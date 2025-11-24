Live TV

Analiză Cum creează statele autoritare o realitate alternativă, distorsionată în fluxurile de știri

Data publicării:
fake news dezinformare
Foto: Profimedia
Din articol
O alternativă autoritară De ce sunt eficiente aceste materiale?

Când vorbim despre dezinformare – răspândirea intenționată de informații înșelătoare – ne imaginăm de obicei minciuni flagrante și „știri false” promovate de guverne străine. Uneori, intenția este de a influența alegătorii în alegeri, iar alteori de a semăna confuzie într-o situație de criză, scrie, în The Conversation, Aden Hoyle, profesor asistent în domeniul informațiilor și securități la Institutul pentru Securitate și Afaceri Globale din cadrul Universității Leiden, cea mai veche instituție de învățământ superior din Olanda.

Dar aceasta este o versiune oarecum simplificată a evenimentelor. De fapt, țările autoritare, precum Rusia și, din ce în ce mai mult, China, sunt angajate în proiecte continue și mai ample, menite să creeze o realitate politică distorsionată. Ele caută să submineze subtil imaginea democrațiilor occidentale, prezentându-se pe ele însele și blocul lor în creștere de parteneri autoritari ca fiind viitorul.

Crearea acestei realități politice include utilizarea unor falsuri flagrante, dar narațiunea se bazează de obicei pe o manipulare mult mai insidioasă a informațiilor. Faptele pozitive sunt evidențiate într-o măsură disproporționată, în timp ce cele incomode sunt ignorate sau scoase din context, astfel încât să pară mai în concordanță cu obiectivele naratorului.

Kremlinul folosește de mult timp mass-media sponsorizate de stat, mass-media proxy sau roboți pentru a difuza un flux constant de știri – articole, tweet-uri, videoclipuri sau postări pe rețelele sociale – menite să influențeze subtil și să antagonizeze discuțiile politice în societățile democratice. Rapoartele arată că aceste știri pot ajunge la un public mult mai larg decât cel al mass-media rusești originale. Ele sunt repetate fără știre (sau, uneori, în mod conștient) de mass-media locale sau naționale, de comentatori sau de utilizatori online.

O idee comună este aceea că societățile democratice sunt haotice și eșuate. Acoperirea mediatică poate exagera criminalitatea, corupția și dezordinea socială sau poate evidenția protestele publice, stagnarea economică sau instabilitatea guvernamentală ca dovezi că democrațiile nu funcționează. Mesajul subiacent este că democrația duce la haos.

Unele povești se concentrează pe a face ca valorile progresiste din societățile occidentale să pară ciudate. Ele ridiculizează schimbările sociale progresiste, de exemplu, în ceea ce privește drepturile LGBTQ+ sau multiculturalismul, făcându-le să pară ilogice sau ridicole.

Altele folosesc nemulțumiri reale, dar le prezintă în așa fel încât să amplifice sentimentele de discriminare și victimizare. În statele baltice, de exemplu, mass-media ruse evidențiază frecvent presupusa persecuție a vorbitorilor de limbă rusă, sugerând că aceștia sunt tratați ca cetățeni de mâna a doua și acordând mult mai puțin spațiu altor perspective.

Dacă ne uităm la „manosfera” online în creștere, acest mecanism este, de asemenea, evident – mesaje care întăresc un sentiment colectiv de victimă care alimentează diviziunea și neîncrederea.

O alternativă autoritară

Aceste tipuri de subiecte, care prezintă societățile occidentale ca fiind disfuncționale și ciudate, sunt folosite de mult timp de Kremlin pentru a deteriora imaginea democrației. Cu toate acestea, observăm tot mai des colaborarea dintre Rusia și China în spațiul media online global pentru a prezenta împreună lumea autoritară ca puteri alternative stabile și principiale.

Atât Rusia, cât și China critică „ordinea internațională bazată pe norme”, un cadru de norme liberale și politici care a apărut după al Doilea Război Mondial. Ele consideră această ordine ca fiind centrată pe Occident și doresc să remodeleze ordinea globală în interesul lor.

Colaborarea militară și economică face parte din eforturile lor de a contesta această ordine, dar mass-media globală și spațiile online sunt, de asemenea, importante. Ambele state, de exemplu, difuzează frecvent materiale care prezintă țările occidentale ca puteri neocoloniale.

O altă temă este aceea că democrațiile sunt actori ipocriți care predică egalitatea și echitatea, dar nu le practică. Articolele despre lipsa de unitate în alianțele occidentale, precum NATO sau UE, sunt, de asemenea, constante în narațiunile rusești și chinezești. În schimb, Rusia și China sunt prezentate ca țări logice și raționale, care caută să protejeze alte națiuni mai vulnerabile de exploatarea occidentală.

De ce sunt eficiente aceste materiale?

Aceste articole par să rezoneze, în special cu publicul din țările în curs de dezvoltare. Adesea, acest lucru se datorează faptului că ele conțin un sâmbure de adevăr. Povestitorii se pot concentra pe probleme reale, cum ar fi inegalitatea, greșelile de politică externă sau standardele duble și, desigur, este adevărat că multe țări occidentale se confruntă cu crize ale costului vieții și că politica externă nu este întotdeauna consecventă. Amintirile dominației coloniale fac acuzațiile de exploatare actuală cu atât mai credibile.

Adesea, modul în care este prezentat un subiect este cel care induce în eroare. Detaliile sunt ascunse sau scoase din context. Informațiile speculative sunt prezentate ca fapte. Acest lucru creează o versiune distorsionată a adevărului.

