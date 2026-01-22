Adresându-se Forumului Economic Mondial, președintele SUA, Donald Trump, a atacat politicile energetice ale Europei și a susținut că SUA au „returnat” Groenlanda Danemarcei după cel de-Al Doilea Război Mondial. De la repetarea afirmației sale de lungă durată privind încheierea a opt războaie, până la evocarea istoriei recente, președintele american a făcut o serie de declarații îndrăznețe, dar îndoielnice, în timpul discursului său de miercuri de la Davos, potrivit Euronews.

NATO „nu a făcut niciodată nimic” pentru SUA

Trump a criticat în repetate rânduri NATO și pe membrii săi în discurs. Liderul de la Casa Albă s-a plâns că SUA primesc foarte puțin în comparație cu ceea ce oferă la schimb, punând la îndoială dacă alianța ar sprijini țara într-un atac.

„Nu am obținut niciodată nimic de la NATO”, a spus președintele, adăugând ulterior: „Nu am cerut niciodată nimic, este întotdeauna o stradă cu sens unic”.

„Vom fi acolo 100% pentru NATO, dar nu sunt sigur că ei vor fi acolo pentru noi”, a adăugat Trump.

Cu toate acestea, SUA este singura țară care a invocat vreodată măsura de apărare comună prevăzută în Articolul 5 al NATO, ce declanșează obligația fiecărei țări de a-i oferi asistență. Washingtonul a făcut acest lucru în urma atacurilor din 11 septembrie 2001.

Conform NATO, alianța a asistat SUA în diverse moduri , inclusiv prin îmbunătățirea schimbului de informații, asigurarea unei securități sporite a instalațiilor americane și lansarea primei sale operațiuni antiteroriste - Operațiunea Eagle Assist - între octombrie 2001 și mai 2002.

Trump a afirmat, de asemenea, că SUA plăteau „aproape 100%” din bugetul NATO înainte ca el să-și preia funcția, dar nici acest lucru nu este adevărat.

Dacă se referea la bugetul comun al NATO, atunci, conform cifrelor alianței, SUA au contribuit cu aproximativ 15,9% la fondurile sale între 2024 și 2025, alături de Germania. Aceasta includea bugetul civil, bugetul militar și programul de investiții în securitate.

Numărul a scăzut la puțin sub 15% pentru perioada preconizată 2026-2027, din nou alături de Germania. Următorii cei mai mari contribuitori sunt Regatul Unit (10,3%), Franța (10,1%) și Italia (8%).

Este posibil ca Trump să se fi referit la cheltuielile pentru apărare ale membrilor NATO, pe care le-a criticat în mai multe momente ale discursului său, dar este totuși greșit să spună că SUA au contribuit vreodată 100% la apărarea alianței.

În 2016, ultimul an înainte ca Trump să preia mandatul de președinte pentru prima dată, cheltuielile americane pentru apărare reprezentau o majoritate clară (71%) din totalul tuturor membrilor NATO, dar această cifră nu este nici pe departe de 100%.

De atunci, a scăzut la o cifră estimată la aproximativ 66%.

Aceste cifre nu trebuie confundate cu cheltuielile pentru apărare ale membrilor ca procent din PIB-ul lor, care a fost stabilit inițial la o țintă de 2%. Ulterior, aceasta a fost majorată la 5% până în 2035 (cu excepția Spaniei), după ce Trump a criticat faptul că nu suficiente țări respectau cifra inițială.

Cifrele recente plasează Polonia în frunte cu 4,48%, urmată de Lituania (4%) și Letonia (3,73%). SUA se află pe locul șase, cu 3,22%.

Sunt prețurile la electricitate din Germania cu 64% mai mari decât acum un deceniu?

În discursul său, Trump a atacat politicile energetice ale țărilor europene și a susținut că prețurile la electricitate din Germania sunt cu 64% mai mari acum decât erau în 2017.

„Germania generează cu 22% mai puțină energie electrică decât în ​​2017. Și nu este vina actualului cancelar, el rezolvă problema, va face o treabă excelentă. Dar ceea ce au făcut înaintea lui, cred că de aceea a ajuns acolo. Prețurile energiei electrice sunt cu 64% mai mari”, a spus el.

Nu este clar de unde își ia Trump datele și dacă calculează prețurile energiei electrice pentru gospodării sau pentru industrie. Este adevărat că Germania a generat mai puțină energie electrică în ultimii ani, începând cu 2017, și că sursele regenerabile reprezintă o pondere mult mai mare din producția totală de energie a țării, o schimbare care a crescut constant de-a lungul deceniilor.

O analiză inițială a datelor de la Asociația Germană a Industriei Energetice și Apei, care reprezintă aproximativ 2.000 de companii de energie și apă din Germania, arată că energia electrică pentru uz casnic a costat în medie 30,36 cenți pe kilowatt-oră în 2017. În 2025, prețul mediu a fost de aproximativ 39,28 cenți pe kWh.

Aceasta reprezintă o creștere de aproximativ 29%, nu de 64%.

Datele de la Oficiul Federal de Statistică al Germaniei și de la Eurostat prezintă o imagine similară. Conform acestora, gospodăriile din Germania au plătit în medie 30,4 cenți pe kWh în 2017 și 39,92 cenți în prima jumătate a anului 2025 - o creștere de aproximativ 31%.

În altă parte, Trump a dat vina pe politicile de energie regenerabilă ale guvernelor de stânga pentru „prețurile extrem de mari” și ceea ce a numit „Noua înșelătorie verde”.

