Surse citate de presa israeliană susțin că Ali Khamenei ar fi fost ucis. Ministru iranian: „E încă în viață din câte știu"

A,Smartphone,Displaying,Iran's,Supreme,Leader,,Ayatollah,Ali,Khamenei,,With
Ali Khamanei Foto: Shutterstock
Teheranul susține că Ali Khamenei este în viață

Israelul „evaluează” podibilitatea ca liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, să fi fost ucis într-o lovitură israeliană, relatează Channel 12, citând surse israeliene. Postul afirmă că există „indicii tot mai clare” în acest sens. Nu există nicio confirmare oficială a informației.

Cu doar câteva minute înainte, televiziunea relatase că evaluarea israeliană era că Khamenei a fost „cel puțin rănit” și că aceasta nu se bazează pe imagini satelitare care ar arăta complexul prezidențial al lui Khamenei distrus, ci pe informații provenite din surse anonime, scrie Times of Israel.

Potrivit relatărilor, Khamenei ar urma să transmistă în scurt timp un discurs. Reportajul TV sugerează că, dacă acest lucru se va întâmpla, discursul ar fi fost înregistrat în avans.

Channel 12 mai transmite că loviturile de astăzi au provocat „pagube foarte semnificative” conducerii regimului iranian și comandanților săi militari. Televiziunea publică israeliană Kan afirmă că „nu există contact” cu Khamenei și că starea sa nu este cunoscută.

Palatul ayatollahului a fost distrus: imagini din satelit cu rămășițele clădirii 

SUA și Israelul au lansat sâmbătă un atac împotriva Iranului, împingând Orientul Mijlociu într-o nouă confruntare militară şi diminuând şi mai mult speranţele pentru o soluţie diplomatică la disputa nucleară de lungă durată dintre Teheran şi Occident.

Atacul vine în urma avertismentelor repetate ale SUA şi Israelului că vor lovi din nou dacă Iranul va continua programele sale nucleare şi de rachete balistice.

Fiul lui Khamenei a fost, de asemenea, o țintă în lovitura inițială, însă aparent nu a fost rănit. Surse au declarat pentru Reuters că ministrul iranian al Apărării, Amir Nasirzadeh, și comandantul Gărzilor Revoluționare, Mohammad Fakhpour, au fost uciși.

Teheranul susține că Ali Khamenei este în viață

Ministrul de externe al Iranului afirmă că liderul suprem al țării, ayatollahul Ali Khamenei, este încă în viață „din câte știu eu”. Abbas Araghchi a făcut această declarație într-un interviu acordat NBC News, după ce postul de știri israelian Channel 12 a raportat în ultima oră că Israelul estimează că Khamenei a fost „probabil ucis” în atacurile aeriene israeliene de astăzi.

În direct, Araghchi a mai declarat că doi comandanți au murit în atacuri, dar înalții oficiali ai regimului au supraviețuit. „Toți oficialii de rang înalt sunt în viață”, a spus el. „Așadar, toată lumea este acum la locul său, noi gestionăm această situație și totul este în ordine.”

Ripostă iraniană asupra bazelor militare ale SUA din Orientul Mijlociu. Explozii puternice la Abu Dhabi

Explozii în Teheran
1
SUA și Israelul au atacat Iranul, primele date despre victime. Panică în statele din...
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
2
Încă o țară respinge cererea Ungariei de a permite tranzitul petrolului rusesc prin...
Russia Nemtsov Anniversary
3
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus flori la locul în care a...
zelenski-scaled
4
„Avem o şansă”. Volodimir Zelenski crede că războiul din Ucraina s-ar putea încheia...
barbat la pacanele
5
„Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război...
UTV