Subiectele sunt adesea prezentate în termeni emoționali, în încercarea de a provoca furia, șocul, frica sau resentimentele. De exemplu, în contextul războiului din Ucraina, dezinformarea ar putea sugera că guvernele vestice își trădează propria populație implicându-se în războaie străine sau că cetățenii obișnuiți sunt cei care plătesc prețul pentru ambițiile unei elite corupte.

Acestea sunt pline de scandal și senzaționalism, omițând nuanțele în favoarea rezonanței emoționale. Acest lucru asigură că articolele sunt distribuite și promovate pe rețelele de socializare.

Adevărul poate fi complex și, uneori, plictisitor. Cu toate acestea, profitând de tendința umană de a gravita în jurul senzaționalului, Rusia și China pot insufla treptat o viziune specifică asupra lumii în propria noastră viziune – în care democrația este ineficientă și haotică și în care ele oferă un viitor mai echitabil și funcțional.

În acest fel, dezinformarea de astăzi nu se referă atât la minciuni flagrante, cât la modelarea subtilă a modului în care vedem lumea. În timp, această remodelare silențioasă poate depăși cu mult efectul unui titlu fals și ne poate face să punem la îndoială însăși valoarea democrației, conchide Aden Hoyle.

Citește și:

Strategia UE de combatere a dezinformării. Giganții tehnologici și influencerii sunt mobilizați pentru „Scutul democrației”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
G20 summit in South Africa
1
Planul de pace, în forma sa actuală, respins de aliații occidentali ai Ucrainei...
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
2
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
3
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile...
Ursula von der Leyen
4
Ursula von der Leyen introduce o nouă condiție pentru planul de pace în Ucraina: Rusia să...
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Foto: Profimedia
5
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și...
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi Becali: ”Va străluci toată”. Lucrări avansate
Digi Sport
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi Becali: ”Va străluci toată”. Lucrări avansate
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ambasada Chinei la Londra
China amenință Marea Britanie cu consecințe dacă nu e lăsată să-și construiască la Londra „cea mai mare ambasadă din Europa”
saltea
Concurs de lenevit în China: un bărbat a fost încoronat „cel mai leneș om din lume”, după ce a stat întins pe saltea 33 de ore
ROBOT UMANOID
Record mondial atins de un robot umanoid: a mers pe jos 106 km, fără oprire. La finalul drumului a spus că „are nevoie de pantofi noi”
spion spionaj china chinezi
Cum caută spionii chinezi secrete de stat cu ajutorul „headhunterilor” de pe LinkedIn
Grunge country flag illustration (cracked concrete background) / Japan vs China (Political or economic conflict)
Tensiuni tot mai mari între China și Japonia pe tema Taiwanului. „Luăm în calcul un scenariu de cel mai rău tip”
Recomandările redacţiei
Volodimir Zelenski portret
SUA şi Ucraina spun că au elaborat o „nouă versiune” a planului de...
Eurofighter Typhoon ale italiei, in zbor
MApN: Atacuri rusești în Ucraina, în apropierea graniţei cu România...
marius lazurca digi24
Consilierul prezidențial Marius Lazurca, interviu la Digi24. Cum va...
Lviv, Ukraine, August 18, 2024 Colombian fighters of the Foreign Legion are resting in the city of Lviv in Ukraine. They take the opportunity to visit
Ucraina desființează Legiunea Internațională. Voluntarii sunt...
Ultimele știri
„Reciclăm prost”. România este codașa Uniunii Europene la reciclare: doar 1,3% dintre deșeuri primesc o nouă viață. Unde greșim
Noua „Epocă aurită” a Statelor Unite. Cum au ajuns miliardarii să domine sfera politică din SUA ca nicio altă dată în istoria țării
„Intrăm într-o altă lume”. Teama președintelui francez Emmanuel Macron privind viitoarele alegeri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 24–30 noiembrie 2025. Se termină în sfârșit retrogradările! Saturn și Mercur aduc schimbări pentru...
Cancan
Primele imagini cu Daciana Sârbu cu puișorul ei de profesie barman! S-au sărutat cu foc și...
Fanatik.ro
FCSB, la fel ca Liverpool! Comparația spumoasă a lui Mihai Stoica și marile probleme cu care se confruntă...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
„Dacă nu pleacă de la FCSB, într-un an nu mai auzi de el”. Profeția-șoc a lui Mitică Dragomir despre...
Adevărul
Planul de pace al lui Trump e „flexibil”, dar îl împinge pe Zelenski spre cea mai dureroasă decizie din mandat
Playtech
Câți ani trebuie să ai ca să ieși la pensie cu 10 ani mai devreme. Condiții din legea actuală
Digi FM
Cine este tânăra care a obținut locul 1 pe țară la Rezidențiat – Medicină Dentară: „Parcă visez”
Digi Sport
Daniel Pancu, față în față cu galeria Rapidului! Ce s-a întâmplat după ce antrenorul și-a "demolat" echipa de...
Pro FM
Ariadna Romero, partenera lui Julio Iglesias Jr., imagini rare cu fiul ei de opt ani. Fanii au reacționat...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit de tot”
Newsweek
Ministerul muncii: 2.200.000 pensii nu cresc în următoarele 14 luni. Care pensionari vor lua, totuși, 800 lei?
Digi FM
Tânără de 24 de ani, mușcată de ploșnițe într-un tren București–Sighet: „Uitați-vă la poze, sunt peste tot!”
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Cum arăta Jodie Foster în tinerețe și care e numele ei real. Imagini de arhivă cu una dintre cele mai...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...