„Sunt mori de vânt peste tot”, a spus el mulțimii.

Per total, prețurile la electricitate din Germania au crescut. Acestea au înregistrat o creștere bruscă în special în 2022 și 2023, o creștere pe care experții o consideră direct legată de prăbușirea aprovizionării cu gaze din cauza invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia la începutul anului 2022.

Energia regenerabilă a adăugat costurile pe termen lung ale sistemului și ale rețelei la facturile de electricitate, dar nu a fost principalul factor care a dus la creșterea prețurilor la electricitate în Germania în această perioadă.

Trump a mai spus despre Regatul Unit că „produce doar 1/3 din energia totală din toate sursele pe care o producea în 1999. Gândiți-vă la acea treime. Și stau pe suprafața Mării Nordului – cu una dintre cele mai mari rezerve din lume, dar nu o folosesc”.

Datele guvernului britanic arată că producția de energie în 2023 a scăzut cu 66% față de 1999, când „producția din Regatul Unit a atins vârful”, adică cu aproximativ o treime.

Conform acestuia, producția de petrol și gaze din Marea Nordului, o sursă majoră de energie pentru Regatul Unit timp de decenii, a scăzut în mod natural, pentru că „cea mai mare parte a petrolului și gazelor accesibile au fost deja extrase”, ceea ce face ca afirmația lui Trump conform căreia Regatul Unit „nu își folosește” rezervele din Marea Nordului să fie înșelătoare.

Recent, a existat o creștere a retoricii, în special din partea Partidului Conservator, conform căreia Marea Britanie ar trebui să insiste pentru mai mult petrol și producție de petrol în Marea Nordului, inclusiv din partea unor organisme precum Offshore Energies UK, care susțin că Marea Nordului deține încă rezerve neexploatate în valoare de miliarde.

Rezolvarea a opt războaie

În discursul său, Trump a reiterat afirmația sa că a pus capăt a opt ​​războaie de la începerea celui de-al doilea mandat prezidențial, în ianuarie 2025.

El a enumerat anterior aceste conflicte astfel: Israel și Hamas, Israel și Iran, Egipt și Etiopia, India și Pakistan, Serbia și Kosovo, Rwanda și Congo, Armenia și Azerbaidjan, Cambodgia și Thailanda.

Deși Trump a jucat un rol în eforturile de mediere într-o serie de astfel de conflicte, impactul său nu este atât de evident pe cât susține. Deși i se atribuie sfârșitul războiului de 12 zile dintre Israel și Iran, acest lucru poate fi văzut ca o pauză temporară de la războiul rece în desfășurare.

Noi lupte au izbucnit între Cambodgia și Thailanda în decembrie. Deși administrația Trump a intermediat un acord de pace între forțele congoleze și rebelii susținuți de Rwanda, luptele au continuat, iar M23 - grupul rebel susținut de Rwanda din estul RDC - nu a fost parte la acord.

Deși SUA au anunțat lansarea celei de-a doua faze a planului de încetare a focului în Gaza la mijlocul lunii ianuarie, următorii pași din acest proces rămân învăluiți în incertitudine. Multe dintre punctele din prima fază a planului în 20 de puncte al lui Trump nu s-au materializat.

Fricțiunile dintre Egipt și Etiopia privind Marele Baraj al Renașterii Etiopiane pot fi cel mai bine descrise ca o tensiune sporită, nu ca un război. Nu a existat nicio amenințare de război între Serbia și Kosovo în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump și el nici nu a adus vreo contribuție semnificativă la îmbunătățirea relațiilor în primul său an la Casa Albă.

Și, deși liderii Armeniei și Azerbaidjanului au semnat la Casa Albă în august un acord menit să pună capăt unui conflict de zeci de ani, aceștia nu au semnat încă un tratat de pace, iar parlamentele lor ar trebui să îl ratifice.

SUA au „returnat” Groenlanda Danemarcei

Donald Trump a susținut în repetate rânduri în discursul său că Statele Unite au returnat Groenlanda Danemarcei după Al Doilea Război Mondial.

„Îl aveam deja (n.r. teritoriul Groenlandei) ca administrator, dar, cu respect, l-am returnat Danemarcei nu cu mult timp în urmă”, a spus fostul președinte.

În realitate, deși SUA și-au asumat responsabilitatea pentru apărarea Groenlandei în timpul războiului, acest lucru nu a afectat suveranitatea Danemarcei asupra insulei.

După conflict, Danemarca a fost obligată să includă Groenlanda în lista Națiunilor Unite drept „teritoriu neautonom”, recunoscându-i efectiv statutul colonial.

SUA au încercat să cumpere Groenlanda în mai multe rânduri în ultimul secol. În special, în 1946, președintele Harry Truman a oferit Danemarcei 100 de milioane de dolari în aur, o ofertă respinsă de Copenhaga.

În baza unui acord de apărare din 1951, Washingtonul a recunoscut oficial „suveranitatea Regatului Danemarcei asupra Groenlandei”.

În 2004, SUA au recunoscut, de asemenea, statutul Groenlandei ca parte egală a regatului danez, în urma modificărilor aduse poziției constituționale a teritoriului.

Citește și:

Istoria recentă a inuiților din Groenlanda: cum a contribuit o bază militară secretă a SUA la dispariția tăcută a unei lumi

Editor : Ș.R.