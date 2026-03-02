Live TV

Donald Trump spune care este „scenariul perfect" pentru Iran: „Modelul Caracas”

intalnire trump, rubio
Întâlnire pentru operațiunea „Epic Fury”. Foto: Profimedia Images
„Modelul Caracas” „O cantitate imensă de muniţie”

Preşedintele american Donald Trump a declarat, duminică, că o tranziţie precum cea din Venezuela, după ce liderul ţării Nicolas Maduro a fost capturat de forţele SUA într-o operaţiune de tip comando, este „scenariul perfect” pentru Iran.

„Ceea ce am făcut în Venezuela, cred, este scenariul perfect”, a afirmat Trump într-un interviu telefonic pentru The New York Times (NYT), relatează EFE, preluată de Agerpres. 

Întrebat despre modelul de tranziţie luat în considerare pentru Iran, după ce operaţiunea comună a SUA şi Israelului a dus la eliminarea ghidului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, Donald Trump a subliniat ceea ce el consideră a fi succesul operaţiunii în Venezuela, sugerând că şi-ar dori ca unele aspecte ale acesteia să fie reeditate în Iran.

Consilierii preşedintelui american, potrivit NYT, l-au avertizat cu privire la diferenţele culturale şi istorice între cele două ţări, ceea ce face improbabilă reeditarea acestei strategii.

Citește și: LIVE TEXT Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Israelul a atacat din nou Teheranul. Șeful securităţii naționale: Iranul nu va negocia cu SUA

„Modelul Caracas”

Chiar şi aşa, Donald Trump a insistat asupra ideii de a folosi „modelul Caracas” pentru Teheran, potrivit căruia doar prin înlăturarea liderului de la putere a putut fi obţinută o cooperare mai mare cu ţara acestuia.

„Toţi şi-au păstrat funcţiile, cu excepţia a două persoane", a amintit Trump, adăugând că are „trei opţiuni foarte bune" pentru liderii de la vârful puterii din Iran, dar a preferat să nu dezvăluie numele acestora.

„Nu le voi dezvălui acum. Mai întâi să terminăm treaba", a spus el.

Totodată, Donald Trump şi-a exprimat convingerea că forţele de elită ale Iranului, inclusiv Corpul Gardienilor Revoluţiei, vor preda armele populaţiei iraniene, despre care a afirmat că de ea depinde decizia de a răsturna guvernul, ceea ce ar fi diferit de modelul din Venezuela.

„Ei (iranienii) au vorbit ani de zile despre asta, aşa că acum, evident, vor avea ocazia", a comentat el.

Citește și: Trump: Atacurile din Iran i-au ucis și pe candidaţii pe care Washingtonul îi avea pentru o tranziţie a puterii la Teheran

„O cantitate imensă de muniţie”

Donald Trump a deplâns moartea celor trei militari americani ucişi în urma ripostei iraniene şi a insistat că s-ar putea produce şi alte decese, dar nu a părut să manifeste slăbiciune, afirmând că Pentagonul are capacitatea de a prelungi operaţiunea „dacă este necesar".

„Nu va fi dificil", a spus el. „Avem o cantitate imensă de muniţie. După cum ştiţi, avem muniţie depozitată în diferite ţări din întreaga lume", a spus preşedintele american.

Liderul de la Casa Albă a mai spus că a fost „distrusă o mare parte" din flota militar-maritimă iraniană şi a afirmat că atât SUA, cât şi Israelul s-au descurcat „foarte bine": „Aş spune că suntem destul de avansaţi în raport cu calendarul prevăzut". 

