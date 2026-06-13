Donald Trump va participa la o cină la Versailles după summitul G7. Când va ajunge liderul SUA în Franța

Președintele american Donald Trump va participa miercuri la o cină cu omologul francez Emmanuel Macron la Palatul Versailles, potrivit unui înalt oficial al administrației Trump. Cina va avea loc după summitul G7 de la Evian-les-Bains, unde președintele are programate o serie de întâlniri bilaterale, sesiuni de lucru și discuții cu liderii aliați. Macron îl invitase anterior pe Trump la o cină în doi pentru a încheia summitul, dar Casa Albă nu confirmase până acum dacă acesta va participa. Sâmbătă, Palatul Elysee a confirmat, de asemenea, organizarea cinei, notează Politico.

Invitația lui Macron părea să fie o încercare de a face apel la gustul președintelui american pentru opulență și interioare somptuoase — precum și o încercare de a-l convinge pe Trump să participe la întreaga durată a summitului. Liderii europeni speră să abordeze o serie de subiecte, printre care războiul din Ucraina și conflictul din Iran. Liderul de la Casa Albă a părăsit summitul de anul trecut mai devreme din cauza tensiunilor cu Iranul.

Trump urmează să sosească în Franța luni. El va avea o întâlnire bilaterală cu Macron, urmată de o ceremonie oficială de întâmpinare și de o cină de lucru. Un înalt oficial al administrației, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre aceste planuri, a declarat că președintele va aborda o serie de chestiuni de „importanță comună” cu aliații, printre care „creșterea economică și dezvoltarea, reziliența lanțurilor de aprovizionare, imigrația ilegală și inteligența artificială”.

Programul de marți include o ședință de lucru cu liderii G7 și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Un al doilea înalt oficial al administrației a declarat că, în prezent, nu este prevăzută nicio întrevedere bilaterală cu liderul de la Kiev — deși oficialul a adăugat că cei doi s-ar putea întâlni în marja summitului. Marți, președintele american va avea, de asemenea, întâlniri bilaterale cu emirul Qatarului, urmate de întâlnirea cu președintele Emiratelor Arabe Unite. De asemenea, va avea loc un prânz de lucru cu liderii G7 și liderii din Orientul Mijlociu.

Miercuri, pe lângă ședințele de lucru cu aliații din G7, Trump va avea o întâlnire bilaterală cu președintele Egiptului, Abdel Fattah El-Sisi, precum și o altă întâlnire cu prim-ministrul Indiei, Narendra Modi. Liderii se vor întâlni, de asemenea, cu partenerii asociați ai G7 și cu directorii executivi din domeniul tehnologiei pentru a discuta despre inteligența artificială.

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Editor : A.M.G.