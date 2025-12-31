Live TV

De la aliați la rivali. Cum au ajuns doi parteneri strategici ai SUA din Orientul Mijlociu în tabere opuse ale aceluiași conflict

Data publicării:
avion militar din Arabia Saudită / militanți din Yemen / bombardament în portul Mukalla
Arabia Saudită a bombardat mai multe zone din Yemen controlate de o grupare susținută de Emiratele Arabe Unite care a preluat controlul asupra unor teritorii vaste bogate în petrol. Colaj foto: Profimedia Images / X
Din articol
Blocadă aeriană și navală a tuturor porturilor și punctelor de trecere a graniței Trupele susținute de Emirate controlează regiunile cele mai bogate în petrol din Yemen Arabia Saudită și EAU încearcă să își extindă sferele lor de influență din Orientul Mijlociu

Tensiunile dintre aliații SUA din Orientul Mijlociu, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite (EAU), s-au aprins rapid după ce saudiții i-au avertizat pe foștii lor parteneri din coaliția care luptă contra militanților susținuți de Iran că trebuie să își retragă trupele din Yemen. Ultimatumul a fost lansat la scurt timp după ce avioanele militare ale Arabiei Saudite au bombardat forțele separatiste susținute de EAU pe coasta de sud a Yemenului.

Disputa a fost declanșată de luptele din Yemen, acolo unde forțele susținute de Emirate au preluat controlul asupra unor teritorii bogate în petrol din apropiere de granița cu Arabia Saudită.

Ministerul de Externe al Arabiei Saudite a spus că aceste mișcări au pus în pericol securitatea țării. „Pașii făcuți de EAU sunt considerați extrem de periculoși”, a avertizat ministerul. „Regatul insistă asupra faptului că orice amenințare la adresa securității sale naționale reprezintă o linie roșie, iar Regatul nu va ezita să ia toate măsurile necesare pentru a confrunta și neutraliza orice astfel de pericol.”

Avioanele militare saudite au bombardat ținte din Yemen din apropiere de granița cu Arabia Saudită, în nordul țării, și transporturi de arme din EAU livrate în portul Mukalla.

Saudiții au spus că mai multe nave de transport și-au închis sistemele de identificare automată și au descărcat arme și blindate în portul din Yemen, care prezintă o amenințare iminentă.

Arabia Saudită a spus că a bombardat transporturi de arme și blindate livrate din Emiratele Arabe Unite în portul Mukalla din Yemen. Captură foto: X

Blocadă aeriană și navală a tuturor porturilor și punctelor de trecere a graniței

Consiliul de Tranziție de Sud (STC), grupul separatist susținut de EAU, s-a arătat „profund îngrijorat” de atacurile Arabiei Saudite, susținând că acestea au vizat în special unitățile sale de elită din Hadhramaut, regiunea strategică unde se află cele mai importante rezerve de petrol ale Yemenului.

Emiratele au spus că acuzațiile Arabiei Saudite nu sunt corecte și că nu a făcut nimic ca să amenințe securitatea regatului. Transporturile vizate în recentele atacuri aeriene nu includeau arme, ci doar mărfuri ce urmau să fie folosite de trupele lor din Yemen, potrivit oficialilor din EAU.

Totuși, aceștia au transmis marți că își vor retrage toate trupele aflate pe teritoriul Yemenului. Ministerul de Apărare al Emiratelor a transmis că a oprit în mod voluntar misiunea unităților sale antiteroriste, potrivit Reuters.

Șeful Consiliului Prezidențial de Conducere (PLC), organul executiv al guvernului din Yemen recunoscut internațional, care se opune separatiștilor Houthi, a anulat un acord comun de apărare cu EAU, cerând de asemenea ca trupele sale să părăsească teritoriul țării.

PLC a anunțat marți că a impus o blocadă aeriană și navală a tuturor porturilor și punctelor de trecere a graniței din Yemen timp de 72 de ore.

Trupele susținute de Emirate controlează regiunile cele mai bogate în petrol din Yemen

STC și-a extins controlul asupra regiunilor Hadhramaut și Al-Mahra, din jumătatea de est a țării, care au fost ferite, în mare parte, de luptele purtate în ultimul deceniu în războiul contra forțelor Houthi.

Ambele regiuni sunt foarte importante din punct de vedere strategic, aici fiind cele mai multe câmpuri petroliere și porturi cheie din Yemen, potrivit The Independent. În nord-vestul țării, trupele Houthi continuă să opună rezistență și controlează inclusiv capitala, Sana’a.

bombardamente-yemen-arabia-saudită
Intensificarea tensiunilor dintre cei doi rivali din Golful Persic a extins conflictul din Yemen înspre regiuni care nu fuseseră afectate prea mult de război în ultimul deceniu. Captură foto: X

Analiștii avertizează că expansiunea unilaterală rapidă inițiată de forțele STC riscă să provoace furia altor grupări rivale din Yemen, ceea ce va face ca țara să devină și mai instabilă și ar putea duce înspre o fragmentare a țării în mai multe regiuni independente.

STC are ca obiectiv restaurarea statului independent Yemenul de Sud (oficial: Republica Populară Democrată a Yemenului), care a existat între anii 1967 și 1990, atunci când s-a unit cu Yemenul de Nord pentru a forma Republica Yemen de astăzi.

Arabia Saudită și EAU încearcă să își extindă sferele lor de influență din Orientul Mijlociu

Arabia Saudită și EAU, două puteri din Golful Persic curtate de administrația Trump, susțin forțe rivale în mai multe țări afectate de conflicte, inclusiv în Sudan și Siria.

Tensiunile dintre cele două țări reprezintă o provocare diplomatică pentru SUA și amenință să extindă starea de conflict într-o regiune devastată în ultimii doi ani de războiul dintre Israel și grupările militante susținute de Iran.

Președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a fost cândva mentorul prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohamed bin Salman. Cei doi lideri au intrat în conflict în ultimii ani pe seama sferelor de influență controlate de fiecare parte în Orientul Mijlociu.

Cu toate că saudiții susțin oficial ca statul Yemen să rămână unit, în realitate, Riadul s-a concentrat mai mult asupra gestionării conflictelor interne dintre diversele facțiuni ce fac parte din coaliția care luptă contra militanților Houthi și poziționarea unor forțe aliate în zone strategice de la granița dintre Arabia Saudită și Yemen.

Editor : Raul Nețoiu

