De unde provenea drona militară prăbuşită în estul Poloniei. Primele concluzii ale procurorilor

Drona militară care s-a prăbuşit pe un câmp în estul Poloniei provenea cel mai probabil din direcţia Belarusului, a declarat joi un procuror regional, în urma incidentului descris drept o provocare de către ministrul apărării.

Drona militară a căzut într-un lan de porumb şi a explodat în cursul nopţii de marţi spre miercuri, distrugând recolta, spărgând geamurile caselor din apropiere şi amplificând tensiunile într-o perioadă crucială în eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina.

„Există o probabilitate foarte mare... ca obiectul să provină din Belarus”, a declarat jurnaliştilor procurorul regional din Lublin, Grzegorz Trusiewicz, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe polonez a declarat miercuri pentru Reuters că primele concluzii ale anchetei şi unii experţi sugerează că o versiune rusească a dronei Shahed, dezvoltată de Iran, a fost implicată în acest incident.

Trusiewicz a spus că nu poate confirma modelul de dronă care s-a prăbuşit pe teritoriul polonez.

Ambasada Belarusului la Varşovia nu a răspuns imediat la o solicitare de declaraţii. Nu a existat nicio reacţie nici din partea ambasadei Rusiei.

Belarus, un aliat apropiat al Moscovei, a susţinut războiul Rusiei în Ucraina.

Comandamentul Operaţional al Forţelor Armate Poloneze a declarat joi dimineaţă că operaţiunile efectuate de aeronave poloneze şi aliate, legate de atacurile ruseşti asupra Ucrainei, s-au încheiat şi nu au fost observate încălcări ale spaţiului aerian polonez.

