Live TV

De unde provenea drona militară prăbuşită în estul Poloniei. Primele concluzii ale procurorilor

Data publicării:
Fragmente descoperite la locul exploziei. Foto: captură video lukov.tv
Fragmente descoperite la locul exploziei. Foto: captură video lukov.tv

Drona militară care s-a prăbuşit pe un câmp în estul Poloniei provenea cel mai probabil din direcţia Belarusului, a declarat joi un procuror regional, în urma incidentului descris drept o provocare de către ministrul apărării.

Drona militară a căzut într-un lan de porumb şi a explodat în cursul nopţii de marţi spre miercuri, distrugând recolta, spărgând geamurile caselor din apropiere şi amplificând tensiunile într-o perioadă crucială în eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina.

„Există o probabilitate foarte mare... ca obiectul să provină din Belarus”, a declarat jurnaliştilor procurorul regional din Lublin, Grzegorz Trusiewicz, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe polonez a declarat miercuri pentru Reuters că primele concluzii ale anchetei şi unii experţi sugerează că o versiune rusească a dronei Shahed, dezvoltată de Iran, a fost implicată în acest incident.

Trusiewicz a spus că nu poate confirma modelul de dronă care s-a prăbuşit pe teritoriul polonez.

Ambasada Belarusului la Varşovia nu a răspuns imediat la o solicitare de declaraţii. Nu a existat nicio reacţie nici din partea ambasadei Rusiei.

Belarus, un aliat apropiat al Moscovei, a susţinut războiul Rusiei în Ucraina.

Comandamentul Operaţional al Forţelor Armate Poloneze a declarat joi dimineaţă că operaţiunile efectuate de aeronave poloneze şi aliate, legate de atacurile ruseşti asupra Ucrainei, s-au încheiat şi nu au fost observate încălcări ale spaţiului aerian polonez.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
guvernul bolojan
1
Guvernul Bolojan taie din privilegii: cum arată ordonanța de urgență care blochează...
accident a1
2
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte...
accident autostrada a1 ambulante masini politie
3
Au fost identificați tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Ce spune primarul...
Rachetă sol sol
4
Noua armă a Ucrainei se numește Flamingo. „Este mai avansată decât rachetele de croazieră...
e on preluare
5
Guvernul a dat aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către compania ungară MVM...
Scandalul din mall a fost filmat: momentul în care celebrul fotbalist vrea să-i dea un cap în gură unui agent de pază
Digi Sport
Scandalul din mall a fost filmat: momentul în care celebrul fotbalist vrea să-i dea un cap în gură unui agent de pază
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Pensionari. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Guvernul a aprobat proiectul privind pensiile private: românii pot...
klaus iohannis face declaratii
Ce va face RAAPPS cu „Palatul Împăratului”, vila renovată cu milioane...
ecuson al politiei romane
Ce s-a întâmplat cu polițiștii care s-au ocupat de cazul Vlad Pascu...
ID274625_INQUAM_Photos_George_Calin
Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine...
Ultimele știri
Bolsonaro a vrut să ceară azil politic în Argentina, pentru a evita urmărirea penală
Profesor din Bihor, reținut după ce a violat o elevă de 14 ani. Bărbatul fusese anterior condamnat pentru pornografie infantilă
Un ucrainean a fost arestat în Italia, în legătură cu atacul asupra conductei Nord Stream
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Fragmente descoperite la locul exploziei. Foto: captură video lukov.tv
Un sat din Polonia a fost lovit de o „dronă, probabil Shahed”, iar exploziile au avariat câteva case. „O provocare a Rusiei”
expoziție despre al Doilea Război Mondial în Muzeul Gdansk
Forțați să lupte în armata inamică pentru a-și salva familiile: De ce o expoziție despre război a provocat un scandal uriaș în Polonia
Sistem Patriot
Olanda va trimite 300 de soldați cu sisteme Patriot în Polonia pentru a proteja livrările de arme către Ucraina
Fragmente descoperite la locul exploziei. Foto: captură video lukov.tv
Polonia acuză Moscova pentru drona prăbușită pe teritoriul său și anunță că va protesta. „Rusia provoacă din nou țările NATO”
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz
Ministrul apărării polonez compară situația din țara sa cu cea din România, după ce un obiect a explodat într-un lan de porumb
Partenerii noștri
Pe Roz
Secretul unei iubiri târzii. Patrick Duffy a redescoperit dragostea la 70 de ani: „Viața noastră e foarte...
Cancan
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
Fanatik.ro
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
Ultima manevră a lui Vlad Pascu înainte de condamnare: plicuri cu zeci de mii de euro pentru iertare. Cum au...
Adevărul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii...
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
A spus totul! Emma Răducanu a văzut ce a postat Alcaraz și i-a dat o replică de trei cuvinte, în limba...
Pro FM
Prieten apropiat, despre Ozzy Osbourne: „A trăit la limită atât de mult, încât faptul că a ajuns să trăiască...
Film Now
Nicole Kidman, îmbrățișări calde cu fiicele sale. Imagini rare din vacanța de vară, alături de familie. „Acum...
Adevarul
Mărturia veteranului ucrainean luat prizonier de propriii camarazi după ce a fost recrutat forțat de ruși
Newsweek
Câți ani trebuie să muncești pentru pensia minimă de 1.281 lei? Casa de Pensii face precizări
Digi FM
Cine sunt tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Primarul comunei în care locuia fata: „Ce pot să...
Digi World
Cine este Larry Ellison, mogulul tehnologic care vine tare din urmă şi l-ar putea detrona pe Elon Musk în...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Dublă întâlnire. Jennifer Aniston și Jim Curtis, la cină cu actrița Courteney Cox și iubitul acesteia...
UTV
Thailanda oferă 200.000 de bilete de avion gratuite pentru turiștii străini