xinjiangul un loc nesigur. Chiar și tânărul de 23 de ani a avut un moment de neliniște, dar pe măsură ce călătoria a avansat, neliniștea a dispărut.

Două turiste surprinse în Marele Bazar din orașul Urumqi, Xinjiang. Foto: Profimedia

Au pornit din străzile aglomerate ale capitalei regionale, Urumqi. Apoi au petrecut opt zile pe drum cu un șofer chinez, călătorind prin munți și stepe luxuriante, ceea ce l-a lăsat pe Sun Shengyao cu gura căscată.

Este obișnuit ca șoferii și ghizii turistici din Xinjiang să fie de etnie han, care reprezintă în prezent aproximativ 40% din populația regiunii. Grupul lui Sun nu a interacționat prea mult cu uigurii locali, dar cei câțiva cu care au reușit să stea de vorbă au fost „foarte primitori”, a mărturisit el.

De când s-a întors, Sun a devenit un fel de avocat al regiunii Xinjiang, despre care spune că a fost „înțeleasă greșit” ca fiind periculoasă și tensionată. „Dacă pot inspira măcar o singură persoană să afle mai multe despre această provincie, aș contribui puțin la reducerea stigmatizării”.

Pentru el, priveliștile uimitoare de care s-a bucurat ca turist par foarte îndepărtate de acuzațiile tulburătoare care au adus Xinjiang în prim-planul știrilor mondiale. Tot ce a văzut a fost dovada că Xinjiang rămâne o regiune supravegheată intens, cu puncte de control ale poliției și camere de securitate la fiecare pas, iar străinii sunt obligați să se cazeze în hoteluri desemnate.

„Prezența poliției este puternică, dar asta nu înseamnă că este o problemă gravă”, a mai precizat Sun.

O opțiune „neatinsă”

Nu toți turiștii sunt convinși că ceea ce văd este „adevăratul” Xinjiang.

Thenmoli Silvadorie, din Singapore, care a vizitat regiunea împreună cu prietenii în luna mai, timp de 10 zile, a declarat: „Eram foarte curioasă să descopăr cultura uigură și voiam să văd cât de diferite pot fi lucrurile acolo. Dar am fost destul de dezamăgiți”.

Ea și prietenele ei purtau hijaburi și, spune ea, vânzătorii de mâncare uiguri s-au apropiat de ele spunând că erau „invidioși că puteam purta liber hijaburile... dar nu am apucat să purtăm conversații foarte profunde”. De asemenea, nu li s-a permis să viziteze majoritatea moscheilor locale, a spus ea.

Totuși, interesul vizitatorilor străini este ridicat. China este o destinație extrem de populară, iar Xinjiang s-a impus ca o opțiune „neatinsă”, mai puțin comercializată.

Un număr tot mai mare de străini „abordează Xinjiang cu mintea deschisă și cu dorința sinceră de a vedea și de a evalua adevărul cu ochii lor”, scria în luna mai ziarul de stat chinez Global Times.

Partidul s-a grăbit să promoveze conținutul despre Xinjiang creat de influencerii străini care se aliniază narațiunii statului. Printre aceștia se numără vloggerul german Ken Abroad, care într-unul dintre videoclipurile sale a spus că a văzut „mai multe moschei în Xinjiang decât în SUA sau în orice țară din Europa”.

Alții însă au o opinie diferită. Scriitorul Josh Summers, care a locuit în Xinjiang în anii 2010, a declarat pentru sursa citată că orașul vechi din Kashgar a fost „complet demolat, reconceput și reconstruit într-un mod care nu reflectă în niciun fel cultura uigură”.

Potrivit unui raport al Human Rights Watch din 2024, sute de sate din Xinjiang au avut numele lor - care erau legate de religia, istoria sau cultura uigurilor - înlocuite între 2009 și 2023. Grupul a învinuit, de asemenea, autoritățile că au închis, distrus și reconvertit moschei în Xinjiang și în toată China pentru a limita practicarea islamului.

Încălcări grave ale drepturilor omului au fost documentate și de alte organizații internaționale, inclusiv ONU. Reportajele BBC din 2021 și 2022 au găsit dovezi care susțin existența lagărelor de detenție și acuzații de abuz sexual și sterilizare forțată.

Beijingul neagă însă toate aceste acuzații. În interiorul țării, partidul a început să refacă imaginea unei provincii care era considerată odinioară problematică, pentru a atrage mai mulți turiști interni. Și se pare că strategia funcționează.

„Versiune cosmetizată”

Când Anna a mers pentru a doua oară, a fost împreună cu mama ei, care era nerăbdătoare să viziteze locul după ce a văzut un serial dramatic care se desfășura în prefectura montană Altay din nord. Serialul, intitulat „To the Wonder”, a fost finanțat de guvern și promovat în mass-media de stat.

Altay are mulți fani pe internetul chinezesc. „Cine ar fi crezut că voi ajunge în grădina secretă a lui Dumnezeu din Altay? La lacul Ka Nasi, am înțeles în sfârșit ce înseamnă să fii în paradis. Acesta este un loc în care romantismul munților, râurilor, lacurilor și mărilor se împletesc într-un singur cadru”, se arată într-un comentariu pe RedNote.

Agențiile de turism descriu regiunea ca fiind „exotică” și „misterioasă”. Aceasta oferă o „fuziune magică între natură și cultură pe care nu o veți găsi nicăieri altundeva în China”, afirmă una dintre aceste agenții, The Wandering Lens. Prețurile pentru aceste tururi variază. O excursie de 10 zile vă poate costa între 1.500 și 2.500 de dolari americani, fără zboruri.

Partidul Comunist „își vinde propria versiune a culturii uigure, prezentând poporul uigur ca atracție turistică”, a spus uigurul-american Irade Kashgary, care a părăsit regiunea în 1998.

„Ei spun lumii că nu suntem altceva decât niște oameni colorați, care dansează și arată bine pe rețelele de socializare”.

Văzând cum orașul său natal câștigă popularitate de peste Pacific, Kashgary, activista uigură, a îndemnat turiștii să „recunoască problemele grave” din Xinjiang.

„Nu este treaba mea să le spun oamenilor să nu viziteze această regiune, dar trebuie să înțeleagă că ceea ce experimentează acolo este o versiune cosmetizată a Xinjiang”, spune ea.

„Între timp, oamenii ca mine nu vor putea niciodată să se întoarcă din cauza activismului nostru. Este mult prea periculos... și totuși, de ce nu pot? Aceasta este patria mea.”

