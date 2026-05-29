Video Primele imagini din interiorul blocului din Galați lovit de o dronă rusească

Foto: Captură video Digi24 - Facebook/Mediafax

Au apărut primele imagini din interiorul blocului din Galați, care a fost lovit, vineri dimineață, de o dronă rusească. În urma incidentului, două persoane, mamă și fiu, au fost rănite. 

Imaginile au fost publicate de Mediafax

Reamintim că o dronă rusească s-a prăbuşit în această dimineață peste un bloc din Galaţi, impactul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului.

Două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital, iar alte zeci au fost evacuate.

Cele două victime sunt o femeie de 52 de ani şi copilul ei de 14 ani. Dr. Corina Popazu, medic de medicină internă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Galaţi a relatat pentru News.ro care este acum starea pacienţilor răniţi în incidentul grav produs în această noapte în Galaţi.

„Este internată o doamnă de 52 de ani care are arsură plantară de gradul 1-2, bilateral şi escoriaţii şi un copil de 14 ani este internat în Spitalul de Pediatrie. Ambii sunt conştienţi şi stabili hemodinamic”, a precizat medicul.

Președintele Nicușor Dan a convocat CSAT pentru a discuta implicaţiile „celui mai grav incident care a afectat teritoriul naţional” de la începutul războiului din Ucraina.

Și lideri internaționali au reacționat și au condamnat la unison Rusia. Aceștia cer măsuri internaționale împotriva Moscovei.

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a afirmat, că incidentul reprezintă „o încălcare flagrantă și gravă a suveranității României și a spațiului aerian european”. 

Prăbușirea unei drone rusești într-un bloc de apartamente din Galați a fost o încălcare flagrantă și gravă a suveranității României și a spațiului aerian european", a transmis Kaja Kallas într-un mesaj pe rețeaua socială X.

Şefa diplomaţiei europene a anunțat că a vorbit cu ministra de Externe Oana Țoiu „pentru a transmite deplina solidaritate a UE cu România”.

